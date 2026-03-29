Sexta Cúpula Global de Instaladores da Huawei: reunindo os melhores instaladores para aproveitar oportunidades em energias renováveis na era da IA

DONGGUAN, China, 29 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A 6ª Cúpula Global de Instaladores da Huawei foi realizada em Songshan Lake, Dongguan, China. Mais de 500 parceiros e instaladores de 29 países e regiões ao redor do mundo se reuniram para discutir tendências do setor, soluções e modelos de negócios, além de explorar novos caminhos para o desenvolvimento de alta qualidade.

(PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Cerimônia de lançamento do Installer Voice Loop (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Zhou Jianjun, vice-presidente da Huawei e presidente de Marketing, Vendas e Serviços Globais da Huawei Digital Power, destacou que a Huawei adota uma estratégia determinística para adotar IA, digitalização, inteligência e descarbonização. Ele enfatizou a qualidade como a base da Digital Power e reafirmou o compromisso da Huawei em trabalhar com parceiros e instaladores para crescer, gerar valor, estabelecer altos padrões e vencer juntos.

Em relação à cultura e às estratégias da empresa, Xia Hesheng, CMO da Huawei Digital Power, afirmou que a Huawei acredita que servir os clientes é seu propósito central, sendo as necessidades deles o motor do desenvolvimento. A Huawei Digital Power prioriza a qualidade, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade ao longo de todo o ciclo de vida.

Jack Tong, presidente do departamento global de negócios residenciais e C&I da Huawei Digital Power, compartilhou a estratégia de instaladores da Huawei FusionSolar. Ele destacou que instaladores e EPCs são os guardiões da segurança, os garantidores da qualidade e os criadores de valor na última etapa da transição de consumidores de energia para consumidores avançados.

No que diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de serviços, Allen Zeng, presidente do departamento de Serviço Técnico e Operações da Huawei Digital Power, afirmou que a empresa está comprometida em tornar o trabalho dos instaladores mais simples e eficiente, com um sistema de serviços tridimensional baseado em qualidade, expertise e visão.

Para avançar na centralidade do cliente, inovação e suporte aos parceiros, a Huawei lançou o Installer Voice Loop durante o evento. Impulsionada por IA, a plataforma coleta e analisa feedbacks da linha de frente, identifica necessidades de produtos, promove a resolução de problemas em ciclo fechado e aprimora continuamente produtos e serviços.

Jack Tong apresentou as soluções completas da Huawei para cenários residenciais e C&I, com foco em segurança proativa, qualidade premium, maior rentabilidade e adaptabilidade a todos os cenários para apoiar a transição verde.

Simon Sun, presidente da área de negócios de Sistemas de Gestão Smart PV da Huawei Digital Power, compartilhou insights sobre o agente de IA FusionSolar, explicando como a IA pode aumentar a produtividade e reduzir os custos de O&M.

A equipe de especialistas FusionSolar analisou o valor central das soluções completas da Huawei, compartilhando insights profissionais para ajudar instaladores globais a aprofundar o conhecimento e aprimorar suas capacidades. O diretor de marketing para os segmentos residencial e C&I apresentou o guia de marketing para instaladores e reafirmou o compromisso da Huawei com a colaboração com parceiros.

O Concurso de Melhores Instaladores foi um dos destaques da cúpula, com oito representantes globais compartilhando casos reais e competindo no local para demonstrar expertise prática e modelos inovadores. As cerimônias de premiação e entrega de placas aos instaladores reconheceram equipes e indivíduos de destaque, incentivando ainda mais o desenvolvimento profissional e o reconhecimento dentro da comunidade de instaladores.

À medida que as tecnologias de IA e energia convergem, o setor entra em uma nova fase de crescimento inteligente e de alta qualidade. A Huawei enfrenta os desafios com confiança, considerando os instaladores como parceiros centrais e fortalecendo a colaboração global por meio da inovação, do desenvolvimento de capacidades e da construção de ecossistemas.

Saiba mais sobre a cúpula no site oficial da Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944350/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944351/image_2.jpg

FONTE Huawei Digital Power