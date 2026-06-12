GSMA Intelligence descubre que los operadores podrían ser el verdadero factor de cambio en la Copa Mundial de 2026

LONDRES, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El más reciente Insight Spotlight de GSMA Intelligence analiza cómo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y EE. UU. generará oportunidades importantes para los operadores de servicios móviles, no solo en la provisión de conectividad resistente y de alta capacidad, sino también en la habilitación de nuevos servicios empresariales y experiencias mejoradas para el consumidor. Con los enormes picos de tráfico previstos en estadios, zonas de fanáticos, aeropuertos y ciudades anfitrionas, los operadores están invirtiendo en la densificación de la red 5G, incluidas las celdas pequeñas, los sistemas de antenas distribuidas, mmWave, los puntos de acceso Wi-Fi, los sitios de celdas temporales, el mejoramiento del retorno y el espectro adicional.

El artículo sostiene que la oportunidad trasciende por mucho a la cobertura básica. Para los clientes empresariales y organizadores de eventos, tecnologías como el 5G privado, la computación periférica y la Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) pueden respaldar operaciones críticas en eventos, como la radiodifusión, los sistemas de árbitros asistentes por video, la seguridad pública, la gestión de multitudes, la señalización digital, las cámaras conectadas, los drones y las ambulancias. Mientras los principales operadores estadounidenses siguen implementando 5G Standalone, el artículo sugiere que es probable que capacidades avanzadas como la segmentación de redes respalden muchos de estos servicios de conectividad diferenciados.

Para los consumidores, la Copa Mundial también ofrece nuevas oportunidades de monetización. Estas incluyen ofertas de eSIM de viaje para visitantes internacionales, tarifas basadas en experiencia superior con características como velocidades garantizadas, acceso prioritario y baja latencia, además de servicios nativos de la red, como traducción en vivo, que no dependen de descargas de aplicaciones ni de hardware especializado. GSMA Intelligence destaca el creciente interés de los consumidores en este tipo de propuestas basadas en la conectividad.

El artículo también resalta las oportunidades de ingresos complementarios para operadores que tal vez no adquieran directamente derechos sobre el contenido. Estas contemplan desde asociaciones con emisoras oficiales hasta habilitación de contenido inmersivo y adyacente, como XR y visualización desde múltiples ángulos, así como apoyo para servicios de viaje de los fanáticos con información sobre ubicación y desplazamiento integrado o acceso al recinto. En suma, el artículo concluye que los principales eventos deportivos, como la Copa Mundial de 2026, se están convirtiendo en plataformas importantes para que los operadores demuestren el valor de las redes avanzadas, desarrollen nuevos modelos de servicio y consoliden su rol en la economía de la experiencia digital más amplia.

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FUENTE GSMA