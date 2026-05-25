DONGGUAN, China, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power sediou a 3ª Cúpula Global de Visionários de C&I, um evento de quatro dias com sessões da Dawn e da Horizon. Mais de 800 participantes de 50 países exploraram valor cultural, estratégia e lançamento de novos produtos, soluções comerciais e industriais (C&I) de ponta e histórias de sucesso, moldando tendências futuras de digitalização e desenvolvimento de baixo carbono.

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Zhou Jianjun, vice-presidente da Huawei e presidente de marketing, vendas e serviços globais da Huawei Digital Power, afirmou que os setores residencial e de C&I estão liderando a transição para a energia limpa. A Huawei fortalece os recursos e capacita os parceiros, fornecendo soluções econômicas de sistemas fotovoltaicos e de armazenamento de energia (ESS).

Xia Hesheng, diretor de marketing (CMO) da Huawei Digital Power, enfatizou os valores fundamentais da Huawei de centralidade no cliente, dedicação e persistência. A Huawei Digital Power prioriza a qualidade em produtos e serviços em todo o ciclo de vida, colaborando com parceiros globais para impulsionar a excelência.

Jack Tong, presidente de marketing e serviços de vendas residenciais e de C&I da Huawei Digital Power, revelou a estratégia de C&I Huawei FusionSolar e novos produtos. A solução One-Fits-All 2.0 reduz o custo nivelado de eletricidade (LCOE) e garante energia segura e confiável da geração ao consumo, alcançando maior benefício nivelado de eletricidade (LBOE).

Allen Zeng, presidente do Departamento de Serviços Técnicos e Operações da Huawei Digital Power, observou que as equipes de serviços da Huawei Digital Power sinergizam serviços e equipamentos e combinam qualidade premium, O&M confiável e garantia de desempenho para garantir o sucesso a longo prazo.

A equipe de especialistas em soluções Huawei FusionSolar introduziu soluções personalizadas para projetos de grande, médio e pequeno porte e explorou a aplicação inovadora da solução integrada de carregador PV+ESS+. Com base em tecnologias de IA, eles ofereceram insights, estratégias, estudos de caso e metodologias de marketing para capacitar visionários globais.

14 visionários globais compartilharam insights e práticas para os principais cenários de aplicação de C&I, incluindo supermercados, hotéis, cadeia de frio, logística, fabricação e parques empresariais, abrangendo o design de soluções, a execução de projetos e operações de valor agregado, para aumentar a eficiência, construir sustentabilidade e aumentar o valor para o cliente.

Na Holanda, o corpo de bombeiros garantiu uma energia mais segura e sustentável.

Em Mianmar, uma fábrica de bebidas melhorou a eficiência e cortou custos.

Na Alemanha, um parque empresarial superou os desafios da transformação, garantindo a excelência operacional, e o setor de logística local obteve benefícios tangíveis.

Na Malásia, uma fábrica de baterias obteve energia verde confiável em ambientes adversos.

Nas montanhas do Paquistão, um hospital ganhou energia estável 24 horas por dia, 7 dias por semana, protegendo vidas.

No Chile, uma fábrica garantiu uma produção ininterrupta com menores custos de eletricidade.

No Brasil, um supermercado garantiu energia confiável, sendo pioneiro em aplicações de energia no varejo.

No México, uma fábrica de alimentos reduziu os custos de eletricidade, alcançando maior eficiência energética.

No Quênia, as escolas adotaram a energia verde, iluminando o caminho para a educação de baixo carbono.

Os visionários de C&I impulsionam o acesso inclusivo à energia, a transformação ecológica e o crescimento de alta qualidade. A cúpula uniu líderes globais para alinhar as necessidades do mundo real com a inovação, acelerando a adoção de PV+ESS+carregador. A Huawei Digital Power, guiada pela abertura e pelo sucesso compartilhado, aprofundará as parcerias e promoverá o desenvolvimento sustentável da indústria para moldar um futuro mais verde.

Saiba mais sobre a cúpula no site oficial da Huawei Digital Power:

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987134/image1.jpg

FONTE Huawei Digital Power