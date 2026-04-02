A Hyundai Motor Company lança a campanha global de marketing "Next Starts Now" (O futuro começa agora), fundamentada em seu compromisso com a inovação

A Hyundai leva a robótica à FIFA World Cup (Copa do Mundo da FIFA), com a implementação dos robôs Atlas® e Spot®, da Boston Dynamics, para dar suporte às operações do torneio e aprimorar a experiência dos torcedores

O craque do futebol Son Heung-min foi nomeado embaixador da marca Hyundai e aparece ao lado do Atlas, da Boston Dynamics, em uma nova peça da campanha

A parceria também se estende às comunidades locais por meio de clínicas de futebol para jovens realizadas em quatro cidades dos Estados Unidos

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SEUL, Coreia do Sul e NOVA YORK, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hyundai Motor Company destacou hoje sua parceria com a FIFA, ao mesmo tempo em que apresentou sua nova campanha global, "Next Starts Now" (O futuro começa agora), durante o New York International Auto Show 2026, em antecipação à FIFA World Cup 2026™.

Moldando o futuro com "Next Starts Now" (O futuro começa agora)

A Hyundai Motor apresenta a campanha "Next Starts Now" (O futuro começa agora) e se prepara para destacar a robótica na FIFA World Cup 2026™

Inspirada na visão "Progress for Humanity" (Progresso para a humanidade) da Hyundai Motor, "Next Starts Now" (O futuro começa agora) reflete o compromisso da empresa com o avanço da inovação em mobilidade e robótica. Durante o New York International Auto Show 2026, a Hyundai Motor anunciou Son Heung-min, capitão da seleção sul-coreana de futebol, como seu embaixador global da marca antes da FIFA World Cup 2026™.

Hyundai Motor dá as boas-vindas a Son Heung-min como embaixador global

Ícone global do futebol, capitão da seleção sul-coreana e atacante do LAFC, Son Heung-min personifica os valores que definem tanto a Hyundai Motor quanto o futebol: determinação, trabalho em equipe e o poder de inspirar. Como referência global, ele representará a campanha "Next Starts Now" (O futuro começa agora) dentro e fora do campo, aparecendo ao lado do Atlas, robô humanoide avançado da Boston Dynamics, em uma das duas novas peças da campanha disponíveis nos canais de mídias sociais da Hyundai Motor.

"Acredito firmemente que o futuro pertence àqueles que vão atrás dele, e é essa mentalidade que me impulsiona a trabalhar mais todos os dias e a estar pronto para o que vier pela frente. A convicção de que "Next Starts Now" (O futuro começa agora) é uma ideia que compartilho com a Hyundai Motor e, juntos, estamos contribuindo para impulsionar o futuro."

— Son Heung-min, capitão da seleção sul-coreana e embaixador global da Hyundai Motor Company.

"À medida que damos continuidade à nossa parceria de 27 anos com a FIFA, a Hyundai Motor está comprometida em realizar sua colaboração mais ambiciosa até agora na maior Copa do Mundo de todos os tempos, em 2026. Estamos criando formas novas e significativas de os torcedores vivenciarem o jogo, ao introduzir tecnologias inovadoras e interações imersivas que serão ao mesmo tempo memoráveis e impactantes. Neste ano, estamos ampliando nosso papel no cenário mundial ao levar robótica avançada, incluindo Atlas e Spot, em colaboração com a Boston Dynamics. Também estamos entusiasmados em contar com a parceria de Son Heung-min, um ícone global cuja trajetória inspiradora reflete nossa visão de conectar comunidades por meio do futebol e para além dele." — José Muñoz, presidente e CEO da Hyundai Motor Company.

"O "Next Starts Now" (O futuro começa agora) é a campanha global da Hyundai para a Copa do Mundo da FIFA 2026, dando vida à nossa visão de "Progress for Humanity" (Progresso para a humanidade). Em vez de esperar que o futuro se revele, estamos levando esse futuro diretamente aos torcedores. A cada partida, vemos o que vem pela frente: novos talentos, energia renovada e novas possibilidades, refletindo nosso compromisso com o progresso e com a liderança da mudança."

— Sungwon Jee, vice-presidente executivo e diretor global de marketing da Hyundai Motor Company.

