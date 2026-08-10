GLN, filiale de Hana Bank, élargit son réseau de paiement par QR code pour les voyageurs internationaux en Corée

Un partenariat avec Coocon ajoute 500 000 commerçants Seoul Pay, portant le réseau de paiement par QR code de GLN à environ 1,5 million de commerçants dans toute la Corée

Le volume et la valeur des opérations de paiement par QR code par les touristes étrangers ont augmenté d'environ 1 000 % au premier semestre 2026 par rapport au deuxième semestre 2025.

L'utilisation des paiements par QR code ne se limite plus à Myeong-dong, mais s'étend aux quartiers commerciaux émergents comme Seongsu

Les services de paiement mobile par QR code seront étendus aux visiteurs des États-Unis, du Canada, de Singapour, du Vietnam et de Mongolie plus tard cette année.

SÉOUL, Corée du Sud, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- GLN International (PDG Lee Suk, « GLN »), filiale de Hana Bank, a élargi son réseau d'acceptation des paiements par QR code en Corée, qui est passé d'environ 1 million à 1,5 million de commerçants en s'intégrant au réseau Seoul Pay en partenariat avec Coocon. En Corée, les visiteurs peuvent donc désormais payer par QR code chez un plus grand nombre de commerçants de Séoul tout en conservant l'accès au réseau de commerçants existant de GLN à travers les principales destinations touristiques, y compris Busan et Jeju.

GLN expands its QR payment network to approximately 1.5 million merchants nationwide through Seoul Pay integration.

Seoul Pay est un service de paiement par QR code mis en place pour réduire les coûts de traitement des paiements pour les petites entreprises. En tant que plateforme de paiement ouverte, il permet à plusieurs services de paiement nationaux et internationaux de fonctionner au moyen d'un seul QR code normalisé.

À compter du 3 août, GLN a obtenu l'accès à environ 500 000 commerçants MPM (Merchant Presented Mode - mode présenté par le commerçant) acceptant les paiements par QR code grâce à un partenariat avec Coocon, l'opérateur de Seoul Pay. Combiné à environ 1 million de commerçants CPM (Customer Presented Mode - mode présenté par le client) acceptant les paiements par QR code créés grâce à des partenariats avec Hana Card et d'autres fournisseurs de paiement, le réseau élargi permet aux visiteurs internationaux d'effectuer des paiements par QR code à l'aide de leurs applications bancaires ou financières existantes depuis leur pays d'origine, sans échanger de devises ni transporter de cartes de paiement physiques.

Les données transactionnelles de GLN montrent que l'utilisation des paiements par QR code par les touristes étrangers a augmenté considérablement au cours du premier semestre 2026 par rapport au deuxième semestre 2025. Le volume et la valeur des transactions par l'intermédiaire du réseau de paiement par QR code de GLN ont augmenté d'environ 1 000 %.

L'entreprise a commencé à étendre son réseau national de paiement par QR code au cours du deuxième semestre 2025 en lançant Hana Card pour les commerçants qui acceptent ce moyen de paiement et en s'intégrant aux terminaux de paiement exploités par Toss et Naver Pay, dotant ainsi le réseau d'environ 1 million de commerçants acceptant les paiements par QR code. Avec l'ajout du réseau de commerçants de Seoul Pay, le nombre total de commerçants acceptant les paiements par QR code est passé à environ 1,5 million, accélérant encore l'adoption de ce moyen de paiement parmi les touristes étrangers venus en Corée.

Les dépenses des visiteurs internationaux se sont étendues au-delà de Myeong-dong, touchant désormais des zones commerciales telles que Seongsu. Les paiements par QR code ont connu une forte croissance dans le commerce de détail de Seongsu, y compris Musinsa, Daelim Warehouse, Blue Elephant, NyuNyu, rom&nd et Ready Young Pharmacy.

Les paiements par QR code ont également augmenté chez les commerçants très fréquentés par les voyageurs internationaux, y compris Shinsegae Duty Free, Galleria Department Store, Daiso, ainsi que dans les magasins de proximité, les détaillants de mode, les restaurants et cafés et le métro de Séoul.

En outre, les visiteurs internationaux ne dépensent pas qu'à Séoul, mais également dans les principales destinations touristiques comme Busan et Jeju. Alors que le tourisme esthétique et médical en Corée fait de plus en plus recette, l'utilisation des paiements par QR code a également augmenté rapidement dans les cliniques de dermatologie, les cliniques de chirurgie plastique et les pharmacies de ces régions.

GLN propose actuellement des services de paiement par QR code aux visiteurs de Taïwan (Chine) et prévoit d'étendre ce service aux voyageurs venus des États-Unis, du Canada, de Singapour, du Vietnam et de la Mongolie plus tard cette année. D'ici 2027, l'entreprise a pour objectif d'étendre le service à plus de 10 pays tout en élargissant son réseau de commerçants acceptant les paiements par QR code dans des destinations touristiques clés comme Busan et Jeju, ce qui facilitera le paiement des voyageurs internationaux partout en Corée.

« Nous continuerons d'élargir notre réseau de commerçants acceptant les paiements par QR code pour proposer aux voyageurs internationaux une expérience de paiement simple et pratique tout en contribuant à la croissance des entreprises locales et de l'industrie touristique coréenne », a déclaré Lee Suk, PDG de GLN.

GLN fournit également aux touristes coréens à l'étranger des services de paiement et de retrait d'espèces par QR code dans 15 pays, dont le Vietnam, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, le Laos, le Japon et l'Indonésie. Soutenu par un réseau mondial de plus de 230 millions de commerçants acceptant les paiements par QR code, GLN continue de renforcer sa position comme l'une des principales plateformes internationales de paiement par QR code d'Asie.