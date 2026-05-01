Haier Biomedical impulsa el salto de la infraestructura de ciencias de la vida a nivel mundial: el comercio internacional alcanza un máximo histórico con una contribución del 36% al ingreso anual en 2025

El crecimiento impulsado por la IA aumenta a medida que Haier Biomedical pasa de la cobertura de productos al liderazgo de marca premium, para desarrollar una plataforma internacional de herramientas de ciencias de la vida y productividad inteligente

QINGDAO, China, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139.SH), líder mundial en soluciones médicas y de ciencias de la vida, ha publicado oficialmente su informe anual correspondiente a 2025, en el que figura un ingreso para todo el año de 2.330 millones de yuanes (340,77 millones de dólares) y un crecimiento interanual del 17,9 % en los ingresos internacionales para alcanzar la cifra de 840 millones de yuanes (122,85 millones de dólares), cifra que representa el 36 % del total de ingresos y con la cual consigue un máximo histórico. Pese al complejo panorama comercial a nivel mundial, Haier Biomedical consiguió un crecimiento de dos dígitos en todos los sectores comerciales internacionales.

Luego de una década de expansión mundial, Haier Biomedical ha pasado de la "exportación de productos" a la "globalización de la marca". En 2025, los ingresos internacionales proporcionaron un sólido crecimiento compuesto, con aumentos de dos dígitos en Europa, la región Asia-Pacífico, las Américas y África, incluyendo un crecimiento del 26,0 % en la región Asia-Pacífico y el 16,0 % en Europa.

Por primera vez, la empresa presentó su futuro plan estratégico enfocado en el "salto en el crecimiento", e impulsado por tres vías: el salto en el mercado, el salto en la industria y el salto en el modelo. La visión consiste en desarrollar la principal plataforma mundial integrada de herramientas de ciencias de la vida y productividad inteligente.

Haier Biomedical continuó optimizando su estructura de ingresos en 2025, con el surgimiento de nuevos sectores de mercado y operaciones internacionales como principales motores de crecimiento. Los nuevos segmentos comerciales como la medicación inteligente, la tecnología sanguínea, las soluciones de laboratorio, entre otros, contribuyeron al 48,5 % de los ingresos totales, lo que representa un crecimiento interanual del 8,8 %.

Sus congeladores biomédicos de temperaturas bajas y ultrabajas ocuparon el primer puesto en cuanto a cuota de mercado en seis países, entre ellos Italia, mientras que la empresa aventajó a sus contrapartes nacionales en cuanto al volumen de exportación de soluciones para la dispensación inteligente de medicamentos.

Los ingresos provenientes de aplicaciones con IA contribuyeron al 15 % del total de lo recaudado, con un aumento de 2,5 puntos porcentuales desde 2024. La empresa ha desarrollado una infraestructura de IA multicapa de "modelos de gran tamaño, agentes de IA y terminales con IA", y ha conseguido la integración de 17 agentes de desarrollo propio en 13 soluciones automatizadas. Las farmacias automatizadas con IA incrementaron las tasas de dispensación a un 80 %, con una eficiencia 1,1x superior al promedio de la industria. Su estación de trabajo completamente automatizada para el cultivo celular mereció el máximo galardón del Ministerio de Industrias y Tecnología de la Información por su revolucionaria tecnología, y el sistema de expansión celular automatizado completamente cerrado ha pasado a ensayos clínicos para apoyar las terapias con hígados bioartificiales.

Asimismo, el sistema de separación de plasma de Haier Biomedical se convirtió en la primera solución china en recibir la certificación EU MDR (Reglamento de dispositivos médicos de la Unión Europea). Los congeladores de temperaturas ultrabajas de su "serie Ultra" también han conseguido un rendimiento considerable en cuanto eficiencia energética: los mejores 8 productos en la clasificación del programa ENERGY STAR son todos de Haier Biomedical.

En 2025, las inversiones en I+D de la empresa llegaron a 320 millones de yuanes (46,82 millones de dólares), con un aumento interanual del 50 % en nuevas patentes de invenciones hasta llegar a las 1.620 patentes. La tasa de lanzamiento puntual de productos mejoró un 11 % y 11 soluciones alcanzaron el estatus de "pioneras en el sector". Haier Biomedical también se convirtió en la primera empresa de China en dominar la tecnología de centrifugación estable a una velocidad ultraalta de 100.000‑rpm, lo que constituye un avance en una limitación técnica vital y con el cual continúa consolidando su competitividad central en el mercado.

Hasta la fecha, Haier Biomedical cuenta con más de 400 certificaciones internacionales de productos y ha colaborado con cerca de 80 organizaciones mundiales, entre ellas la OMS y el UNICEF. Su red de distribución incluye más de 800 colaboradores en más de 160 países y regiones. Con el compromiso de seguir su enfoque "un país, una estrategia", Haier Biomedical ha establecido filiales en cuatro países y cuenta con operaciones localizadas en otras 18 naciones, donde combina la entrega rápida con servicios en el terreno para desarrollar relaciones estrechas con clientes internacionales.

Con la reconfiguración de su trayectoria de crecimiento en 2025, Haier Biomedical también presentó en el informe anual sus "543" objetivos estratégicos a tres años:

Aumentar su alcance mundial a través de la localización de operaciones con ingresos internacionales superiores al 50 %;

Acelerar la expansión industrial estratégica a través del crecimiento externo basado en su plataforma, y que las empresas adquiridas realicen una contribución de no menos del 40 % a los ingresos futuros;

Impulsar el liderazgo futuro a través de la innovación basada en la IA, y que los ingresos relacionados con la IA representen más del 30 %.

De cara al futuro, Haier Biomedical aprovechará el desarrollo localizado, la innovación basada en IA, así como las fusiones y adquisiciones, como catalizadores fundamentales para conseguir un salto integral en la estructura de los ingresos, la calidad de las ganancias y las bases de valoración, y con ello avanzar en su objetivo de desarrollar la principal plataforma mundial integrada de herramientas de ciencias de la vida y productividad inteligente.

Para obtener más información, visite https://www.haiermedical.com/.

FUENTE Haier Biomedical