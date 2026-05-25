-Huawei organiza la tercera Cumbre Global de Visionarios de Comercio e Industria, dando forma a un futuro más verde en diversos sectores

DONGGUAN, China, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power organizó la tercera Cumbre Global de Visionarios de Comercio e Industria (C&I), un evento de cuatro días con sesiones de presentación y análisis de tendencias. Más de 800 participantes de 50 países exploraron valores culturales, estrategias y lanzamientos de nuevos productos, soluciones comerciales e industriales de vanguardia e historias de éxito, que marcan las tendencias futuras en digitalización y desarrollo bajo en carbono.

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Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, afirmó que los sectores residencial y comercial e industrial lideran la transición hacia la energía limpia. Huawei fortalece sus capacidades y empodera a sus socios, ofreciendo soluciones rentables de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía (ESS).

Xia Hesheng, director de Marketing (CMO) de Huawei Digital Power, destacó los valores fundamentales de Huawei: enfoque en el cliente, dedicación y perseverancia. Huawei Digital Power prioriza la calidad en productos y servicios a lo largo de todo su ciclo de vida, colaborando con socios globales para impulsar la excelencia.

Jack Tong, presidente de Marketing y Ventas para los sectores residencial y comercial e industrial de Huawei Digital Power, presentó la estrategia Huawei FusionSolar C&I y nuevos productos. La solución One-Fits-All 2.0 reduce el coste nivelado de la electricidad (LCOE) y garantiza un suministro eléctrico seguro y confiable desde la generación hasta el consumo, logrando un mayor beneficio nivelado de la electricidad (LBOE).

Allen Zeng, presidente del Departamento de Servicio Técnico y Operaciones de Huawei Digital Power, destacó que los equipos de servicio de Huawei Digital Power optimizan los servicios y equipos, combinando calidad superior, operación y mantenimiento confiables y garantía de rendimiento para asegurar el éxito a largo plazo.

El equipo de expertos en soluciones Huawei FusionSolar presentó soluciones personalizadas para proyectos de gran, mediana y pequeña escala, y exploró la aplicación innovadora de la solución integrada PV+ESS+cargador. Basándose en tecnologías de IA, ofrecieron perspectivas, estrategias, estudios de caso y metodologías de marketing para impulsar a visionarios globales.

Catorce visionarios globales compartieron ideas y prácticas para escenarios clave de aplicación comercial e industrial, incluyendo supermercados, hoteles, cadena de frío, logística, fabricación y parques empresariales, abarcando el diseño de soluciones, la ejecución de proyectos y las operaciones de valor agregado, para impulsar la eficiencia, construir sostenibilidad y mejorar el valor para el cliente.

En los Países Bajos, el cuerpo de bomberos logró un suministro de energía más seguro y sostenible.

En Myanmar, una fábrica de bebidas mejoró su eficiencia y redujo costes.

En Alemania, un parque empresarial superó los desafíos de la transformación, garantizando la excelencia operativa, y la industria logística local obtuvo beneficios tangibles.

En Malasia, una fábrica de baterías logró un suministro de energía verde confiable en entornos difíciles.

En las montañas de Pakistán, un hospital obtuvo suministro eléctrico estable 24/7, salvando vidas.

En Chile, una fábrica garantizó la producción ininterrumpida con menores costes de electricidad.

En Brasil, un supermercado garantizó un suministro eléctrico confiable, siendo pionero en aplicaciones de energía para el sector minorista.

En México, una fábrica de alimentos redujo sus costes de electricidad, logrando una mayor eficiencia energética.

En Kenia, las escuelas adoptaron la energía verde, abriendo el camino hacia una educación baja en carbono.

Los visionarios del sector comercial e industrial impulsan el acceso inclusivo a la energía, la transformación verde y el crecimiento de alta calidad. La cumbre reunió a líderes mundiales para alinear las necesidades del mundo real con la innovación, acelerando la adopción de PV+ESS+cargador. Huawei Digital Power, guiada por la transparencia y el éxito compartido, fortalecerá sus alianzas e impulsará el desarrollo sostenible de la industria para construir un futuro más verde.

Para obtener más información sobre la cumbre, visite el sitio web oficial de Huawei Digital Power:

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987134/image1.jpg