Haier Biomedical stimuleert wereldwijde vooruitgang in de infrastructuur voor de biowetenschappen: Internationaal bedrijf bereikt recordhoogte met 36% van de jaarlijkse omzet in 2025

De door AI aangestuurde groei neemt een hoge vlucht nu Haier Biomedical zich ontwikkelt van een breed productaanbod naar leiderschap als premiummerk, en daarbij een wereldwijd platform voor life science-instrumenten en intelligente productiviteit opbouwt

QINGDAO, China, 30 april 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139.SH), wereldwijd toonaangevend in levenswetenschappen en medische oplossingen, heeft officieel zijn jaarverslag 2025 gepubliceerd, met een jaaromzet van 2,33 miljard yuan (340,77 miljoen USD) en een groei van 17,9% op jaarbasis tot 840 miljoen yuan (122,85 miljoen USD), goed voor 36% van de totale omzet, een recordhoogte. Ondanks een complexe wereldwijde handelsomgeving leverde Haier Biomedical een groei van twee cijfers in alle internationale bedrijfssectoren.

Na een decennium van wereldwijde expansie is Haier Biomedical geëvolueerd van "productexport" naar "merkglobalisering". In 2025 leverden de inkomsten in het buitenland een sterke samengestelde groei op, met dubbelcijferige stijgingen in Europa, Azië-Pacific, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika, waaronder een groei van 26,0% in Azië-Pacific en 16,0% in Europa.

Voor het eerst onthulde het bedrijf zijn toekomstige strategische blauwdruk gericht op "groeisprong", gedreven door drie paden: marktsprong, industriële sprong en modelsprong. De visie is om een wereldwijd, toonaangevend, geïntegreerd life science-instrument en intelligent productiviteitsplatform te bouwen.

Haier Biomedical bleef zijn omzetstructuur optimaliseren in 2025, waarbij nieuwe marktsectoren en overzeese activiteiten opkwamen als kernmotoren van groei. Nieuwe bedrijfssegmenten zoals slimme medicijnen, bloedtechnologie, laboratoriumoplossingen en meer droegen 48,5% bij aan de totale omzet, wat neerkomt op een stijging van 8,8% op jaarbasis.

De ultra-lage en lage-temperatuur biomedische diepvriezers bevonden zich op de eerste plaats in het marktaandeel in zes landen zoals Italië, terwijl het bedrijf ook binnenlandse collega's leidde in exportvolume van slimme oplossingen voor het verstrekken van medicijnen.

De omzet van AI-toepassingen bedroeg 15% van de totale omzet, een stijging van 2,5 procentpunten ten opzichte van 2024. Het heeft een meerlaagse AI-infrastructuur opgebouwd van "grote modellen, AI-agents en AI-terminals", waarbij 17 eigen agents zijn ontwikkeld die zijn geïntegreerd in 13 geautomatiseerde oplossingen. Door AI aangestuurde, geautomatiseerde apotheken verhoogden de directe afgifte tot 80% - 1,1x het industriegemiddelde. Het volledig geautomatiseerde celwerkstation won de topprijs van het ministerie van Industrie en Informatietechnologie voor baanbrekende technologie, en het volledig gesloten geautomatiseerde celvergrotingssysteem is klinisch getest om bio-artificiële levertherapieën te ondersteunen.

Bovendien werd het plasma-scheidingssysteem van Haier Biomedical de eerste Chinese oplossing die EU-MDR-certificering in ontvangst mocht nemen. De ultra-lage temperatuur biomedische vriezers van de "Ultra Series" hebben ook een opmerkelijke energie-efficiëntie behaald: de 8 best gerangschikte producten in het ENERGY STAR-programma zijn allemaal van Haier Biomedical.

In 2025 bereikte de R&D-investering van het bedrijf 320 miljoen yuan ( 46,82 miljoen USD), met patenten op nieuwe uitvindingen met 50% op jaarbasis tot 1.620 patenten. Het tarief voor het op tijd lanceren van producten verbeterde met 11%, en 11 oplossingen bereikten de status van eerste in de industrie. Haier Biomedical werd ook de eerste in China die de stabiele 100.000 tpm ultra-hoge-snelheidscentrifugatie-technologie beheerste, een doorbraak van een belangrijke technische knelpunt die zijn kerncompetitiviteit op de markt blijft verstevigen.

Tot op heden heeft Haier Biomedical meer dan 400 internationale productcertificeringen en werkt het bedrijf samen met bijna 80 internationale organisaties, waaronder de WHO en UNICEF. Het distributienetwerk omvat meer dan 800 partners in meer dan 160 landen en regio's. Haier Biomedical hanteert het principe "één land, één strategie" en heeft dochterondernemingen in vier landen en lokale vestigingen in nog eens 18 landen. Door snelle levering te combineren met lokale service, bouwt het bedrijf hechte wereldwijde klantrelaties op.

Nadat Haier Biomedical zijn groeitraject in 2025 opnieuw vorm had gegeven, onthulde het bedrijf in het jaarverslag ook zijn strategische doelen voor de komende drie jaar:

Het vergroten van de wereldwijde marktpenetratie door middel van lokaal aangepaste activiteiten met een omzet in het buitenland van meer dan 50%;

Het versnellen van de strategische expansie van de industrie door middel van op platform gebaseerde externe groei, waarbij overgenomen bedrijven ten minste 40% van de toekomstige inkomsten bijdragen;

Het stimuleren van toekomstig leiderschap door middel van door AI aangestuurde innovatie, waarbij AI-gerelateerde inkomsten goed zijn voor meer dan 30%.

In de toekomst zal Haier Biomedical gebruikmaken van lokale ontwikkeling, door AI aangestuurde innovatie en fusies en overnames als belangrijke katalysatoren om een alomvattende sprong te maken in de omzetstructuur, winstkwaliteit en waarderingsfundamenten, waardoor het doel wordt bereikt om een toonaangevend geïntegreerd platform voor life science-instrumenten en intelligente productiviteit op te bouwen.

