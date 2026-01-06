Hisense apresenta "Inovando uma vida mais brilhante" na CES 2026

Orientada pelo tema, a Hisense destacou como a inovação de longo prazo centrada no ser humano, se traduziu em crescimento global sustentado e liderança de mercado. Em poucos anos, a Hisense se tornou uma das marcas de eletrônicos de consumo de crescimento mais rápido do mundo, agora operando em mais de 160 países e ocupando o 1º lugar mundial no segmento de TVs de 100 polegadas e acima e em TVs a laser, de acordo com a Omdia. Em 2025, a Hisense figurou entre as dez principais marcas no ranking Kantar BrandZTM Top 50 Chinese Global Brand Builders pelo nono ano consecutivo e foi eleita a número 1 na categoria de eletrodomésticos inteligentes, de acordo com o Ipsos China Brand Global Trust Index.

Esse impulso orientado pela inovação foi ainda mais reconhecido na CES 2025, onde a Hisense recebeu mais de 50 prêmios internacionais em seu portfólio de monitores e eletrodomésticos, destacando sua liderança em monitores de tela grande e inovação para casas inteligentes.

Aproveitando esse impulso global, confiança na marca e liderança de mercado, a Hisense também lançou a Hisense Elite Collection para a Copa do Mundo FIFA 2026TM, marcando seu terceiro patrocínio consecutivo da Copa do Mundo da FIFATM. Mais do que uma linha de produtos, a coleção reflete a crescente presença global da Hisense e seu papel em unir os fãs por meio de momentos compartilhados - na tela e em toda a casa - em torno do evento esportivo mais celebrado do mundo.

O destaque do anúncio foi a estreia do MiniLED evo RGB, marcando uma verdadeira evolução em nível de sistema no desenvolvimento do MiniLED RGB. Como A Origem do RGB MiniLED, a Hisense continua avançando essa rota de exibição por meio de uma evolução em nível de sistema — redefinindo como fontes de luz, sistemas de controle e algoritmos funcionam juntos. Em vez de buscar apenas o desempenho baseado em parâmetros, o RGB MiniLED evo introduz um quarto LED Sky Blue–Cyan, o primeiro do setor, na luz de fundo. Com desempenho de cor atingindo até 110% do BT.2020 e controle de cor atingindo 134 bits, o RGB MiniLED evo permite uma expressão de cor mais autêntica, maior conforto de visualização e eficiência energética equilibrada. Essa evolução real forma a base tecnológica da TV RGB MiniLED 116UXS, o primeiro produto topo de linha equipado com RGB MiniLED evo.

Além do hardware, a Hisense também destacou a evolução de seu ecossistema de telas inteligente. A partir de 1º de janeiro de 2026, o VIDAA OS fará upgrade para uma plataforma integrada para conteúdo, serviços de IA e dispositivos conectados em casa.

Por meio do "Innovating a Brighter Life", a Hisense continua a mostrar como a tecnologia pode ser aplicada de maneiras práticas e centradas no ser humano - aprimorando as experiências visuais, melhorando o conforto diário e apoiando estilos de vida domésticos mais conectados.

A Hisense, fundada em 1969, é líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI de alta qualidade. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupa o 1º lugar global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023 até o terceiro trimestre de 2025). Como a origem do RGB MiniLED, a Hisense continua liderando a inovação de próxima geração do RGB MiniLED. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com o público em todo o mundo.

