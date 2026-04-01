Hyundai Motor、「Next Starts Now（未来が今始まる）」キャンペーンを発表、FIFAワールドカップ2026™でロボティクスを紹介へ

Hyundai Motor Company、グローバル マーケティング キャンペーン「Next Starts Now（未来が今始まる）」を開始

HyundaiがFIFAワールドカップにロボティクスを導入、Boston Dynamicsの「Atlas®」と「Spot®」で大会運営をサポートし、ファン体験を強化

サッカーの Son Heung‑min が Hyundai のブランドアンバサダーに就任、 Boston Dynamics の Atlas とともに 新キャンペーンスポットに登場

Son Heung‑min Hyundai Boston Dynamics Atlas 本パートナーシップは、米国4都市で開催されるユースフットボールキャンプを通じて、地域社会にも広がっている

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韓国ソウル＆ニューヨーク, 2026年4月2日 /PRNewswire/ -- Hyundai Motor Companyは、FIFAワールドカップ2026™に先立ち、2026 New York International Auto Showで新しいグローバルキャンペーン「Next Starts Now（未来が今始まる）」を発表するとともに、FIFAとのパートナーシップを強調しました。

「Next Starts Now（未来が今始まる）」で未来を切り開く

Hyundai Motor Unveils "Next Starts Now" Campaign, Set to Showcase Robotics at FIFA World Cup 2026™

Hyundai Motorの「Progress for Humanity（人類のための進歩）」ビジョンにインスパイアされた「Next Starts Now（未来が今始まる）」は、モビリティとロボティクスのイノベーションを推進するという当社のコミットメントを反映しています。2026 New York International Auto Showで、Hyundai MotorはFIFAワールドカップ2026™に先立ち、韓国サッカー代表チームのキャプテンを務めるSon Heung-min選手をグローバル・ブランド・アンバサダーに任命しました。

Hyundai Motor、Son Heung-min選手をグローバル・アンバサダーに迎える

世界的なサッカー・アイコンであり、韓国代表チームのキャプテンであり、LAFCのフォワードであるSon Heung-minは、Hyundai Motorとサッカーを定義する価値観、すなわち、決断力、チームワーク、インスピレーションを与える力を体現しています。グローバルなロールモデルとして、彼はピッチ内外で「Next Starts Now（未来が今始まる）」キャンペーンを代表し、Boston Dynamicsの先進ヒューマノイド・ロボット「Atlas」とともに、Hyundai Motorのソーシャル・チャンネルで公開されている2つの新しいキャンペーン・スポットのうちの1つに登場します。

「未来はそれを追い求める人のものだと強く信じていますし、そのマインドセットが、日々努力し、次に何がやってくるかに備えておく原動力になっています。「Next Starts Now（未来が今始まる）」という信念は、私とHyundai Motorが共有しているものであり、共に未来を前進させる役割を担っています」

と、韓国代表チームのキャプテンであり、 Hyundai Motor Companyのグローバル・アンバサダーを務めるSon Heung-min選手は述べています。

「FIFAとの27年にわたるパートナーシップを継続しながら、Hyundai Motorは2026年に開催される史上最大のワールドカップで、これまでで最も野心的なコラボレーションを実現することを約束します。私たちは、革新的なテクノロジーと没入型のインタラクションを導入することで、ファンが試合を体験するための新しく有意義な方法を創造しています。今年は、 Boston DynamicsとのコラボレーションによるAtlasやSpotを含む先進的なロボットを導入することで、世界の舞台での役割を拡大しています。また、世界的なアイコンであるSon Heung-min選手とパートナーシップを組めることを大変嬉しく思います。彼の感動的な歩みは、サッカーを通じて、そしてそれ以上の形でコミュニティをつなぐという私たちのビジョンを体現しています」と、Hyundai Motor Company社長兼最高経営責任者（CEO）であるJosé Muñozは述べています。

「Next Starts Now（未来が今始まる）」は、FIFAワールドカップ2026に向けたHyundai'のグローバル・キャンペーンであり、「Progress for Humanity（人類の進歩）」というビジョンを実現するものです。未来が広がるのを待つのではなく、私たちはそれを直接ファンに届けているのです。試合を重ねるごとに、私たちは次なるもの、すなわち新たな才能、新鮮なエネルギー、そして新たな可能を目の当たりにし、それが進歩に向けた取り組みと、変革をリードするという私たちの姿勢を体現しています」

