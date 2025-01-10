Hisense представляет инновационные решения в области телевизионной техники на выставке CES 2025, обеспечивая превосходное качество аудиовизуальной продукции в сотрудничестве с Pantone и Devialet

От новейших LED-телевизоров TriChroma до революционных инноваций в области дисплеев MicroLED и лазерных телевизоров, Hisense переопределяет границы визуального и звукового сопровождения, поднимая возможности просмотра для пользователей во всем мире на беспрецедентно новый уровень.

Технология отображения с локальным затемнением RGB указывает направление будущих инноваций в области дисплеев

Компания Hisense представила свой 116-дюймовый LED-телевизор TriChroma, оснащенный передовой технологией локального затемнения RGB (RGB Local Dimming Display Technology) с независимыми красными, зелеными и синими светодиодными чипами, обеспечивающей превосходную точность цветопередачи и охват цветового пространства BT.2020 до 97%. Пиковая яркость 10.000 нит обеспечивает яркие цвета, глубокую контрастность и исключительную четкость изображения. Благодаря процессору Hi-View AI Engine X от Hisense телевизор оптимизирует каждый кадр с помощью функций на основе искусственного интеллекта, таких как AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming и AI Banding Smoother, обеспечивая динамическую настройку контрастности, яркости и цвета в режиме реального времени для получения ярких и реалистичных визуальных эффектов.

116-дюймовый LED-телевизор TriChroma оснащен многоканальной системой объемного звучания 6.2.2, объединяющей технологии Dolby Atmos и DTS Virtual X и обеспечивающей потрясающие аудио-ощущения. Технология оптимизации звука на основе ИИ (AI Sound Optimization) настраивает звук в соответствии с контентом, будь то яркие диалоги или динамичные экшн-сцены, устанавливая новый эталон для домашних кинотеатров и предлагая как кинематографические визуальные эффекты, так и звук с эффектом полного погружения.

Переосмысление инноваций в области дисплеев с помощью технологии MicroLED

Компания Hisense также представила первый в мире 136-дюймовый дисплей MicroLED, полностью готовый к использованию потребителем, что стало важной вехой в развитии доступной передовой технологии отображения. Этот телевизор с более чем 24,88 млн самоизлучающих светодиодов достигает невероятной четкости и точности цветопередачи с коэффициентом контрастности 1.000.000:1 и яркостью до 10.000 нит. Он также охватывает 90% цветового пространства BT.2020, обеспечивая яркие, реалистичные визуальные эффекты.

Телевизор, работающий на базе процессора Hi-View AI Engine X, использует алгоритмы на основе искусственного интеллекта для повышения точности цветопередачи, управления динамическим 3D-цветом и оптимизации деталей изображения. Черные нанокристаллы снижают отражательную способность, обеспечивая исключительную четкость изображения даже в хорошо освещенных помещениях. Разработанный для современного дома, ультратонкий форм-фактор легко вписывается в любой интерьер. Благодаря поддержке Dolby Vision IQ, HDR10+ и режима Filmmaker, а также Dolby Atmos и DTS Virtual X, обеспечивающих захватывающий звук, 136-дюймовый дисплей MicroLED задает новый стандарт для домашних развлечений.

Новаторство в точности цветопередачи лазерных телевизоров

Став первым производителем лазерных телевизоров, обладающим сертификацией Pantone Validated и SkinTone Validated, компания Hisense устанавливает новый стандарт точности и аутентичности цветопередачи.

Ультра-яркий лазерный телевизор с проектором 4000 люмен и экраном с высоким коэффициентом усиления обеспечивает полноэкранную яркость до 1500 нит. Телевизор оснащен ультракороткофокусным объективом 0.18, который сокращает проекционное расстояние на 20 мм, что позволяет разместить 100-дюймовый экран в меньшем пространстве. Технология экрана Master of Light позволяет точно различать трехцветный лазерный свет лазерного телевизора и освещенность окружающего пространства и улучшает способность к разделению света.

Высокотехнологичный лазерный телевизор для любителей игр

Игровой лазерный телевизор от Hisense с задержкой отклика изображения на уровне 2 мс и частотой обновления 4K@60 Гц и 2K@240 Гц обеспечивает более плавный и динамичный игровой процесс, чем традиционные ЖК-панели с частотой обновления 144 Гц. Функция низкой задержки, которая уже тестируется в модели PX3-PRO «Designed for Xbox», будет интегрирована в последующие модели, включая серии PX4 и C3, в 2025 году.

Еще одним выдающимся игровым устройством является лазерный мини-проектор C2 Ultra 4K, также «Designed for Xbox», предлагающий гибкий диапазон размеров экрана от 65 до 300 дюймов. Он оснащен вращающимся карданным шарниром для удобства настройки и включает автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, автоматическую фокусировку и обход препятствий для беспроблемной установки. Технология TriChroma обеспечивает широкую цветовую гамму без вредного синего света, а встроенный сабвуфер, 2.1-канальный звук JBL и объемный звук DTS Virtual:X создают захватывающий аудиовизуальный эффект погружения, идеально подходящий как для просмотра фильмов, так и для игр.

Посетители выставки CES 2025 могут лично ознакомиться с инновационными разработками Hisense в Центральном зале (Central Hall), стенд 16625.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером по производству бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia компания Hisense занимает второе место в мире по общему объему поставок телевизоров и первое место по объему поставок телевизоров с диагональю более 100 дюймов. Компания быстро расширяется и работает на рынках более чем 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594469/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594470/image_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594471/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594472/2.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED