Na targach CES 2025 Hisense prezentuje przygotowane we współpracy z Pantone i Devialet przełomowe innowacje w zakresie telewizorów, które zapewniają doskonałe wrażenia audiowizualne

Od najnowszych telewizorów LED TriChroma po rewolucyjne wyświetlacze MicroLED i telewizory laserowe, Hisense na nowo definiuje granice wrażeń wizualnych i dźwiękowych, zapewniając niezrównany nowy poziom wrażeń z oglądania dla konsumentów na całym świecie.

Technologia miejscowego dostosowywania podświetlania ekranu RGB to przyszłość innowacji w dziedzinie wyświetlaczy

Hisense zaprezentował 116-calowy telewizor TriChroma LED, wyposażony w zaawansowaną technologię miejscowego dostosowywania podświetlania ekranu RGB Local Dimming Display z niezależnymi czerwonymi, zielonymi i niebieskimi chipami LED, zapewniającymi doskonałą precyzję kolorów i do 97% pokrycia przestrzeni barw BT.2020. Szczytowa jasność 10000 nitów oznacza żywe kolory, głęboki kontrast i wyjątkową wyrazistość. Wyposażony w silnik Hisense Hi-View AI Engine X telewizor optymalizuje każdą klatkę za pomocą funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming i AI Banding Smoother, zapewniając dynamiczną regulację kontrastu, jasności i kolorów w czasie rzeczywistym, co pozwala uzyskać żywe, realistyczne wrażenia wizualne.

116-calowy telewizor TriChroma LED jest wyposażony w wielokanałowy system dźwięku przestrzennego 6.2.2 łączący w sobie technologie Dolby Atmos i DTS Virtual X, zapewniając immersyjne wrażenia dźwiękowe. Optymalizacja dźwięku AI dostosowuje dźwięk do treści, niezależnie od tego, czy są to wyraziste dialogi, czy dynamiczne sceny akcji. Jest to nowy punkt odniesienia dla kina domowego, który oferuje nie tylko kinowe efekty wizualne, ale także wyjątkowo immersyjny dźwięk.

Zmiana oblicza innowacji w dziedzinie wyświetlaczy dzięki technologii MicroLED

Hisense zaprezentował również pierwszy na świecie gotowy do sprzedaży 136-calowy wyświetlacz MicroLED, wyznaczając nowy etap rozwoju dostępnej technologii wyświetlania na najwyższym poziomie. Wyposażony w ponad 24,88 miliona samoemisyjnych diod LED telewizor zapewnia niesamowitą klarowność i precyzję barw, ze współczynnikiem kontrastu 1000000:1 i jasnością do 10000 nitów oraz pokryciem 90% przestrzeni barw BT.2020, zapewniając żywe, realistyczne efekty wizualne.

Telewizor z silnikiem Hi-View AI Engine X wykorzystuje algorytmy oparte na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia dokładności odwzorowania barw, zarządzania dynamicznymi barwami 3D i optymalizacji szczegółów wyświetlania. Czarne nanokryształy zmniejszają współczynnik odbicia, zapewniając wyjątkową wyrazistość nawet w jasnych pomieszczeniach. Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych domach ultrasmukła obudowa doskonale wpasowuje się w każdą przestrzeń. 136-calowy wyświetlacz MicroLED, który obsługuje technologie Dolby Vision IQ, HDR10+ i tryb filmowca oraz zapewniające immersyjny dźwięk formaty Dolby Atmos i DTS Virtual X, wyznacza nowy punkt odniesienia dla domowej rozrywki.

Pionierska dokładność odwzorowania barw w telewizorach laserowych

Jako pierwszy partner w zakresie telewizorów laserowych, który uzyskał certyfikaty Pantone Validated i SkinTone Validated, Hisense wyznacza nowy standard wierności odwzorowania i autentyczności barw.

Telewizor laserowy Ultra-Bright z projektorem o jasności 4000 lm i ekranem o wysokim wzmocnieniu, zapewnia do 1500 nitów jasności całości ekranu. Telewizor jest wyposażony w obiektyw o ultrakrótkim rzucie 0,18, który zmniejsza odległość projekcji o 20 mm, umożliwiając uzyskanie 100-calowego ekranu przy mniejszej odległości. Technologia ekranu Master of Light pozwala precyzyjnie rozróżnić trójkolorowe światło lasera telewizora laserowego od światła otoczenia i poprawić funkcję rozdzielania światła.

Ulepszony telewizor laserowy dla entuzjastów gier

Laserowy telewizor do gier Hisense charakteryzuje się opóźnieniem obrazu na poziomie 2 ms oraz częstotliwością odświeżania 4K60 Hz i 2K240 Hz, zapewniając płynniejszą i bardziej responsywną rozgrywkę niż tradycyjne panele LCD 144 Hz. Funkcja niskiego opóźnienia, już testowana w zaprojektowanym dla Xbox PX3-PRO, zostanie zastosowana w przyszłych modelach, w tym z serii PX4 i C3 w 2025 roku.

Kolejnym urządzeniem stworzonym z myślą o graczach jest laserowy miniprojektor C2 Ultra 4K, również zaprojektowany dla Xbox, oferujący elastyczny zakres rozmiarów ekranu od 65 do 300 cali. Posiada on obrotową konstrukcję gimbala, która ułatwia ustawianie, a także automatyczną korekcję geometrii obrazu, automatyczne ustawianie ostrości oraz funkcję unikania przeszkód z myślą o bezproblemowym montażu. Technologia TriChroma zapewnia szeroką gamę kolorów bez szkodliwego niebieskiego światła, a wbudowany subwoofer, nagłośnienie 2.1 JBL i technologia dźwięku przestrzennego DTS Virtual:X dają immersyjne wrażenia audiowizualne, doskonale dopasowane zarówno do filmów, jak i do gier.

Odwiedzający CES 2025 mogą zapoznać się z przełomowymi innowacjami Hisense w hali centralnej na stoisku 16625.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką sprzętu RTV i AGD oraz elektroniki użytkowej. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zdobyła drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, zajmując czołową pozycję w segmencie telewizorów 100-calowych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma obecna jest już w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie RTV i AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594469/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594470/image_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594471/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594472/2.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED