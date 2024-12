Na targach CES 2025 Hisense zaprezentuje przyszłość inteligentnych rozwiązań pod hasłem „AI Your Life"

QINGDAO, Chiny, 19 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka na rynku elektroniki użytkowej oraz sprzętu RTV i AGD, chce zmienić oblicze inteligentnego życia poprzez realizację swoich ambicji w zakresie AI wyrażonych w prezentacji najświeższych innowacji firmy na targach CES 2025.

Hisense will redefine smart living at CES 2025 under the theme "AI Your Life"

Firma Hisense, która zajmuje pierwsze miejsce na światowym rynku telewizorów co najmniej 100-calowych, wyznacza globalne trendy w zakresie telewizorów z dużym ekranem, zapewniając użytkownikom jeszcze bogatsze doświadczenia. Chociaż specyfikacje produktu są istotne, Hisense stale przesuwa granice, aby podnieść jakość każdego doświadczenia, umożliwiając użytkownikom korzystanie ze swoich produktów wszędzie tam, gdzie spędzają oni czas, i tworząc produkty, które w inkluzywny sposób polepszają komfort życia w najważniejszych jego momentach.

Dla Hisense AI nie jest tylko wizją czy funkcją, ale fundamentem innowacji produktowych stworzonych z myślą o tym, aby ułatwiać życie i sprawiać, aby każdy moment był wart zapamiętania. Łącząc technologię AI z przełomowym silnikiem AI Hi-View, Hisense tworzy warunki do zapewniania wszystkim użytkownikom bardziej autentycznych, pełnych szczegółów i dynamizmu wrażeń z oglądania, płynnie wplecionych w codzienne doświadczenia, podnosząc ich jakość i zapewniając niezrównaną wydajność energetyczną.

Od 7 do 10 stycznia w hali centralnej na stoisku 16625 Las Vegas Convention Center Hisense będzie prezentować najnowsze przełomowe osiągnięcia technologiczne, umożliwiając spojrzenie w przyszłość pełną niezrównanych doświadczeń dostępnych dzięki AI.

Głównym tematem stoiska Hisense jest zastosowanie technologii AI w oparciu o scenariusze, wzmacniając czołową pozycję firmy w sektorze telewizorów i wiedzę specjalistyczną pozwalającą zapewniać wyjątkową jakość obrazu, jednocześnie dając użytkownikom możliwość bezpośredniego przekonania się, jak AI zmienia współczesny styl życia. Prezentując 17 immersyjnych doświadczeń i 59 nowości technicznych, Hisense zaprezentuje solidny zestaw produktów jakości premium, obejmujących telewizory ULED MiniLED, laserowe i inne urządzenia do inteligentnego domu oraz ich zaawansowane zastosowania w systemach automatycznych, wyświetlaczach komercyjnych, systemach medycznych i energetycznych.

Na rozpoczęcie CES 2025 6 stycznia, przed oficjalnym otwarciem targów, Hisense poprowadzi ekskluzywną konferencję prasową, która potrwa od godz. 9:00 do 9:45 czasu pacyficznego standardowego w sali Jasmine Room w Mandalay Bay.

Hisense na CES 2025

Daty wydarzenia: 7-10 stycznia 2025 r.

Miejsce: Las Vegas Convention Center, hala centralna

Informacje o stoisku: Hisense, stoisko 16625

Hisense

Hisense to czołowa globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Hisense zajęła w rankingu Omdia drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów i pierwszą pozycję w segmencie telewizorów co najmniej 100-calowych. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa w ponad 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2582945/Hisense_redefine_smart_living_CES_2025_theme__AI_Your_Life.jpg