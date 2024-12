A Hillstone Networks celebra os sucessos da segurança cibernética e prevê um futuro inovador para 2025

SANTA CLARA, Califórnia, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks, fornecedora líder de soluções de segurança cibernética, reflete com orgulho sobre suas principais conquistas em 2024, marcando mais um ano de crescimento e expansão sustentados. Com foco em inovação e proteção proativa contra ameaças cibernéticas, a empresa continua fortalecendo seu compromisso com a segurança das organizações em todo o mundo.

As principais conquistas em 2024 incluem:

Expansão da plataforma de segurança abrangente:

em 2024, a Hillstone expandiu seu portfólio de soluções, consolidando sua posição como líder de mercado em segurança cibernética. Seu pacote de nova geração, que inclui proteção avançada contra ameaças, gerenciamento de riscos e visibilidade em tempo real, foi adotado por mais de 28.000 organizações em mais de 60 países. Crescimento no reconhecimento global:

a empresa foi reconhecida pelos analistas do setor como líder no quadrante de provedores de segurança cibernética, destacando sua capacidade de fornecer soluções eficazes e perfeitamente integráveis para ambientes de TI complexos. Inovações em inteligência artificial:

ao integrar a IA em suas plataformas, a Hillstone aprimorou significativamente os recursos de detecção e resposta a ameaças. Essas tecnologias têm sido fundamentais para prever e mitigar ataques antes que eles afetem infraestruturas importantes do cliente. Compromisso com a conscientização e educação em segurança cibernética:

alinhando-se à sua missão de fortalecer a segurança cibernética global, a Hillstone lançou uma série de programas de treinamento e recursos educacionais para empresas e indivíduos para melhorar a conscientização e prontidão contra ameaças cibernéticas.

Visão para o futuro:

à medida que 2025 se aproxima, a Hillstone Networks continua comprometida em liderar a evolução da segurança cibernética em um mundo cada vez mais interconectado. As principais metas para o próximo ano incluem:

Expansão do ecossistema global de parceiros:

a Hillstone planeja ampliar sua rede de parceiros estratégicos para integrar suas soluções de segurança em diversas plataformas tecnológicas. Avanços na segurança cibernética proativa:

a empresa investirá fortemente em recursos de IA e aprendizado de máquina para prever ataques cibernéticos antes que eles ocorram, transformando a segurança cibernética de uma abordagem reativa para uma preventiva. Liderança em inovação:

a Hillstone continua dedicada à inovação contínua, desenvolvendo novas soluções e recursos para enfrentar os desafios emergentes de segurança cibernética, como proteger infraestruturas baseadas em nuvem e gerenciar a segurança em ambientes híbridos.

"Na Hillstone Networks, nossa visão é criar um futuro em que as organizações possam operar com total confiança, sabendo que estão protegidas pelas soluções de segurança cibernética mais avançadas", disse Tim Liu, CTO e cofundador da Hillstone Networks. "Estamos otimistas em relação a 2025, prontos para enfrentar novos desafios e oferecer aos nossos clientes as ferramentas mais inovadoras para manter seus dados e sistemas seguros."

Sobre a Hillstone Networks

A abordagem integrativa de segurança cibernética da Hillstone Networks é baseada em uma plataforma visionária, baseada em IA e acessível, fornecendo cobertura, controle e consolidação para garantir a segurança de mais de 28.000 empresas globais. A Hillstone é uma líder confiável em segurança cibernética, protegendo ativos e infraestruturas importantes, desde a borda até a nuvem, independentemente de onde as cargas de trabalho estejam. Saiba mais em www.hillstonenet.com.

