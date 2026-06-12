Selon GSMA Intelligence, les opérateurs pourraient bien être les véritables acteurs qui changeront la donne lors de la Coupe du Monde 2026

LONDRES, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le dernier Insight Spotlight de GSMA Intelligence se penche sur la façon dont la Coupe du Monde de football 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis créera des opportunités majeures pour les opérateurs mobiles, non seulement en fournissant une connectivité résiliente et à haute capacité, mais aussi en permettant de nouveaux services aux entreprises et une expérience client optimisée. Face à l'afflux massif de visiteurs attendu dans les stades, les zones dédiées aux supporters, les aéroports et les villes hôtes, les opérateurs investissent dans la densification des réseaux 5G, notamment via des petites cellules, des systèmes d'antennes distribuées, la technologie mmWave, des points d'accès Wi-Fi, des stations de base temporaires, la modernisation des liaisons terrestres et l'acquisition de fréquences supplémentaires.

Le rapport soutient que les opportunités vont bien au-delà de la couverture de base. Pour les entreprises et les organisateurs d'événements, des technologies telles que la 5G privée, l'edge computing et l'IoT peuvent faciliter les opérations essentielles liées aux événements, notamment la diffusion audiovisuelle, les systèmes d'arbitrage vidéo, la sécurité publique, la gestion des foules, l'affichage numérique, les caméras connectées, les drones et les ambulances. Alors que les principaux opérateurs américains poursuivent le déploiement de la 5G Standalone, le rapport indique que des fonctionnalités avancées telles que le découpage du réseau devraient être à la base d'un grand nombre de ces services de connectivité différenciés.

Pour les consommateurs, la Coupe du Monde offre également de nouvelles opportunités de monétisation. Il s'agit notamment d'offres eSIM de voyage destinées aux visiteurs internationaux, de forfaits haut de gamme axés sur l'expérience et proposant des fonctionnalités telles que des débits garantis, un accès prioritaire et une faible latence, ainsi que de services natifs du réseau, comme la traduction en direct, qui ne nécessitent ni téléchargement d'application ni matériel spécialisé. GSMA Intelligence constate un intérêt croissant des consommateurs pour ce type d'offres axées sur la connectivité.

Le rapport met également en évidence des opportunités de revenus complémentaires pour les opérateurs qui ne détiennent pas directement les droits sur les contenus. Ces initiatives vont de partenariats avec les diffuseurs officiels à la mise à disposition de contenus immersifs et complémentaires, tels que la réalité étendue (XR) et le visionnage sous plusieurs angles, en passant par le soutien aux services destinés aux supporters grâce à des informations géolocalisées et à l'intégration de solutions de transport ou d'accès aux sites. Dans l'ensemble, le rapport conclut que les grands événements sportifs, tels que la Coupe du Monde 2026, deviennent des vitrines essentielles permettant aux opérateurs de démontrer la valeur des réseaux de pointe, de développer de nouveaux modèles de services et de renforcer leur rôle dans l'économie plus large de l'expérience numérique.

GSMA Intelligence a partagé de nouvelles informations dans le cadre de sa récente publication sur LinkedIn, ainsi que dans son podcast disponible sur Spotify, YouTube, Apple et Amazon Music