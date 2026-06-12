A GSMA Intelligence conclui que operadores podem ser os verdadeiros divisores de águas da Copa do Mundo de 2026

LONDRES, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O mais recente Insight Spotlight da GSMA Intelligence explora como a Copa do Mundo da FIFA de 2026 no Canadá, México e EUA criará grandes oportunidades para as operadoras de telefonia móvel, não apenas no fornecimento de conectividade resiliente e de alta capacidade, mas também em possibilitar novos serviços corporativos e experiências aprimoradas para o consumidor. Com grandes picos de tráfego esperados em estádios, fanzones, aeroportos e cidades anfitriãs, os operadores estão investindo na densificação da rede 5G, incluindo pequenas células, sistemas de antenas distribuídas, mmWave, pontos de acesso Wi-Fi, sites de celular temporários, atualizações de backhaul e espectro adicional.

O artigo argumenta que a oportunidade vai muito além da cobertura básica. Para clientes corporativos e organizadores de eventos, tecnologias como 5G privado, computação de borda e IoT podem apoiar operações críticas de eventos, incluindo transmissão, sistemas de assistente de vídeo para arbitrados, segurança pública, gerenciamento de multidões, sinalização digital, câmeras conectadas, drones e ambulâncias. À medida que as principais operadoras dos EUA continuam lançando o 5G Standalone, o relatório sugere que recursos avançados, como o fatiamento de rede, provavelmente sustentarão muitos desses serviços diferenciados de conectividade.

Para os consumidores, a Copa do Mundo também abre novas oportunidades de monetização. Isso inclui ofertas de eSIM de viagens para visitantes internacionais, tarifas premium baseadas em experiência com recursos como velocidades garantidas, acesso prioritário e baixa latência, e serviços nativos da rede, como tradução ao vivo, que não dependem de downloads de aplicativos ou hardware especializado. A GSMA Intelligence observa o crescente interesse dos consumidores nesses tipos de propostas baseadas em conectividade.

O relatório também destaca oportunidades complementares de receita para operadoras que podem não deter direitos de conteúdo diretamente. Essas oportunidades variam desde parcerias com emissoras oficiais até possibilitar conteúdos imersivos e adjacentes, como visualização XR e multiângulo, além de suportar serviços de viagem para fãs com informações conscientes de localização e acesso integrado de viagens ou locais. No geral, o artigo conclui que grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2026, estão se tornando vitrines importantes para que as operadoras demonstrem o valor das redes avançadas, desenvolvam novos modelos de serviço e fortaleçam seu papel na economia digital da experiência mais ampla.

A GSMA Intelligence compartilhou mais informações por meio de sua recente publicação no LinkedIn e podcast disponível no Spotify, YouTube, Apple e Amazon Music

FONTE GSMA