Promovendo a inovação: Hyundai Motor na FIFA World Cup 2026™

Como parceira oficial da FIFA há 27 anos, a Hyundai Motor dá suporte ao torneio com o fornecimento de veículos, transportando equipes, autoridades e profissionais da mídia entre os locais das partidas. Para a FIFA World Cup 2026™, a Hyundai Motor, em colaboração com a Boston Dynamics, amplia esse papel ao levar a robótica ao torneio, com a operação dos robôs Atlas e Spot em locais designados para aprimorar as operações das partidas, o engajamento dos torcedores, a segurança e a eficiência ao longo de toda a competição.

A Hyundai Motor mobilizará sua maior e mais avançada frota de mobilidade até hoje, atuando em conjunto com esses robôs para dar suporte a operações integradas e sem interrupções nos locais do torneio.

Inspirando a próxima geração por meio do futebol

O compromisso da Hyundai Motor com o apoio à próxima geração do futebol vai além da tecnologia e alcança os jovens atletas e as comunidades que moldam o futuro do esporte. A partir de abril, a Hyundai Motor promoverá clínicas de futebol para jovens em diferentes regiões dos Estados Unidos, conduzidas pelas lendas do esporte Mia Hamm e Tim Howard.

As clínicas serão realizadas em quatro cidades-sede da FIFA World Cup 2026™ — Atlanta, Miami, Nova Jersey e Los Angeles — para crianças de 6 a 12 anos, conectando diretamente a parceria da Hyundai Motor às comunidades locais.

A Hyundai Motor, em parceria com a FIFA, também lançou o concurso global de desenhos infantis "Be There With Hyundai" (Esteja lá com a Hyundai), convidando crianças de 5 a 12 anos de todo o mundo a enviarem trabalhos em apoio às suas seleções favoritas. Por meio do programa, a Hyundai Motor celebra os jovens torcedores como participantes ativos do futuro do futebol. Os desenhos selecionados serão exibidos nos ônibus oficiais das seleções ao longo da FIFA World Cup 2026™. Para mais informações, acesse o Brand Journal da Hyundai.

Para assistir à peça da campanha "Next Starts Now" (O futuro começa agora) com Atlas e Son Heung-min, acesse o canal oficial da Hyundai Motor no YouTube em www.youtube.com/HyundaiWorldwide.

Sobre a Hyundai Motor Company

Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company está presente em mais de 200 países, com mais de 120.000 colaboradores dedicados a enfrentar os desafios reais de mobilidade em todo o mundo. Com base na visão da marca "Progress for Humanity" (Progresso para a humanidade), a Hyundai Motor está acelerando sua transformação em uma provedora de soluções de mobilidade inteligente. A empresa investe em tecnologias avançadas, como robótica e Advanced Air Mobility (AAM), para viabilizar soluções de mobilidade revolucionárias, ao mesmo tempo em que promove a inovação aberta para introduzir os serviços de mobilidade do futuro. Em busca de um futuro sustentável para o mundo, a Hyundai continuará empenhada em ampliar a oferta de veículos com zero emissão, apoiada por tecnologias líderes do setor em células de combustível a hidrogênio e veículos elétricos.

Mais informações sobre a Hyundai Motor e seus produtos podem ser encontradas em:

https://www.hyundai.com/worldwide/en/ ou no Newsroom: Media Hub by Hyundai

Siga o canal do Hyundai Global Newsroom no Instagram: @hyundai_mediahub

Sobre a Boston Dynamics

A Boston Dynamics é líder global no desenvolvimento e implantação de robôs de alta mobilidade, capazes de enfrentar os mais complexos desafios industriais e de segurança. Nossos robôs são equipados com mobilidade, destreza e inteligência avançadas, possibilitando a automação em espaços não estruturados, de difícil acesso ou inseguros, como instalações industriais, usinas, canteiros de obras, além de armazéns e centros de distribuição. Temos três robôs em nosso portfólio: Spot®, um quadrúpede que realiza inspeções industriais para gestão de ativos corporativos e mantém as pessoas fora de situações de risco por meio de aplicações de segurança pública; Stretch®, um robô para movimentação de caixas atualmente em implementação junto a clientes dos setores de logística e varejo; e Atlas®, nossa plataforma humanoide elétrica atualmente em desenvolvimento. Para mais informações sobre a empresa e nossas tecnologias, acesse www.bostondynamics.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947514/Hyundai_Motor_Unveils_Next_Starts_Now_Campaign__Set_to_Showcase_Robotics_at_FIFA_World_Cup_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2947515/Hyundai_Motor_Company___FIFA_World_Cup_2026__Logo.jpg

FONTE Hyundai Motor Company