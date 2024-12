Hillstone Networks célèbre ses succès en matière de cybersécurité et anticipe un avenir innovant à l'horizon 2025

SANTA CLARA, Californie, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité, revient avec fierté sur ses principales réalisations de 2024, marquant une nouvelle année de croissance et d'expansion soutenues. En mettant l'accent sur l'innovation et la protection proactive contre les cybermenaces, l'entreprise continue de renforcer son engagement à sécuriser les organisations dans le monde entier.

Les principales réalisations de 2024 sont les suivantes :

Expansion de la plateforme de sécurité globale:

En 2024, Hillstone a élargi son portefeuille de solutions, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché de la cybersécurité. Sa suite de nouvelle génération, qui comprend une protection avancée contre les menaces, une gestion des risques et une visibilité en temps réel, a été adoptée par plus de 28 000 organisations dans plus de 60 pays. Croissance de la reconnaissance mondiale:

La société a été reconnue par les analystes du secteur comme un leader dans le quadrant des fournisseurs de cybersécurité, soulignant sa capacité à fournir des solutions efficaces et parfaitement intégrables pour les environnements informatiques complexes. Innovations en matière d'intelligence artificielle:

En intégrant l'IA à ses plateformes, Hillstone a considérablement amélioré ses capacités de détection et de réponse aux menaces. Ces technologies ont joué un rôle crucial dans l'anticipation et l'atténuation des attaques avant qu'elles n'aient un impact sur les infrastructures critiques des clients. Engagement en faveur de la sensibilisation et de l'éducation à la cybersécurité:

Dans le cadre de sa mission de renforcement de la cybersécurité mondiale, Hillstone a lancé une série de programmes de formation et de ressources éducatives à l'intention des entreprises et des particuliers afin de les sensibiliser et de les préparer aux cybermenaces.

Une vision pour l'avenir:

À l'approche de 2025, Hillstone Networks reste déterminé à mener l'évolution de la cybersécurité dans un monde de plus en plus interconnecté. Les principaux objectifs pour l'année à venir sont les suivants :

Expansion de l'écosystème mondial de partenaires:

Hillstone prévoit d'élargir son réseau de partenaires stratégiques afin d'intégrer ses solutions de sécurité sur diverses plateformes technologiques. Progrès en matière de cybersécurité proactive:

L'entreprise investira massivement dans l'IA et des capacités d'apprentissage automatique pour prédire les cyberattaques avant qu'elles ne se produisent, transformant la cybersécurité d'une approche réactive à une approche préventive. Leadership en matière d'innovation:

Hillstone se consacre à l'innovation continue, développant de nouvelles solutions et fonctionnalités pour relever les défis émergents en matière de cybersécurité, tels que la protection des infrastructures basées sur le cloud et la gestion de la sécurité dans les environnements hybrides.

« Chez Hillstone Networks, notre vision est de créer un avenir où les organisations peuvent fonctionner en toute confiance, sachant qu'elles sont protégées par les solutions de cybersécurité les plus avancées », a déclaré Tim Liu, directeur technique et cofondateur de Hillstone Networks. « Nous envisageons l'année 2025 avec optimisme, prêts à relever de nouveaux défis et à fournir à nos clients les outils les plus innovants pour assurer la sécurité de leurs données et de leurs systèmes. »

À propos de Hillstone Networks

L'approche intégrative de Hillstone Networks en matière de cybersécurité est basée sur une plateforme visionnaire, alimentée par l'IA et accessible offrant une couverture, un contrôle et une consolidation pour sécuriser plus de 28 000 entreprises mondiales. Hillstone est un leader de confiance en matière de cybersécurité, qui protège des actifs et infrastructures critiques, de la périphérie au cloud, quel que soit l'endroit où résident les charges de travail. Pour en savoir plus, consultez le site www.hillstonenet.com.

Contact presse

Zeyao Hu

+1 4085086750

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/765968/Hillstone_Logo.jpg