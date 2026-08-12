GLN, filial de Hana Bank, amplía la red de pagos mediante códigos QR para los viajeros internacionales que visitan Corea

La colaboración con Coocon suma 500 000 comercios de Seoul Pay, lo que eleva la red de pagos mediante código QR de GLN a aproximadamente 1,5 millones de comercios en toda Corea.

El volumen y el valor de las transacciones de pago mediante códigos QR realizadas por los viajeros internacionales que llegaron al país aumentaron aproximadamente un 1000 % en el primer semestre de 2026, en comparación con el segundo semestre de 2025.

El uso de los pagos mediante códigos QR se extiende más allá de Myeong-dong a zonas comerciales emergentes como Seongsu.

Los servicios de pago mediante códigos QR a través del dispositivo móvil se ampliarán a los visitantes procedentes de Estados Unidos, Canadá, Singapur, Vietnam y Mongolia a finales de este año.

SEÚL, Corea del Sur, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- GLN International (CEO Lee Suk, "GLN"), una filial de Hana Bank, ha ampliado su red de aceptación de pagos mediante códigos QR en Corea de aproximadamente 1 millón a 1,5 millones de comercios mediante la integración con la red Seoul Pay, en colaboración con Coocon. Como resultado, los visitantes de Corea ya pueden utilizar los pagos mediante códigos QR en un número aún mayor de comercios de Seúl, sin dejar de tener acceso a la red nacional de comercios de GLN en los principales destinos turísticos, como Busan y Jeju.

GLN amplía su red de pagos mediante códigos QR a aproximadamente 1,5 millones de comercios de todo el país gracias a la integración con Seoul Pay

Seoul Pay es un servicio de pago basado en códigos QR que se ha puesto en marcha para reducir los costos de tramitación de los pagos de las pequeñas empresas. Al tratarse de una plataforma de pago abierta, permite que múltiples servicios de pago nacionales e internacionales funcionen a través de un único código QR estandarizado.

A partir del 3 de agosto, GLN consiguió acceso a aproximadamente 500 000 comercios que aceptan códigos QR en modo de presentación por parte del comerciante (MPM) gracias a una colaboración con Coocon, la empresa operadora de Seoul Pay. Junto con el millón aproximado de comercios que aceptan pagos mediante códigos QR en modo de presentación por parte del cliente (CPM) conseguidos gracias a colaboraciones con Hana Card y otros proveedores de pagos, la red ampliada permite a los visitantes internacionales realizar pagos mediante códigos QR utilizando las aplicaciones bancarias o de fintech que ya tienen en sus países de origen, sin necesidad de cambiar divisas ni llevar consigo tarjetas de pago físicas.

Los datos de transacciones de GLN muestran que el uso de los pagos mediante código QR por parte de los viajeros internacionales que llegan al país aumentó significativamente durante el primer semestre de 2026 en comparación con el segundo semestre de 2025. Tanto el volumen como el valor de las transacciones realizadas a través de la red de pagos QR de GLN crecieron aproximadamente un 1000 %.

La empresa comenzó a ampliar su red nacional de pagos mediante códigos QR en la segunda mitad de 2025 con la puesta en marcha de los comercios que aceptan Hana Card QR y la integración con los terminales de pago gestionados por Toss y Naver Pay, lo que le permitió contar con aproximadamente un millón de comercios que aceptan pagos mediante códigos QR. Con la incorporación de la red de comercios de Seoul Pay, el número total de comercios que aceptan pagos mediante código QR ha aumentado hasta alcanzar aproximadamente 1,5 millones, lo que acelera aún más la adopción de este método de pago entre los visitantes internacionales de Corea.

Los hábitos de gasto de los viajeros internacionales se están extendiendo más allá del tradicional barrio comercial de Myeong-dong hacia zonas comerciales emergentes como Seongsu. El uso de los pagos mediante códigos QR ha aumentado considerablemente en populares cadenas minoristas de Seongsu, como Musinsa, Daelim Warehouse, Blue Elephant, NyuNyu, rom&nd y Ready Young Pharmacy.

El uso de los pagos mediante códigos QR también ha aumentado en los comercios que suelen frecuentar los viajeros internacionales, entre los que se incluyen Shinsegae Duty Free, los grandes almacenes Galleria, Daiso, así como tiendas de conveniencia, tiendas de moda, restaurantes y cafeterías, y el metro de Seúl.

Además, el gasto de los visitantes internacionales se está extendiendo más allá de Seúl a los principales destinos turísticos, como Busan y Jeju. A medida que sigue creciendo la demanda de turismo de belleza y médico en Corea, el uso de los pagos mediante códigos QR también ha aumentado rápidamente en las clínicas dermatológicas, las clínicas de cirugía plástica y las farmacias de estas regiones.

Actualmente, GLN ofrece servicios de pago mediante códigos QR a los visitantes procedentes de Taiwán (China) y tiene previsto ampliar el servicio a los viajeros procedentes de Estados Unidos, Canadá, Singapur, Vietnam y Mongolia a lo largo de este año. Para 2027, la empresa tiene como objetivo ampliar el servicio a más de 10 países, al tiempo que amplía su red de comercios que aceptan pagos mediante códigos QR en destinos turísticos clave como Busan y Jeju, lo que facilitará a los viajeros internacionales realizar pagos sin complicaciones en toda Corea.

"Seguiremos ampliando nuestra red de comercios que aceptan pagos mediante códigos QR para ofrecer a los viajeros internacionales que visitan el país una experiencia de pago sencilla y cómoda, al tiempo que contribuimos al crecimiento de las empresas locales y del sector turístico de Corea", afirmó Lee Suk, CEO de GLN.

GLN también ofrece a los viajeros coreanos que se desplazan al extranjero servicios de pago y retiro de efectivo mediante códigos QR en 15 países, entre los que se incluyen Vietnam, China, Tailandia, Filipinas, Laos, Japón e Indonesia. Con el respaldo de una red global de más de 230 millones de comercios que aceptan pagos mediante códigos QR, GLN sigue consolidando su posición como una de las principales plataformas de pagos transfronterizos mediante códigos QR de Asia.

FUENTE GLN International