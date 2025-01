Hisense dévoile une innovation révolutionnaire en matière de télévision au CES 2025, offrant l'excellence audiovisuelle en collaboration avec Pantone et Devialet

Des derniers téléviseurs LED TriChroma aux écrans MicroLED révolutionnaires, en passant par les téléviseurs laser, Hisense redéfinit les limites des expériences visuelles et audio, proposant aux consommateurs du monde entier des niveaux d'expérience visuelle inégalés.

La technologie d'affichage à gradation locale RVB illustre l'avenir de l'innovation en matière d'affichage

Hisense a présenté son téléviseur LED TriChroma de 116 pouces, doté de la technologie avancée d'affichage à gradation locale RVB avec des puces LED rouges, vertes et bleues indépendantes, offrant une précision des couleurs supérieure et une couverture jusqu'à 97 % de l'espace colorimétrique BT.2020. Une luminosité maximale de 10 000 nits garantit des couleurs éclatantes, un contraste profond et une clarté extraordinaire. Alimenté par le moteur Hi-View AI Engine X de Hisense, le téléviseur optimise chaque image grâce à des fonctions pilotées par l'IA, notamment AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming et AI Banding Smoother, garantissant des ajustements dynamiques du contraste, de la luminosité et des couleurs en temps réel pour des images éclatantes et réalistes.

Le téléviseur LED TriChroma de 116 pouces est équipé d'un système de son surround multicanal 6.2.2, intégrant les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X pour une expérience audio immersive. L'optimisation du son de l'IA ajuste le son en fonction du contenu, qu'il s'agisse de dialogues clairs ou de scènes d'action dynamiques. Une nouvelle référence pour les expériences de home cinéma est ainsi établie, offrant à la fois des images cinématographiques et un son hautement immersif.

Redéfinir l'innovation en matière d'affichage grâce à la technologie MicroLED

Hisense a également dévoilé le premier écran MicroLED de 136 pouces au monde prêt à l'emploi, marquant ainsi une étape importante dans la technologie d'affichage de pointe accessible. Avec plus de 24,88 millions de LED auto-émissives, ce téléviseur est doté d'une clarté et d'une précision des couleurs incroyables, et affiche un rapport de contraste de 1 000 000:1 et une luminosité allant jusqu'à 10 000 nits. Il couvre également 90 % de l'espace colorimétrique BT.2020 pour des visuels éclatants et fidèles à la réalité.

Doté du moteur Hi-View AI Engine X, le téléviseur utilise des algorithmes pilotés par l'intelligence artificielle afin d'améliorer la précision des couleurs, de gérer les couleurs 3D dynamiques et d'optimiser les détails de l'affichage. Les nanocristaux noirs réduisent la réflectivité, garantissant une clarté exceptionnelle même dans les pièces lumineuses. Conçu pour les maisons modernes, le facteur de forme ultramince s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace. En prenant en charge le Dolby Vision IQ, le HDR10+ et le mode Filmmaker, avec le Dolby Atmos et le DTS Virtual:X offrant un son immersif, l'écran MicroLED de 136 pouces établit une nouvelle référence en matière de divertissement à domicile.

Pionnier dans la précision des couleurs des téléviseurs laser

En tant que premier partenaire de télévision laser à obtenir les prix Pantone Validated et SkinTone Validated, Hisense établit une nouvelle référence en matière de fidélité et d'authenticité des couleurs.

Alimenté par un projecteur de 4 000 lm et un écran à gain élevé, le téléviseur laser ultrabrillant offre une luminosité de 1 500 nits en plein écran. Il est équipé d'un objectif à ultracourte focale de 0,18:1, ce qui réduit la distance de projection de 20 mm et permet d'obtenir un écran de 100 pouces dans un espace réduit. La technologie de l'écran Master of Light permet de distinguer avec précision la lumière laser triple couleur du téléviseur laser et la lumière non valide de l'environnement, et d'améliorer la capacité de séparation de la lumière.

Télévision laser pour les passionnés de jeux vidéo

Le téléviseur laser de jeu de Hisense présente un délai de réponse de l'image de 2 ms et un taux de rafraîchissement de 4K 60 Hz et 2K 240 Hz, offrant un gameplay plus fluide et plus réactif que les écrans LCD traditionnels de 144 Hz. La fonction de faible latence, déjà testée sur le PX3-PRO « Designed for Xbox », sera intégrée dans les futurs modèles, y compris les séries PX4 et C3 en 2025.

Le mini projecteur laser C2 Ultra 4K, également « Designed for Xbox », est un autre produit phare prêt pour le jeu. Il comprend une gamme de tailles d'écran flexible allant de 65 à 300 pouces. Il est doté d'un support rotatif pour une installation facile et comprend la correction automatique du trapèze, la mise au point automatique et l'évitement des obstacles pour garantir une installation conviviale. La technologie TriChroma fournit une large gamme de couleurs sans lumière bleue nocive, tandis que le caisson de basse intégré, le système audio JBL à 2,1 canaux et le son surround DTS Virtual:X offrent une expérience audiovisuelle immersive, parfaite pour les films et les jeux.

Les visiteurs du CES 2025 pourront découvrir les innovations révolutionnaires de Hisense au Central Hall - Stand 16625.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial pour le nombre total de téléviseurs expédiés et au premier rang pour les téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise s'est rapidement développée pour opérer dans plus de 160 pays et s'est spécialisée dans les produits multimédias, les appareils électroménagers et l'information informatique intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594469/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594470/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594471/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594472/2.jpg

