A Huawei organiza a 3ª Cúpula Global de Visionários de C&I, moldando um futuro mais verde em diversos setores
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25 mai, 2026, 19:10 GMT
DONGGUAN, China, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power sediou a 3ª Cúpula Global de Visionários de C&I, um evento de quatro dias com sessões da Dawn e da Horizon. Mais de 800 participantes de 50 países exploraram valor cultural, estratégia e lançamento de novos produtos, soluções comerciais e industriais (C&I) de ponta e histórias de sucesso, moldando tendências futuras de digitalização e desenvolvimento de baixo carbono.
Zhou Jianjun, vice-presidente da Huawei e presidente de marketing, vendas e serviços globais da Huawei Digital Power, afirmou que os setores residencial e de C&I estão liderando a transição para a energia limpa. A Huawei fortalece os recursos e capacita os parceiros, fornecendo soluções econômicas de sistemas fotovoltaicos e de armazenamento de energia (ESS).
Xia Hesheng, diretor de marketing (CMO) da Huawei Digital Power, enfatizou os valores fundamentais da Huawei de centralidade no cliente, dedicação e persistência. A Huawei Digital Power prioriza a qualidade em produtos e serviços em todo o ciclo de vida, colaborando com parceiros globais para impulsionar a excelência.
Jack Tong, presidente de marketing e serviços de vendas residenciais e de C&I da Huawei Digital Power, revelou a estratégia de C&I Huawei FusionSolar e novos produtos. A solução One-Fits-All 2.0 reduz o custo nivelado de eletricidade (LCOE) e garante energia segura e confiável da geração ao consumo, alcançando maior benefício nivelado de eletricidade (LBOE).
Allen Zeng, presidente do Departamento de Serviços Técnicos e Operações da Huawei Digital Power, observou que as equipes de serviços da Huawei Digital Power sinergizam serviços e equipamentos e combinam qualidade premium, O&M confiável e garantia de desempenho para garantir o sucesso a longo prazo.
A equipe de especialistas em soluções Huawei FusionSolar introduziu soluções personalizadas para projetos de grande, médio e pequeno porte e explorou a aplicação inovadora da solução integrada de carregador PV+ESS+. Com base em tecnologias de IA, eles ofereceram insights, estratégias, estudos de caso e metodologias de marketing para capacitar visionários globais.
14 visionários globais compartilharam insights e práticas para os principais cenários de aplicação de C&I, incluindo supermercados, hotéis, cadeia de frio, logística, fabricação e parques empresariais, abrangendo o design de soluções, a execução de projetos e operações de valor agregado, para aumentar a eficiência, construir sustentabilidade e aumentar o valor para o cliente.
- Na Holanda, o corpo de bombeiros garantiu uma energia mais segura e sustentável.
- Em Mianmar, uma fábrica de bebidas melhorou a eficiência e cortou custos.
- Na Alemanha, um parque empresarial superou os desafios da transformação, garantindo a excelência operacional, e o setor de logística local obteve benefícios tangíveis.
- Na Malásia, uma fábrica de baterias obteve energia verde confiável em ambientes adversos.
- Nas montanhas do Paquistão, um hospital ganhou energia estável 24 horas por dia, 7 dias por semana, protegendo vidas.
- No Chile, uma fábrica garantiu uma produção ininterrupta com menores custos de eletricidade.
- No Brasil, um supermercado garantiu energia confiável, sendo pioneiro em aplicações de energia no varejo.
- No México, uma fábrica de alimentos reduziu os custos de eletricidade, alcançando maior eficiência energética.
- No Quênia, as escolas adotaram a energia verde, iluminando o caminho para a educação de baixo carbono.
Os visionários de C&I impulsionam o acesso inclusivo à energia, a transformação ecológica e o crescimento de alta qualidade. A cúpula uniu líderes globais para alinhar as necessidades do mundo real com a inovação, acelerando a adoção de PV+ESS+carregador. A Huawei Digital Power, guiada pela abertura e pelo sucesso compartilhado, aprofundará as parcerias e promoverá o desenvolvimento sustentável da indústria para moldar um futuro mais verde.
Saiba mais sobre a cúpula no site oficial da Huawei Digital Power:
https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987134/image1.jpg
FONTE Huawei Digital Power
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