Huawei revela sua estratégia de AIDC (Data Centers de Inteligência Artificial) interativa com a rede, moldando o futuro do setor

DONGGUAN, China, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Foi realizada em 15 de maio de 2026, em Dongguan, a Cúpula Global da Indústria de AIDC 2026, com o Lançamento da Estratégia e dos Produtos de AIDC da Huawei, sob o tema "Impulsionando a Era da IA". A cúpula reuniu quase 1.000 líderes globais, especialistas técnicos e os principais parceiros de ecossistema dos setores de energia, computação inteligente e operadoras. Eles compartilharam suas percepções sobre a evolução da arquitetura dos data centers de IA (AIDC) de última geração e as inovações tecnológicas de ponta, além de terem testemunhado o lançamento da estratégia de AIDC interativo com a rede da Huawei.

Hou Jinlong, Diretor da Huawei, Presidente da Huawei Digital Energy (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Bob He, vice-presidente da Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Hou Jinlong, membro do conselho de administração da Huawei e presidente da Huawei Digital Power, fez uma palestra no evento. Segundo Hou, o crescimento acelerado do setor de IA, a ampla adoção de modelos de grande porte e a proliferação de agentes de IA estão gerando uma enorme demanda por energia, o que deverá impulsionar a capacidade global de AIDC. A eletricidade é essencial para a computação; a energia é a base para o desenvolvimento a longo prazo da IA. A informática e a eletricidade irão interagir de forma sinérgica e se alavancar mutuamente, construindo progressivamente uma estrutura integrada que reúne novos sistemas de energia e infraestrutura de IA. O fornecimento de energia confiável é crucial para o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade do AIDC. A compatibilidade com a rede é vital para operações de longo prazo, confiáveis e estáveis. As arquiteturas de alta tensão, corrente contínua e eletrônica de potência são essenciais para suportar cargas computacionais de ultra-alta densidade. Além disso, o resfriamento líquido tornou-se uma escolha obrigatória para a computação de ultra-alta densidade. Soluções confiáveis de resfriamento a líquido e O&M inteligente de ciclo de vida completo são fundamentais. Além disso, a essência da AIDC reside em um sistema de geração de poder de computação, no qual a velocidade de entrega está intimamente ligada aos benefícios comerciais e ao retorno sobre o investimento.

A Huawei Digital Power integra profundamente as tecnologias de bits, watts, calor e baterias (4T) e concentra-se em áreas-chave, como novos sistemas de energia e AIDC. A empresa desenvolveu capacidades abrangentes nas áreas de geração de energia renovável, formação de redes, fornecimento de energia para computação de alta densidade, resfriamento líquido e sinergia entre computação e energia elétrica. Diante de importantes oportunidades de transformação no setor, a Huawei Digital Power está empenhada em se tornar líder em inovação na área de AIDC e um parceiro estratégico de confiança a longo prazo. Por meio da cooperação com clientes e parceiros globais, a empresa visa promover um desenvolvimento de alta qualidade, sustentável e inovador do setor de AIDC, a fim de alcançar um consumo de energia mais ecológico, maior rendimento por watt e custos mais baixos por unidade.

Bob He, vice-presidente da Huawei Digital Power, fez um discurso intitulado "Criação de um sistema AIDC interativo com a rede, maximizando a produção de tokens por watt." De acordo com He, o setor global de IA está em expansão e a demanda por tokens aumenta. Assim, o setor de AIDC está entrando na era dos tokens. A computação diversificada e de alta densidade representa grandes desafios para a densidade de potência, escala e flutuação de carga do AIDC. Além disso, a crescente penetração das energias renováveis intensifica as flutuações na rede elétrica, enquanto as frequentes oscilações de carga pesada dos serviços de IA agravam ainda mais os desafios de confiabilidade do AIDC.

Para enfrentar esses desafios, a Huawei lançou a estratégia de AIDC interativo com a rede, centrada nas inovações "3+1". Essa estratégia visa desenvolver uma solução de AIDC confiável, eficiente em termos energéticos, de entrega rápida e compatível com a rede, que maximize os tokens por watt.

