QINGDAO, China, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca líder global em produtos eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, está pronta para redefinir uma vida mais inteligente com a estreia de sua visão de IA, alimentada por uma demonstração de suas últimas inovações na CES 2025.

A Hisense redefinirá a vida inteligente na CES 2025 com o tema "AI Your Life"

Reconhecida como a número 1 do mundo no mercado de TVs de 100 polegadas, a Hisense definiu a tendência global em telas grandes com experiências cada vez mais sofisticadas. Embora as especificações do produto sejam importantes, a Hisense está constantemente ultrapassando os limites para aprimorar cada experiência, conectando-se com as pessoas onde elas passam seu tempo e criando produtos que valorizam os momentos mais significativos da vida e que são inclusivos para todos.

Para a Hisense, a IA não é só uma visão do futuro, mas a espinha dorsal das inovações de produtos, desenvolvidas para simplificar a vida e tornar cada momento memorável. Ao integrar a tecnologia de IA com o Hi-View AI Engine de última geração, a Hisense consegue oferecer uma experiência de visualização mais autêntica, altamente detalhada e vibrante para todos, integrada de forma transparente para melhorar as experiências diárias e com eficiência energética inigualável.

De 7 a 10 de janeiro, a Hisense apresentará os mais recentes avanços tecnológicos no Central Hall, estande 16625, no Centro de Convenções de Las Vegas, apresentando um vislumbre do futuro com experiências de estilo de vida incomparáveis e orientadas por IA.

Um dos principais temas do estande da Hisense é a aplicação da tecnologia de IA baseada em cenários, reforçando sua liderança no setor de TV e sua experiência em entregar uma qualidade de imagem excepcional, ao mesmo tempo em que oferece aos visitantes uma experiência em primeira mão da integração da IA na transformação dos estilos de vida modernos. Com 17 experiências imersivas e 59 atrações técnicas, a Hisense apresentará um autêntico conjunto de produtos premium, incluindo TVs ULED MiniLED, TVs a laser e outros eletrodomésticos inteligentes, além de aplicações avançadas em sistemas de automação, painéis comerciais, saúde e energia.

Para dar início à CES 2025, a Hisense organizará uma coletiva de imprensa exclusiva em 6 de janeiro das 9:00 às 9:45 Horário Padrão do Pacífico no Jasmine Room do Mandalay Bay, um dia antes da abertura oficial da CES.

Hisense na CES 2025

Datas do evento: De 7 a 10 de janeiro de 2025

Local: Centro de Convenções de Las Vegas, Central Hall

Detalhes do estande: Hisense no estande 16625

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas. A empresa se expandiu rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

