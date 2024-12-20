Hillstone Networks отмечает успехи в области кибербезопасности и прогнозирует инновационное будущее в 2025 году

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Hillstone Networks

Dec 20, 2024, 00:00 ET

САНТА-КЛАРА, Калифорния, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, ведущий поставщик решений в области кибербезопасности, с гордостью вспоминает о своих ключевых достижениях в 2024 году, ставшем еще одним годом устойчивого роста и экспансии компании. Ориентируясь на инновации и упреждающую защиту от киберугроз, компания продолжает укреплять свою приверженность обеспечению безопасности компаний по всему миру.

Основные достижения в 2024 году:

  1. Расширение комплексной платформы безопасности Comprehensive Security Platform:
    В 2024 году Hillstone расширила портфель предлагаемых решений, укрепив свои позиции одного из лидеров рынка кибербезопасности. Пакет решений следующего поколения компании, который включает в себя расширенную защиту от угроз, управление рисками и визуализацию в режиме реального времени, был принят более чем 28 000 организаций в более чем 60 странах мира.
  2. Рост глобального признания:
    Отраслевые аналитики признали компанию одним из лидеров квадранта поставщиков услуг кибербезопасности, подчеркнув ее способность предоставлять эффективные и легко интегрируемые решения для сложных ИТ-сред.
  3. Инновации в искусственном интеллекте:
    Интегрируя ИИ в свои платформы, Hillstone значительно расширила возможности обнаружения угроз и реагирования на них. Эти технологии имеют решающее значение для прогнозирования и смягчения атак, прежде чем они повлияют на критически важные инфраструктуры клиентов.
  4. Приверженность осведомленности и образованию в области кибербезопасности:
    В соответствии со своей миссией по укреплению глобальной кибербезопасности Hillstone запустила серию учебных программ и образовательных ресурсов для бизнеса и частных лиц, чтобы повысить осведомленность и готовность к киберугрозам.

Видение будущего:
По мере приближения 2025 года Hillstone Networks по-прежнему стремится возглавить эволюцию кибербезопасности во все более взаимосвязанном мире. Ключевыми целями на предстоящий год являются:

  1. Расширение глобальной партнерской экосистемы:
    Hillstone планирует расширить сеть стратегических партнеров для интеграции своих решений в области безопасности на различных технологических платформах.
  2. Достижения в области проактивной кибербезопасности:
    Компания будет вкладывать значительные средства в ИИ и машинное обучение для прогнозирования кибератак до их возникновения, трансформируя подход к кибербезопасность из реактивного в превентивный.
  3. Лидерство в инновациях:
    Hillstone по-прежнему привержена непрерывным инновациям, разработке новых решений и функций, способных справиться с возникающими проблемами кибербезопасности, такими как защита облачных инфраструктур и управление безопасностью в гибридных средах.

«В Hillstone Networks наше видение заключается в создании будущего, в котором компании могут уверенно работать, зная, что они защищены самыми передовыми решениями в области кибербезопасности», — сказал Тим Лю (Tim Liu), технический директор и соучредитель Hillstone Networks. «Мы с оптимизмом смотрим в 2025 год, готовы решать новые задачи и предоставлять нашим клиентам самые инновационные инструменты для обеспечения безопасности их данных и систем».

О Hillstone Networks
Подход Hillstone Networks к комплексной кибербезопасности основан на визионерской и доступной платформе на базе ИИ, обеспечивающей покрытие, контроль и консолидацию для защиты более 28 000 глобальных предприятий. Hillstone является надежным лидером в области кибербезопасности, защищая критически важные активы и инфраструктуру от периферии до облака, независимо от того, где находятся рабочие нагрузки. Подробнее на сайте www.hillstonenet.com.

Контакты для СМИ
Цзэяо Ху (Zeyao Hu)
+1 4085086750
[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/765968/Hillstone_Logo.jpg

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