A Haier Biomedical impulsiona o salto global da infraestrutura das ciências da vida: negócios internacionais atingem recorde para 36% da receita anual em 2025

O crescimento impulsionado por IA dispara à medida que a Haier Biomedical passa da cobertura de produto para a liderança de marca premium, construindo ferramentas globais de ciências da vida e uma plataforma inteligente de produtividade

QINGDAO, China, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Haier Biomedical (688139.SH), líder global em ciências da vida e soluções médicas, publicou oficialmente seu relatório anual de 2025, apresentando receita anual total de 2,33 bilhões de yuans (US$ 340,77 milhões), com receita internacional crescendo 17,9% ano a ano, para 840 milhões de yuans (US$ 122,85 milhões), representando 36% da receita total – um valor recorde. Apesar de um ambiente comercial global complexo, a Haier Biomedical apresentou crescimento de dois dígitos em todos os setores internacionais de negócios.

Após uma década de expansão global, a Haier Biomedical evoluiu de "exportação de produtos" para "globalização de marcas." Em 2025, a receita internacional apresentou um forte crescimento composto, com aumentos de dois dígitos na Europa, Ásia-Pacífico, Américas e África – incluindo crescimento de 26,0% na Ásia-Pacífico e 16,0% na Europa.

Pela primeira vez, a empresa revelou seu plano estratégico futuro centrado no "salto de crescimento", impulsionado por três caminhos: salto de mercado, salto no setor e salto no modelo. A visão é construir ferramentas integradas de ciências da vida líderes mundiais e uma plataforma inteligente de produtividade.

A Haier Biomedical continuou otimizando sua estrutura de receita em 2025, com novos setores de mercado e operações internacionais emergindo como motores centrais de crescimento. Novos segmentos de negócios, como medicamentos inteligentes, tecnologia sanguínea, soluções laboratoriais e outros, contribuíram com 48,5% da receita total, representando um aumento de 8,8% ano a ano.

Seus freezers biomédicos de temperatura ultrabaixa e baixa ficaram em primeiro lugar em participação de mercado em seis países, como a Itália, enquanto a empresa também ficou na frente de seus concorrentes domésticos em volume de exportação de soluções inteligentes de distribuição de medicamentos.

A receita de aplicações movidas a IA contribuiu com 15% do total da receita, um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação a 2024. Ela construiu uma infraestrutura de IA em múltiplas camadas composta por "grandes modelos, agentes de IA e terminais de IA" desenvolvendo 17 agentes proprietários integrados em 13 soluções automatizadas. Farmácias automatizadas movidas por IA elevaram as taxas de dispensação direta para 80% – 1,1 vezes a média do setor. Sua estação de trabalho celular totalmente automatizada ganhou o principal prêmio do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação por tecnologia disruptiva, e o sistema automatizado de expansão celular totalmente fechado entrou em ensaios clínicos para apoiar terapias hepáticas bioartificiais.

Além disso, o sistema de separação de plasma da Haier Biomedical tornou-se a primeira solução chinesa a receber a certificação europeia MDR. Seus freezers biomédicos de ultrabaixa temperatura "Ultra Series" também alcançaram desempenho notável em eficiência energética: os 8 produtos melhor classificados do programa ENERGY STAR são todos da Haier Biomedical.

Em 2025, o investimento da empresa em P&D atingiu 320 milhões de yuans (US$ 46,82 milhões), com novas patentes de invenção aumentando 50% ano a ano, para 1.620 patentes. A taxa de lançamento pontual do produto melhorou 11%, e 11 soluções alcançaram status de pioneira na indústria. A Haier Biomedical também se tornou a primeira da China a dominar a tecnologia estável de centrifugação ultra-alta de 100.000 rpm , um avanço em um gargalo técnico chave que continua a solidificar sua competitividade central no mercado.

Até o momento, a Haier Biomedical possui mais de 400 certificações internacionais de produtos e já fez parcerias com quase 80 organizações internacionais, incluindo OMS e UNICEF. Sua rede de distribuição abrange mais de 800 parceiros em mais de 160 países e regiões. Comprometida com uma abordagem de "um país, um estratégia", a Haier Biomedical estabeleceu subsidiárias em quatro países e localizou operações em mais 18, combinando entrega rápida com serviço local para construir relacionamentos globais profundos com clientes.

Após reformular sua trajetória de crescimento em 2025, a Haier Biomedical também revelou suas metas estratégicas de três anos "543" no relatório anual:

Aprofundar a penetração global por meio de operações localizadas com receitas internacionais superiores a 50%;

Acelerar a expansão estratégica do setor por meio de crescimento externo baseado em plataformas, com empresas adquiridas contribuindo com nada menos que 40% da receita futura;

Impulsione a liderança futura por meio da inovação impulsionada por IA , com receitas relacionadas a IA representando mais de 30%.

Olhando para o futuro, a Haier Biomedical irá utilizar desenvolvimento localizado, inovação impulsionada por IA e fusões e aquisições como catalisadores chave para alcançar um salto abrangente na estrutura de receita, qualidade do lucro e fundamentos de avaliação, avançando seu objetivo de construir uma plataforma integrada de ciências da vida e produtividade inteligente líder mundial.

Para mais informações, acesse https://www.haiermedical.com/.

FONTE Haier Biomedical