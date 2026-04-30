Haier Biomedical est à l'origine d'un essor mondial de l'infrastructure des sciences de la vie : les activités internationales atteignent un niveau record, représentant 36 % du chiffre d'affaires annuel en 2025

La croissance alimentée par l'IA s'accélère alors que Haier Biomedical passe d'une simple gamme de produits à un leadership de marque haut de gamme, en développant une plateforme mondiale d'outils pour les sciences de la vie et de productivité intelligente

QINGDAO, Chine, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139.SH), un leader mondial des sciences de la vie et des solutions médicales, a officiellement publié son rapport annuel 2025, affichant un revenu annuel de 2,33 milliards de yuans (340,77 millions d'USD), avec un revenu à l'étranger en hausse de 17,9 % en glissement annuel à 840 millions de yuans (122,85 millions d'USD), représentant 36 % du revenu total, un record historique. Malgré un environnement commercial mondial complexe, Haier Biomedical a enregistré une croissance à deux chiffres dans tous les secteurs d'activité internationaux.

Après une décennie d'expansion mondiale, Haier Biomedical est passé de l'« exportation de produits » à la « mondialisation de la marque ». En 2025, le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger a affiché une forte croissance composée, avec des augmentations à deux chiffres en Europe, en Asie-Pacifique, dans les Amériques et en Afrique, dont une croissance de 26,0 % en Asie-Pacifique et de 16,0 % en Europe.

Pour la première fois, l'entreprise a dévoilé son futur plan stratégique centré sur un « dépassement en matière de croissance », qui s'articule autour de trois axes : une évolution du marché, une évolution du secteur et une évolution du modèle. L'objectif est de construire une plateforme intégrée d'outils pour les sciences de la vie et de productivité intelligente qui soit à la pointe de la technologie.

Haier Biomedical a continué à optimiser la structure de ses revenus en 2025, les nouveaux secteurs du marché et les opérations à l'étranger devenant les principaux moteurs de la croissance. Les nouveaux segments d'activité tels que les médicaments intelligents, les technologies du sang, les solutions de laboratoire et autres ont contribué à 48,5 % du chiffre d'affaires total, ce qui représente une augmentation de 8,8 % d'une année sur l'autre.

Ses congélateurs biomédicaux à très basse et basse température se sont classés au premier rang en termes de parts de marché dans six pays, comme l'Italie, tandis que l'entreprise a également devancé ses pairs nationaux en termes de volume d'exportation de solutions intelligentes de distribution de médicaments.

Le chiffre d'affaires provenant des applications alimentées par l'IA a contribué à 15 % du chiffre d'affaires total, en hausse de 2,5 points de pourcentage par rapport à 2024. Il a mis en place une infrastructure d'IA multicouche composée de « grands modèles, d'agents d'IA et de terminaux d'IA », en développant 17 agents propriétaires intégrés dans 13 solutions automatisées. Les pharmacies automatisées alimentées par l'IA ont porté les taux de délivrance directe à 80 %, soit 1,1 fois la moyenne du secteur. Sa station de travail cellulaire entièrement automatisée a reçu le prix le plus prestigieux du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information pour les technologies de rupture, et le système d'expansion cellulaire automatisé entièrement fermé est entré en phase d'essais cliniques pour soutenir les thérapies bioartificielles du foie.

En outre, le système de séparation du plasma de Haier Biomedical est devenu la première solution chinoise à recevoir la certification MDR de l'UE. Ses congélateurs biomédicaux à ultra-basse température « Ultra Series » ont également obtenu des résultats remarquables en matière d'efficacité énergétique : les huit premiers produits classés dans le programme ENERGY STAR proviennent tous de Haier Biomedical.

En 2025, les investissements en R&D de l'entreprise ont atteint 320 millions de yuans (46,82 millions d'USD), et les brevets de nouvelles inventions ont augmenté de 50 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 620 brevets. Le taux de lancement de produits dans les délais s'est amélioré de 11 %, et 11 solutions ont obtenu le statut de première dans l'industrie. Haier Biomedical est également devenu le premier en Chine à maîtriser une technologie stable de centrifugation à ultra-haute vitesse à 100 000 tours/minute, une percée dans un goulot d'étranglement technique clé qui continue à renforcer sa compétitivité sur le marché.

À ce jour, Haier Biomedical détient plus de 400 certifications internationales de produits et a établi des partenariats avec près de 80 organisations internationales, dont l'OMS et l'UNICEF. Son réseau de distribution compte plus de 800 partenaires dans plus de 160 pays et régions. Engagé dans une approche « un pays, une stratégie », Haier Biomedical a établi des filiales dans quatre pays et des opérations localisées dans 18 autres, combinant une livraison rapide avec une présence sur le terrain permettant de nouer des relations solides avec nos clients à l'échelle mondiale.

Après avoir redéfini sa trajectoire de croissance en 2025, Haier Biomedical a également dévoilé ses objectifs stratégiques triennaux « 543 » dans le rapport annuel :

Approfondir la pénétration mondiale par le biais d'opérations localisées dont les recettes à l'étranger dépassent 50 % ;

Accélérer l'expansion stratégique du secteur par le biais d'une croissance externe basée sur une plateforme, les entreprises acquises contribuant à hauteur d'au moins 40 % au chiffre d'affaires futur ;

Stimuler le leadership futur grâce à l'innovation alimentée par l'IA, les recettes liées à l'IA représentant plus de 30 %.

À l'avenir, Haier Biomedical s'appuiera sur le développement local, l'innovation axée sur l'IA et les fusions et acquisitions en tant que catalyseurs clés pour réaliser un saut complet dans la structure des revenus, la qualité des bénéfices et les fondamentaux de l'évaluation, faisant progresser son objectif de construire une plateforme intégrée d'outils des sciences de la vie et de productivité intelligente de premier plan au niveau mondial.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.haiermedical.com/.