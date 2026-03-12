Haier Biomedical realiza a Cúpula Europeia de Parceiros em Roma e avança com a estratégia "Na Europa, para a Europa"

ROMA, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Haier Biomedical realizou recentemente sua Cúpula Europeia de Parceiros em Roma sob o tema "Avançando juntos - compartilhando o futuro da inovação biomédica", que reuniu 37 parceiros regionais e líderes do setor de 23 países europeus para delinear seu compromisso de longo prazo com a Europa e apresentar um portfólio ampliado de soluções laboratoriais, marcando uma atualização estratégica de seu portfólio de marca. A nova estratégia passa a focar em soluções orientadas por cenários e aplicações, ao mesmo tempo em que compartilha seu plano de longo prazo para aprofundar a localização na Europa e oferecer serviços e suporte mais abrangentes e personalizados em toda a região.

Na cúpula, Enrique Wang, diretor global de mercado da Haier Biomedical, reafirmou a visão global da empresa de alcançar mais de 50% da receita mundial proveniente de mercados internacionais até 2027 e mais de 50% da contribuição de receita além da refrigeração até 2028. Ele enfatizou que a Europa continua sendo uma prioridade estratégica dentro do roteiro de globalização da empresa, destacando o princípio de localização "Na Europa, para a Europa", que consiste em oferecer produtos, serviços e suporte adaptados aos padrões regulatórios regionais, às expectativas dos clientes e às necessidades de aplicação.

Ao apresentar a estratégia europeia de 2026, Semir Selimovic, diretor da região Norte, Central e Leste da Europa da Haier Biomedical Europe, destacou o contínuo investimento em vendas locais, serviços e expertise em produtos para fortalecer a capacidade de resposta e a execução nos principais mercados. A Europa tornou-se uma das regiões internacionais de crescimento mais rápido da Haier Biomedical, e isso é sustentado pela expansão das equipes locais e pelo constante aumento do portfólio de produtos.

Expandindo de freezers para soluções completas

Entre os produtos recentemente apresentados, o Sistema de Aférese de Plasma XJ-III chamou atenção especial. O sistema obteve a certificação EU MDR, o que representa um marco significativo no atendimento aos rigorosos requisitos regulatórios da Europa e fortalece a posição da Haier Biomedical na tecnologia de sangue e plasma. Em toda a Europa, as incubadoras de CO₂, centrífugas, armários de biossegurança e linhas de armazenamento a frio da Haier Biomedical continuam a ganhar participação de mercado, apoiadas por tecnologias energeticamente eficientes e conformidade com padrões regionais de certificação. A evolução de produtos apresentada em Roma demonstra um movimento em direção à disponibilização de um portfólio completo, capaz de apoiar laboratórios, hospitais e instituições de ciências da vida com soluções de ponta a ponta.

Automação e gerenciamento inteligente de sangue como motores de crescimento

Daniele Pericolini, especialista europeia em Soluções de Automação da Haier Biomedical, apresentou a estratégia da empresa para impulsionar o crescimento futuro por meio da automação laboratorial e de sistemas inteligentes de gestão de sangue. As soluções automatizadas de biobanco da Haier Biomedical integram armazenamento em temperatura ultrabaixa habilitado por RFID, plataformas modulares de automação e sistemas de nitrogênio líquido para aprimorar a rastreabilidade das amostras e a eficiência operacional. Ao enfrentar desafios como a integridade das amostras, o monitoramento da temperatura e o armazenamento em alta densidade, a empresa posicionou-se dentro da crescente demanda europeia por infraestrutura avançada de biobancos.

Além disso, o sistema inteligente de gerenciamento de sangue U-Blood representa uma mudança do armazenamento tradicional em frio para a gestão em tempo real da cadeia de suprimento de sangue conectada. Projetada para reduzir desperdícios, melhorar a rastreabilidade e apoiar fluxos de trabalho de transfusão contínuos, a solução está alinhada com o crescente foco da Europa em segurança, digitalização e iniciativas de saúde sem desperdício.

Reconhecimento dos clientes europeus e alinhamento da marca

A cúpula também apresentou histórias de sucesso de quatro parceiros europeus representando Alemanha, Eslovênia, França e Dinamarca, que destacaram uma forte validação local das soluções da Haier Biomedical. Na França, um parceiro de longa data apresentou a cabine de biossegurança desenvolvida em conjunto e adaptada aos padrões franceses, com mais de 230 unidades implantadas em mais de 100 clientes. Na Dinamarca, o parceiro da Haier Biomedical compartilhou seu sucesso com os freezers de temperatura ultrabaixa por meio de licitações públicas e da expansão contínua para categorias adicionais de produtos. Na Eslovênia, instalações farmacêuticas em larga escala reforçaram as capacidades da empresa na gestão de projetos complexos e com múltiplas unidades. Na Eslováquia, parceiros da Europa Central também enfatizaram a confiabilidade, a conformidade regulatória e o suporte pós‑venda como principais diferenciais.

Forte desempenho de crescimento internacional em 2025

A presença crescente da Haier Biomedical na Europa é sustentada por um sólido desempenho financeiro. Em 2025, a empresa registrou receita superior a RMB 2,3 bilhões, com a receita internacional alcançando RMB 840 milhões, o que representa mais de 36% da receita total e reflete a contínua expansão global.

A Europa registrou crescimento de dois dígitos, o que contribuiu de forma significativa para o aumento geral da receita internacional. As soluções da empresa baseadas em IA e automação contribuíram com aproximadamente 15% da receita total em 2025, o que sinalizou uma transformação acelerada impulsionada pela tecnologia. Esses resultados refletem uma mudança mais ampla da exportação de hardware para a entrega localizada de soluções, apoiada por equipes regionais e certificações em mais de 18 países.

Ao concluir a Cúpula Europeia de Parceiros, a Haier Biomedical reafirmou seu compromisso em fortalecer as operações localizadas, expandir soluções de automação e ciências da vida e avançar no crescimento colaborativo com os parceiros. Por meio da combinação dos recursos globais de inovação e da execução local na Europa, a empresa busca consolidar ainda mais sua posição como fornecedora confiável de soluções em ciências da vida em 2026 e nos anos seguintes.

Para mais informações, acesse https://www.haiermedical.com/.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=_mtFzoI9Kj0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931318/1.jpg

