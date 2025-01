A Hisense revela inovação revolucionária em TV na CES 2025: oferecendo excelência audiovisual em colaboração com a Pantone e a Devialet

Desde a mais recente TV LED TriChroma até as revolucionárias inovações em telas MicroLED e TVs a laser, a Hisense está redefinindo os limites das experiências visuais e de áudio, proporcionando novos níveis inigualáveis de experiências de visualização para consumidores em todo o mundo.

A tecnologia de tela com escurecimento local RGB demonstra o futuro da inovação em telas

A Hisense apresentou sua TV LED TriChroma de 116 polegadas, com a avançada tecnologia de tela RGB Local Dimming com chips de LED vermelhos, verdes e azuis independentes, oferecendo precisão superior de cores e até 97% de cobertura do espaço de cores BT.2020. O brilho máximo de 10.000 nits oferece cores vibrantes, contraste profundo e nitidez excepcional. Equipada com o Hi-View AI Engine X da Hisense, a TV otimiza cada quadro com recursos orientados por IA, incluindo AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming e AI Banding Smoother, garantindo ajustes dinâmicos de contraste, brilho e cor em tempo real para criar visuais vívidos e realistas.

A TV LED TriChroma de 116 polegadas é equipada com um sistema de som surround multicanal 6.2.2, integrando as tecnologias Dolby Atmos e DTS Virtual X para trazer uma experiência de áudio imersiva. O AI Sound Optimization ajusta o som para corresponder ao conteúdo, seja um diálogo nítido ou cenas de ação dinâmicas, estabelecendo uma nova referência para experiências de home theater, oferecendo visuais cinematográficos e som altamente imersivo.

Redefinindo a inovação em displays com a tecnologia MicroLED

A Hisense também apresentou o primeiro monitor MicroLED de 136 polegadas do mundo pronto para o consumidor, o que representa um marco importante na tecnologia de display acessível e de ponta. Com mais de 24,88 milhões de LEDs autoemissivos, essa TV oferece nitidez e precisão de cores incrível, com uma taxa de contraste de 1.000.000:1 e brilho de até 10.000 nits. Ele também cobre 90% do espaço de cores BT.2020 para proporcionar visuais vibrantes e realistas.

Equipada com o Hi-View AI Engine X, a TV usa algoritmos orientados por IA para aprimorar a precisão das cores, gerenciar cores 3D dinâmicas e otimizar os detalhes da tela. Os nanocristais pretos reduzem a refletividade, garantindo clareza excepcional mesmo em ambientes claros. Projetado para residências modernas, o formato ultrafino se integra perfeitamente a qualquer espaço. Com suporte para Dolby Vision IQ, HDR10+ e Filmmaker Mode, com Dolby Atmos e DTS Virtual X proporcionando som imersivo, a tela MicroLED de 136 polegadas estabelece um novo padrão para o entretenimento doméstico.

Pioneirismo em precisão de cores de TV a laser

Como o primeiro parceiro de TV a laser a obter os prêmios Pantone Validated e SkinTone Validated, a Hisense estabelece um novo padrão de fidelidade e autenticidade de cores.

Equipada com um projetor de 4000 lm e uma tela de alto ganho, a Ultra-Bright Laser TV oferece até 1500 nits de brilho em tela cheia. A TV possui lentes de projeção ultracurta de 0,18, reduzindo a distância de projeção em 20 mm, o que permite uma tela de 100 polegadas em menos espaço. A tecnologia de tela Master of Light pode distinguir com precisão a luz laser de três cores da TV a laser e a luz inválida do ambiente, além de melhorar a capacidade de separação de luz.

TV a laser aprimorada para entusiastas de jogos

A Gaming Laser TV da Hisense apresenta um atraso de resposta da imagem de 2 ms e uma taxa de atualização de 4K60Hz e 2K240Hz, proporcionando uma jogabilidade mais suave e ágil do que os tradicionais painéis LCD de 144Hz. O recurso de baixa latência, que já está sendo testado no PX3-PRO "Designed for Xbox", será integrado a modelos futuros, incluindo as séries PX4 e C3, em 2025.

Outro destaque pronto para jogos é o miniprojetor a laser C2 Ultra 4K, também "Designed for Xbox", que oferece uma faixa de tamanho de tela flexível de 65 a 300 polegadas. Ele apresenta um design de suporte giratório para facilitar a configuração e inclui correção automática de distorção trapezoidal, foco automático e prevenção de obstáculos para possibilitar uma instalação sem complicações. A tecnologia TriChroma oferece uma ampla variedade de cores sem a prejudicial luz azul, enquanto o subwoofer integrado, o áudio JBL de 2.1 canais e o som surround DTS Virtual:X proporcionam uma experiência audiovisual imersiva, perfeita para filmes e jogos.

Os visitantes da CES 2025 podem explorar as inovações revolucionárias da Hisense em primeira mão no Central Hall – Estande 16625.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupou a 2ª posição global em remessas totais de TVs e a 1ª posição em TVs de 100 polegadas ou mais. A empresa expandiu rapidamente suas operações para mais de 160 países e é especializada em produtos multimídia, eletrodomésticos e tecnologia da informação inteligente.