Inovação em Watts: remodelando o fornecimento de energia da Rede aos Chips. Cargas diversificadas determinam a diversidade de arquiteturas de fornecimento de energia. A energia em CA e CC coexistirá por um longo tempo. A Huawei construirá uma arquitetura de fonte de alimentação de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) centrada em UPS amigáveis à rede e sistema de armazenamento de energia (ESS) de formação de rede, que evoluirá para um roteador de energia de formação de rede integrado baseado na tecnologia de transformador de estado sólido (SST). A arquitetura aproveitará a experiência técnica da Huawei em eletrônica de potência, formação de rede, alta/baixa tensão e energia em CA/CC para atender de forma flexível aos requisitos de fornecimento de energia de alta densidade do AIDC.

A energia em CA e CC coexistirá por um longo tempo. A Huawei construirá uma arquitetura de fonte de alimentação de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) centrada em UPS amigáveis à rede e sistema de armazenamento de energia (ESS) de formação de rede, que evoluirá para um roteador de energia de formação de rede integrado baseado na tecnologia de transformador de estado sólido (SST). A arquitetura aproveitará a experiência técnica da Huawei em eletrônica de potência, formação de rede, alta/baixa tensão e energia em CA/CC para atender de forma flexível aos requisitos de fornecimento de energia de alta densidade do AIDC. Inovação térmica: reformulando a confiabilidade do gerenciamento térmico de todo o ciclo de vida dos chips para o exterior. O valor final do resfriamento líquido não está no resfriamento do equipamento, mas na construção de um sistema de gerenciamento térmico de estilo de vida completo. A Huawei criou um sistema inovador de resfriamento líquido em escala de megawatts alimentado por IA para dissipação de calor eficiente e confiável, promovendo a implantação em larga escala do resfriamento líquido, desde a disponibilidade até a confiabilidade a longo prazo.

O valor final do resfriamento líquido não está no resfriamento do equipamento, mas na construção de um sistema de gerenciamento térmico de estilo de vida completo. A Huawei criou um sistema inovador de resfriamento líquido em escala de megawatts alimentado por IA para dissipação de calor eficiente e confiável, promovendo a implantação em larga escala do resfriamento líquido, desde a disponibilidade até a confiabilidade a longo prazo. Inovação em bits: reformulando as operações do ciclo de vida completo, capacitando os data centers com IA. As tecnologias digitais e inteligentes podem ser aplicadas em todo o ciclo de vida, desde o projeto e a entrega até a operação, proporcionando visibilidade e confiabilidade em toda a cadeia, além de uma operação e manutenção eficientes ao longo de todo o ciclo de vida.

As tecnologias digitais e inteligentes podem ser aplicadas em todo o ciclo de vida, desde o projeto e a entrega até a operação, proporcionando visibilidade e confiabilidade em toda a cadeia, além de uma operação e manutenção eficientes ao longo de todo o ciclo de vida. Inovação na construção: reformulando o modo de construção por meio da produção, pré-fabricação e modularização da engenharia. Todo o processo de design, produção, testes e verificação pode ser concluído na fábrica, sendo apenas a instalação necessária no local, reduzindo significativamente o tempo de lançamento no mercado, melhorando a qualidade da entrega e permitindo a rápida replicação do produto.

Bob He observou que o limite superior do poder de computação da IA é, em última análise, definido pelo limite superior do fornecimento de energia — Energia como Token. Na era do AIDC, o tradicional sistema de avaliação de eficiência energética centrado em PUE não pode mais medir totalmente o valor do AIDC. O setor precisa passar de "métricas de eficiência energética" para "métricas de valor". A Huawei propõe o TokEnergy Index — o Energy-to-Token Ratio — para medir a eficiência de conversão de ponta a ponta da energia para o poder de computação no AIDC.

Na era da IA, os data centers não são mais apenas salas de servidores. Eles são superfábricas que produzem fichas. Estando no ponto de virada do desenvolvimento do setor, a Huawei Digital Power continuará a investir em tecnologias fundamentais e a desenvolver uma solução AIDC interativa em rede líder do setor para impulsionar o desenvolvimento do setor de alta qualidade, maximizar os tokens por watt e impulsionar a era da IA.

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FONTE Huawei Digital Power