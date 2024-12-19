Hisense продемонстрирует будущее «умной» жизни, представив AI Your Life на CES 2025

ЦИНДАО, Китай, 19 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, намерена переосмыслить концепцию «умной» жизни, представив на выставке CES 2025 свои амбиции в области ИИ.

Hisense will redefine smart living at CES 2025 under the theme "AI Your Life"

Признанная № 1 в мире на рынке телевизоров с диагональю 100''+, Hisense задала глобальный тренд на большой экран с еще большими впечатлениями. В то время как технические характеристики продукта важны, Hisense постоянно расширяет границы, чтобы улучшать впечатления каждого человека, налаживая контакт с людьми там, где они проводят свое время, и создавая продукты, которые улучшают самые значимые моменты жизни инклюзивно для всех.

Для Hisense ИИ — это не просто видение функции, а основа продуктовых инноваций, призванных упростить жизнь и сделать каждый момент запоминающимся. Интегрируя технологию искусственного интеллекта с передовым движком Hi-View AI Engine, Hisense обеспечивает более аутентичный и яркий просмотр для всех в высоком разрешении, легко интегрируемый для улучшения повседневных впечатлений и обеспечения непревзойденной энергоэффективности.

С 7 по 10 января Hisense продемонстрирует самые последние технологические прорывы в Центральном зале, стенд 16625, конференц-центра Лас-Вегаса Las Vegas Convention Center, предлагая заглянуть в будущее беспрецедентных впечатлений стиля жизни на базе искусственного интеллекта.

Ключевой темой стенда Hisense является применение технологии искусственного интеллекта на основе сценариев, что укрепляет ее лидерство в области телевизоров и опыт в обеспечении выдающегося качества изображения, в то же время предоставляя посетителям опыт интеграции ИИ из первых рук в трансформирующихся современных стилях жизни. С 17 иммерсивными впечатлениями и 59 техническими особенностями Hisense представит настоящий набор премиальных продуктов, включая ULED-телевизоры MiniLED, лазерные телевизоры и другие «умные» бытовые приборы, а также передовые области применения в автоматических, коммерческих дисплеях, медицинских и энергетических системах.

В начале CES 2025 Hisense проведет эксклюзивную пресс-конференцию 6 января с 9:00 до 9:45 PST в Jasmine Room в Mandalay Bay, за день до официального открытия CES.

Hisense на CES 2025

Даты проведения мероприятия: 7 - 10 января 2025 г.

Место проведения: Конференц-центр Las Vegas Convention Center, Центральный зал

Подробнее о стендах: Hisense на стенде 16625

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером по производству бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia компания Hisense занимает второе место в мире по общему объему поставок телевизоров и первое место среди телевизоров с диагональю 100"+. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2582945/Hisense_redefine_smart_living_CES_2025_theme__AI_Your_Life.jpg