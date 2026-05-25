Huawei accueille le 3e sommet mondial des visionnaires de la C&I, pour façonner un avenir plus vert dans diverses industries

DONGGUAN, Chine, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power a accueilli le 3e Global C&I Visionaries Summit, un événement de quatre jours comprenant des sessions Dawn et Horizon. Plus de 800 participants de 50 pays ont exploré la valeur culturelle, la stratégie et le lancement de nouveaux produits, les solutions commerciales et industrielles (C&I) de pointe et les exemples de réussite, façonnant ainsi les tendances futures en matière de numérisation et de développement à faible émission de carbone.

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Zhou Jianjun, vice-président de Huawei et président de Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, a déclaré que les secteurs résidentiel et C&I sont à la tête de la transition vers l'énergie propre. Huawei renforce ses capacités et habilite ses partenaires à fournir des solutions photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie (ESS) rentables.

Xia Hesheng, Chief Marketing Officer (CMO) de Huawei Digital Power, a souligné les valeurs fondamentales de Huawei que sont l'orientation client, le dévouement et la persévérance. Huawei Digital Power donne la priorité à la qualité des produits et des services tout au long du cycle de vie, en collaborant avec des partenaires mondiaux pour atteindre l'excellence.

Jack Tong, président de Residential and C&I Marketing and Sales Service, Huawei Digital Power, a dévoilé la stratégie et les nouveaux produits de Huawei FusionSolar C&I. La solution One-Fits-All 2.0 réduit le coût levé de l'électricité (LCOE) et garantit une énergie sûre et fiable de la production à la consommation, ce qui permet d'obtenir un bénéfice levé de l'électricité (LBOE) plus élevé.

Allen Zeng, président du service technique et de l'exploitation de Huawei Digital Power, a souligné que les équipes de service de Huawei Digital Power mettent en synergie les services et l'équipement, et combinent une qualité supérieure, une exploitation et une gestion fiables et une garantie de performance pour assurer un succès à long terme.

L'équipe d'experts en solutions Huawei FusionSolar a présenté des solutions sur mesure pour les projets à grande, moyenne et petite échelle, et a exploré l'application innovante de la solution intégrée PV+ESS+chargeur. S'appuyant sur les technologies de l'IA, ils ont proposé des idées, des stratégies, des études de cas et des méthodologies de marketing afin de donner aux visionnaires mondiaux les moyens d'agir.

14 visionnaires mondiaux ont partagé leurs idées et leurs pratiques pour les principaux scénarios d'application C&I, y compris les supermarchés, les hôtels, la chaîne du froid, la logistique, la fabrication et les parcs d'affaires, couvrant la conception de solutions, l'exécution de projets et les opérations à valeur ajoutée, afin d'accroître l'efficacité, de renforcer la durabilité et d'améliorer la valeur pour le client.

Aux Pays-Bas, le service des incendies a assuré une énergie plus sûre et durable.

Au Myanmar, une usine de boissons a amélioré son efficacité et réduit ses coûts.

En Allemagne, un parc d'activités a surmonté les défis de la transformation, en assurant l'excellence opérationnelle, et l'industrie locale de la logistique en a tiré des avantages tangibles.

En Malaisie, une usine de batteries a réussi à produire une énergie verte fiable dans des environnements difficiles.

Dans les montagnes pakistanaises, un hôpital a bénéficié d'une alimentation électrique stable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui a permis de sauver des vies.

Au Chili, une usine a assuré une production ininterrompue en réduisant les coûts d'électricité.

Au Brésil, un supermarché a garanti une alimentation fiable, ouvrant la voie aux applications énergétiques de détail.

Au Mexique, une usine alimentaire a réduit ses coûts d'électricité en améliorant son efficacité énergétique.

Au Kenya, les écoles ont adopté l'énergie verte, ouvrant la voie à une éducation à faible émission de carbone.

Les visionnaires du secteur C&I favorisent l'accès à l'énergie pour tous, la transformation verte et une croissance de qualité. Le sommet a réuni des leaders mondiaux pour aligner les besoins du monde réel sur l'innovation, accélérant ainsi l'adoption des systèmes photovoltaïques, des systèmes d'énergie solaire et des chargeurs. Huawei Digital Power, guidée par l'ouverture et le succès partagé, approfondira les partenariats et fera progresser le développement industriel durable pour façonner un avenir plus vert.

Pour en savoir plus sur le sommet, consultez le site officiel de Huawei Digital Power :

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2987134/image1.jpg