と、Hyundai Motor CompanyのExecutive Vice President兼グローバル最高マーケティング責任者(CMO）であるSungwon Jeeは述べています。

イノベーションの推進FIFAワールドカップ2026™におけるHyundai Motor

Hyundai Motorは、27年にわたりFIFAの公式パートナーとして、チーム、役員、メディアを会場間で輸送する車両の提供を通じて大会をサポートしてきました。FIFAワールドカップ2026™のために、Hyundai MotorはBoston Dynamicsと提携し、ワールドカップにロボティクスを導入することでその役割を拡大し、指定された会場にAtlasとSpotをデプロイし、大会を通じて試合運営、ファンエンゲージメント、安全性と効率性を高めます。

Hyundai Motorは、これまでで最大かつ最先端のモビリティフリート（移動手段）を配備し、これらのロボットとともに大会会場でのシームレスな運営をサポートします。

サッカーを通じて次世代をインスパイアする

次世代サッカーを支援するHyundai Motorのコミットメントは、テクノロジーにとどまらず、サッカーの未来を形作る若いアスリートや地域社会にまで及んでいます。Hyundai Motorは4月から、サッカーのレジェンドであるMia HammとTim Howardが指導するユース・サッカー・キャンプを全米で開催します。

FIFAワールドカップ2026™が開催される4都市（アトランタ、マイアミ、ニュージャージー、ロサンゼルス）で、6歳から12歳までの子どもたちを対象にキャンプを開催し、Hyundai Motorと地域社会とのパートナーシップを直接結びつけます。

また、Hyundai MotorはFIFAと共同で、世界的な子供絵画コンテスト「Be There With Hyundai」を立ち上げ、世界中の5歳から12歳までの子供たちを対象に、お気に入りのナショナルチームを応援する作品を募集しました。このプログラムを通じて、Hyundai Motorは若いファンをサッカーの未来への積極的な参加者として歓迎します。選ばれたデザインは、FIFAワールドカップ2026™の期間中、チームの公式バスに展示されます。詳しくは、Hyundaiのブランドジャーナルをご覧ください。

AtlasとSon Heung-minが登場する「Next Starts Now（未来が今始まる）」キャンペーンスポットを見るには、Hyundai Motorの公式YouTubeチャンネルwww.youtube.com/HyundaiWorldwideをご覧ください。

Hyundai Motor Companyについて

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、200カ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を擁し、世界中で現実のモビリティの課題に取り組んでいます。Hyundai Motorは「人類の進歩」というブランド・ビジョンに基づき、スマート・モビリティ・ソリューション・プロバイダーへの変革を加速させています。同社は、未来のモビリティ・サービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しながら、革命的なモビリティ・ソリューションをもたらすために、ロボティクスや次世代空モビリティ（AAM）などの先端技術に投資しています。世界のために持続可能な未来を追求するため、Hyundaiは業界をリードする水素燃料電池とEV技術でゼロ・エミッション車を導入する努力を続けています。

Hyundai Motorとその製品に関する詳しい情報は、以下をご覧ください。

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Boston Dynamicsについて

Boston Dynamicsは、産業および安全に関する最も困難な課題に取り組むことができる高度移動ロボットの開発・デプロイにおける世界的リーダーです。当社のロボットは、高度な機動性、 器用さ、 およびインテリジェンスを備えており、製造施設、発電所、建設現場、倉庫や物流センターなど、構造化されていない、または移動が困難で危険な空間での自動化を可能にします。当社のポートフォリオには3台のロボットがあります。Spot®は、企業の資産管理のために産業検査を行い、公共安全アプリケーションを通じて人々を危険から遠ざける四足歩行ロボットであり、Stretch®は、現在物流や小売の顧客に導入されている箱移動ロボットです。これに加えて、現在開発中の電動ヒューマノイドプラットフォームであるAtlas®があります。当社および当社の技術に関する詳細は、 www.bostondynamics.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2947196/Hyundai_Motor_Unveils_Next_Starts_Now_Campaign__Set_to_Showcase_Robotics_at_FIFA_World_Cup_2026.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2947195/Hyundai_Motor_Company___FIFA_World_Cup_2026__Logo.jpg

SOURCE Hyundai Motor Company