Společnost Hisense představuje na veletrhu CES 2025 převratné inovace v oblasti televizorů a ve spolupráci se společnostmi Pantone a Devialet přináší dokonalý audiovizuální zážitek

Společnost Hisense nově posouvá hranice vizuálních a zvukových zážitků, od nejnovějších LED televizorů TriChroma až po revoluční inovace v oblasti MicroLED displejů a laserových televizorů. Spotřebitelům na celém světě tak přináší bezkonkurenční novou úroveň diváckých zážitků.

Technologie displeje s lokálním stmíváním RGB demonstruje budoucnost inovací v oblasti displejů

Společnost Hisense představila 116palcový LED televizor TriChroma s pokročilou zobrazovací technologií RGB místní stmívání s nezávislými červenými, zelenými a modrými LED čipy. Ty zajišťují vynikající přesnost barev a až devadesátisedmiprocentní pokrytí barevného prostoru BT.2020. Špičkový jas 10.000 nitů nabízí živé barvy, hluboký kontrast a výjimečnou čistotu. Díky technologii Hi-View AI Engine X společnosti Hisense televizor optimalizuje každý snímek pomocí funkcí řízených umělou inteligencí. Jsou to AI špičkový jas, AI RGB lokální stmívání a AI technologie pro vyhlazení přechodu barev, jež zajišťují dynamické úpravy kontrastu, jasu a barev v reálném čase pro živý a realistický obraz.

Televizor TriChroma LED s úhlopříčkou 116 palců je vybaven vícekanálovým prostorovým zvukovým systémem 6.2.2, který integruje technologie Dolby Atmos a DTS Virtual X pro pohlcující zvukový zážitek. Funkce optimalizace zvuku pomocí umělé inteligence přizpůsobuje zvuk obsahu, ať už jde o výrazné dialogy nebo dynamické akční scény. Takto nastavuje nové měřítko pro zážitky z domácího kina a nabízí jak filmový obraz, tak vysoce podmanivý zvuk.

Pokročilá inovace displejů s technologií MicroLED

Společnost Hisense také představila první 136palcový displej MicroLED připravený pro spotřebitele na světě, který představuje významný milník v dostupné a špičkové zobrazovací technologii. Tento televizor je vybaven více než 24,88 milionu samočinných LED diod a nabízí neuvěřitelnou čistotu a přesnost barev s kontrastním poměrem 1,000.000:1 a jasem až 10.000 nitů. Pokrývá také 90 % barevného prostoru BT.2020 pro živý a věrný obraz.

Televizor je vybaven technologií Hi-View AI Engine X, která využívá algoritmy řízené umělou inteligencí ke zvýšení přesnosti barev, řízení dynamických 3D barev a optimalizaci detailů zobrazení. Černé nanokrystaly snižují odrazivost a zajišťují výjimečnou čistotu obrazu i ve světlých místnostech. Ultratenké provedení je navrženo pro moderní domácnosti a bez problémů se začlení do jakéhokoli prostoru. Díky podpoře Dolby Vision IQ, HDR10+ a režimu Filmmaker Mode, kdy Dolby Atmos a DTS Virtual X poskytují pohlcující zvuk, nastavuje 136palcový displej MicroLED nová měřítka pro domácí zábavu.

Průkopnictví v přesnosti barev laserových televizorů

Jako první partner laserových televizorů, který získal certifikaci Pantone a SkinTone, stanovuje společnost Hisense nové měřítko věrnosti a autenticity barev.

Laserový televizor Ultra-Bright, který je poháněn projektorem s výkonem 4000 lm a obrazovkou s vysokým ziskem, poskytuje jas až 1500 nitů na celé obrazovce. Televizor je vybaven objektivem s ultrakrátkou projekční vzdáleností 0,18, který zkracuje projekční vzdálenost o 20 mm. To umožňuje, aby stopalcová obrazovka fungovala v menším prostoru. Technologie obrazovky Master of Light (Mistr světla) dokáže přesně rozlišit trojbarevné laserové světlo laserového televizoru od nevítaného světla z okolí a zlepšit schopnost oddělování světla.

Vylepšený laserový televizor pro herní nadšence

Herní laserový televizor Hisense se vyznačuje zpožděním odezvy obrazu na úrovni 2 ms a obnovovací frekvencí 4K60 Hz a 2K240 Hz. To přináší plynulejší a citlivější hraní než tradiční panely 144Hz LCD. Funkce nízkého zpoždění, která se již testuje na modelu PX3-PRO „Navržen pro Xbox" (Designed for Xbox), bude v roce 2025 zabudována do budoucích modelů včetně řady PX4 a C3.

Dalším herním výjimečným modelem je laserový miniprojektor C2 Ultra 4K, rovněž „Navržen pro Xbox", který nabízí flexibilní rozsah velikosti obrazovky od 65 do 300 palců. Je vybaven otočným gimbalem (stabilizačním stojanem) pro snadné nastavení. Obsahuje automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení, automatické zaostřování a funkci vyhýbání se překážkám pro bezproblémovou instalaci. Technologie TriChroma poskytuje široký barevný gamut (rozsah barev) bez škodlivého modrého světla, zatímco vestavný subwoofer (basový reproduktor), 2.1kanálový zvuk JBL a prostorový zvuk DTS Virtual:X poskytují pohlcující audiovizuální zážitek, ideální pro filmy i hry.

Návštěvníci veletrhu CES 2025 si mohou převratné novinky společnosti Hisense prohlédnout na vlastní oči v centrální hale – stánek 16625.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Podle společnosti Omdia se Hisense umístila na 2. místě v celosvětovém žebříčku celkových dodávek televizorů a na 1. místě v kategorii televizorů s úhlopříčkou 100'' a více. Společnost rychle expandovala a působí ve více než 160 zemích a specializuje se na multimediální zboží, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2594469/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2594470/image_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2594471/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2594472/2.jpg

