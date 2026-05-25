Huawei จัดการประชุม Global C&I Visionaries Summit ครั้งที่ 3 ร่วมกำหนดอนาคตสีเขียวให้หลากหลายอุตสาหกรรม
News provided byHuawei Digital Power
26 May, 2026, 05:44 CST
ตงก่วน จีน, 26 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ --
Huawei Digital Power จัดการประชุม Global C&I Visionaries Summit ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นงานระยะเวลา 4 วัน ประกอบด้วยช่วง Dawn และ Horizon โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 800 คนจาก 50 ประเทศ ร่วมสำรวจคุณค่าทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โซลูชันเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ล้ำสมัย ตลอดจนกรณีศึกษาความสำเร็จ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาคาร์บอนต่ำ
Zhou Jianjun รองประธานของ Huawei และประธานฝ่ายการตลาด การขาย และบริการระดับโลกของ Huawei Digital Power กล่าวว่า ภาคที่อยู่อาศัยและภาค C&I กำลังเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด โดย Huawei กำลังเสริมศักยภาพและสนับสนุนพันธมิตร ผ่านโซลูชันระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่มีความคุ้มค่าด้านต้นทุน
Xia Hesheng ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) ของ Huawei Digital Power เน้นย้ำถึงค่านิยมหลักของ Huawei ได้แก่ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ความทุ่มเท และความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ โดย Huawei Digital Power ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดทั้งวงจรชีวิต พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
Jack Tong ประธานฝ่ายการตลาดและบริการการขายสำหรับภาคที่อยู่อาศัยและ C&I ของ Huawei Digital Power เปิดเผยกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Huawei FusionSolar สำหรับภาค C&I โดยโซลูชัน One-Fits-All 2.0 ช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุการผลิตไฟฟ้า (LCOE) และรับประกันพลังงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ตั้งแต่การผลิตจนถึงการใช้งาน พร้อมยกระดับผลตอบแทนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า (LBOE)
Allen Zeng ประธานฝ่ายบริการด้านเทคนิคและปฏิบัติการของ Huawei Digital Power กล่าวว่า ทีมบริการของบริษัทผสานการทำงานระหว่างบริการและอุปกรณ์เข้าด้วยกัน พร้อมรวมคุณภาพระดับพรีเมียม การดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ที่เชื่อถือได้ และการรับประกันประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน Huawei FusionSolar ได้นำเสนอโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พร้อมสำรวจการประยุกต์ใช้โซลูชันแบบบูรณาการ PV+ESS+ระบบชาร์จ โดยอาศัยเทคโนโลยี AI ในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก กลยุทธ์ กรณีศึกษา และแนวทางด้านการตลาด เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้นำวิสัยทัศน์ทั่วโลก
ผู้นำวิสัยทัศน์ระดับโลก 14 ราย ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและแนวปฏิบัติสำหรับสถานการณ์การใช้งานสำคัญในภาค C&I ครอบคลุมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ห่วงโซ่ความเย็น โลจิสติกส์ การผลิต และนิคมธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบโซลูชัน การดำเนินโครงการ ไปจนถึงการดำเนินงานสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า
- ในเนเธอร์แลนด์ หน่วยดับเพลิงสามารถสร้างระบบพลังงานที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น
- ในเมียนมา โรงงานเครื่องดื่มแห่งหนึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
- ในเยอรมนี อุทยานธุรกิจแห่งหนึ่งสามารถก้าวข้ามความท้าทายด้านการเปลี่ยนผ่าน พร้อมรักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ขณะที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท้องถิ่นก็ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
- ในมาเลเซีย โรงงานแบตเตอรี่แห่งหนึ่งสามารถใช้พลังงานสีเขียวที่เชื่อถือได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- บนพื้นที่ภูเขาของปากีสถาน โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องชีวิตผู้คน
- ในชิลี โรงงานแห่งหนึ่งสามารถรักษาความต่อเนื่องของการผลิต พร้อมลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
- ในบราซิล ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งสามารถรับประกันพลังงานที่เชื่อถือได้ พร้อมบุกเบิกการประยุกต์ใช้พลังงานในภาคค้าปลีก
- ในเม็กซิโก โรงงานอาหารแห่งหนึ่งสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน
- ในเคนยา โรงเรียนต่าง ๆ เริ่มใช้พลังงานสีเขียว เพื่อจุดประกายเส้นทางสู่การศึกษาคาร์บอนต่ำ
เหล่าผู้นำวิสัยทัศน์ด้าน C&I กำลังขับเคลื่อนการเข้าถึงพลังงานอย่างทั่วถึง การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเติบโตคุณภาพสูง การประชุมครั้งนี้ได้รวมผู้นำจากทั่วโลกเพื่อเชื่อมโยงความต้องการในโลกจริงเข้ากับนวัตกรรม พร้อมเร่งการนำโซลูชัน PV+ESS+ระบบชาร์จ มาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดย Huawei Digital Power ซึ่งยึดหลักความเปิดกว้างและความสำเร็จร่วมกัน จะเดินหน้าสานต่อความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Huawei Digital Power:
https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit/
SOURCE Huawei Digital Power
Share this article