GSMA Intelligence 發現營運商可能是 2026 年世界盃的真正遊戲規則變革者

倫敦2026年6月13日 /美通社/ -- GSMA Intelligence 最新發佈的《洞察焦點》(Insight Spotlight) 探討了在加拿大、墨西哥和美國舉辦的「2026 年國際足總世界盃」(2026 FIFA World Cup)，不僅在提供彈性高容量連接方面，還在實現新的企業服務和增強消費者體驗上，將如何為流動網絡營運商創造重大商機。 由於預計體育場、球迷區、機場和主辦城市的交通流量將會大幅激增，營運商正在投資 5G 網絡密集化，包括小型基地台、分散式天線系統、毫米波、Wi-Fi 接入點、臨時基地台、回程鏈路升級和額外的頻譜。

報告認為這種商機遠遠超出了基本覆蓋範疇。對於企業客戶和活動主辦方而言，專用 5G、邊緣運算和物聯網 (IoT) 等技術可以支援關鍵的活動營運，包括廣播、視像助理裁判 (VAR) 系統、公共安全、人群管理、數碼看板、連網攝影機、無人機和救護車。隨著美國主要營運商繼續推出 5G 獨立組網，該報告指出，網絡切片等先進功能可能為許多此類與眾不同的連接服務奠定基礎。

對消費者而言，世界盃也帶來了新的獲利機會。其中包括國際遊客的旅遊電子 SIM 卡 (eSIM) 優惠、提供速度保證、優先存取和低延遲等功能的優質體驗式收費，以及無需下載應用程式或使用專用硬件的網絡原生服務，例如即時翻譯。GSMA Intelligence 指出消費者對這類以連結為主導的產品和服務越來越感興趣。

報告還強調，對於可能沒有直接擁有內容版權的營運商，具有輔助收入機會。這些合作包括與官方廣播公司合作，支援沉浸式和相關內容（如延展實境 (XR) 和多角度觀看），以及透過位置感知資訊和整合式旅遊或場館到訪來支援粉絲旅程服務。整體而言，報告的結論是，像 2026 年世界盃這類大型體育賽事正在成為營運商的重要展示平台，以呈現先進網絡價值、開發新服務模式，以及於更宏大的數碼體驗經濟中加強自身角色。

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SOURCE GSMA