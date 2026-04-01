현대자동차, 'Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)' 캠페인 공개… FIFA 월드컵 2026™에서 로보틱스 선보인다

현대자동차, 혁신에 대한 헌신을 바탕으로 글로벌 마케팅 캠페인 'Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)' 출시

현대, FIFA 월드컵에 로보틱스 도입… 보스턴 다이내믹스의 아틀라스®와 스팟®을 대회 운영 지원 및 팬 경험 향상에 활용

축구 스타 손흥민, 현대 브랜드 앰배서더로 선정… 신규 캠페인 스팟에서 보스턴 다이내믹스의 아틀라스와 함께 등장

파트너십, 미국 4개 도시에서 개최되는 유스 풋볼 캠프를 통해 지역 커뮤니티로 확장

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한국 서울 및 미국 뉴욕, 2026년 4월 1일 /PRNewswire/ -- 현대자동차가 오늘 FIFA 월드컵 2026™을 앞두고 2026 뉴욕 국제 오토쇼(New York International Auto Show)에서 FIFA와의 파트너십과 함께 새로운 글로벌 캠페인 'Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)'를 공개했다.

'Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)'로 미래를 만들다

Hyundai Motor Unveils "Next Starts Now" Campaign, Set to Showcase Robotics at FIFA World Cup 2026™

현대자동차의 '휴머니티를 향한 진보(Progress for Humanity)' 비전에서 영감을 받은 'Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)'는 모빌리티와 로보틱스 분야에서 혁신을 발전시키려는 회사의 헌신을 반영한다. 2026 뉴욕 국제 오토쇼에서 현대자동차는 FIFA 월드컵 2026™을 앞두고 대한민국 국가대표 축구팀 주장 손흥민을 글로벌 브랜드 앰배서더로 선정했다.

현대자동차, 손흥민을 글로벌 앰배서더로 맞이하다

글로벌 축구 아이콘이자 대한민국 국가대표팀 주장이며 LAFC 포워드인 손흥민은 현대자동차와 축구 모두가 추구하는 가치인 결단력, 팀워크, 영감을 주는 힘을 구현한다. 글로벌 롤 모델로서 그는 경기장 안팎에서 'Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)' 캠페인을 대표하며, 현대자동차 소셜 채널에서 확인할 수 있는 두 편의 신규 캠페인 스팟 중 하나에서 첨단 휴머노이드 로봇 보스턴 다이내믹스의 아틀라스(Atlas)와 함께 등장한다.

"미래는 그것을 쫓는 사람들의 것이라고 굳게 믿으며, 그 마음가짐이 매일 더 열심히 노력하고 다음에 무엇이 오든 준비된 상태를 유지하게 한다. 'Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)'라는 믿음은 현대자동차와 내가 공유하는 것이며, 함께 미래를 앞으로 나아가게 하는 역할을 하고 있다."

— 대한민국 국가대표팀 주장이자 현대자동차 글로벌 앰배서더 손흥민

"FIFA와의 27년 파트너십을 이어가며, 현대자동차는 2026년 역대 최대 규모의 월드컵에서 가장 야심 찬 협업을 선보이기 위해 최선을 다하고 있다. 혁신적인 기술과 몰입형 인터랙션을 도입해 팬들이 경기를 경험하는 새롭고 의미 있는 방법을 만들어, 기억에 남고 영향력 있는 경험을 제공할 것이다. 올해는 보스턴 다이내믹스와 협력해 아틀라스와 스팟을 포함한 첨단 로보틱스를 도입해 세계 무대에서의 역할을 확장한다. 또한 커뮤니티를 축구와 그 이상으로 연결하려는 우리의 비전을 반영하는 영감을 주는 여정으로 글로벌 아이콘 손흥민과 파트너십을 맺게 되어 기쁘다."

— 현대자동차의 호세 무뇨스(José Muñoz) 최고경영자

"'Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)'는 FIFA 월드컵 2026을 위한 현대자동차의 글로벌 캠페인으로, '인류를 위한 진보'라는 비전을 현실로 구현한다. 미래가 펼쳐지기를 기다리는 대신, 팬들에게 직접 미래를 가져다주고 있다. 모든 경기에서 우리는 새로운 재능, 신선한 에너지, 새로운 가능성이라는 '다음'을 본다. 이는 진보에 대한 헌신과 변화를 이끌겠다는 우리의 의지를 반영한다."

— 현대자동차의 지성원 글로벌 최고 마케팅책임자 겸 부사장

혁신을 이끌다: FIFA 월드컵 2026™에서의 현대자동차

27년간의 공식 FIFA 파트너로서, 현대자동차는 팀, 임원, 미디어를 경기장 간에 수송하는 차량 제공을 통해 대회를 지원해 왔다. FIFA 월드컵 2026™에서 현대자동차는 보스턴 다이내믹스와의 협력으로 월드컵에 로보틱스를 도입하고, 지정된 경기장에 아틀라스와 스팟을 배치해 대회 전반에 걸쳐 경기 운영, 팬 참여, 안전성 및 효율성을 향상시키며 그 역할을 확장한다.

현대자동차는 역대 최대 규모의 첨단 모빌리티 플릿을 투입하고 로봇들과 함께 대회 경기장 전반에 걸쳐 원활한 운영을 지원할 것이다.

축구를 통해 다음 세대에 영감을 주다

다음 세대 축구를 지원하려는 현대자동차의 헌신은 기술을 넘어 경기의 미래를 형성하는 젊은 선수들과 커뮤니티로 이어진다. 4월부터 현대자동차는 축구 레전드 미아 햄(Mia Hamm)과 팀 하워드(Tim Howard)가 이끄는 청소년 풋볼 캠프를 미국 전역에서 개최한다.

캠프는 FIFA 월드컵 2026™ 개최 도시인 애틀랜타, 마이애미, 뉴저지, 로스앤젤레스 4개 도시에서 6~12세 어린이를 대상으로 개최되어, 현대자동차의 파트너십을 지역 커뮤니티와 직접 연결한다.

현대자동차는 FIFA와의 파트너십으로 글로벌 어린이 그림 그리기 대회 '비 데어 위드 현대(Be There With Hyundai)'도 출시해, 전 세계 5~12세 어린이들이 좋아하는 국가대표팀을 응원하는 작품을 제출하도록 초대한다. 이 프로그램을 통해 현대자동차는 어린 팬들을 축구 미래의 적극적인 참여자로 기념한다. 선정된 디자인은 FIFA 월드컵 2026™ 전반에 걸쳐 공식 팀 버스에 전시된다. 자세한 내용은 현대자동차 브랜드 저널을 방문하면 된다.

아틀라스와 손흥민이 등장하는 'Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)' 캠페인 스팟은 현대자동차 공식 유튜브 채널 www.youtube.com/HyundaiWorldwide에서 확인할 수 있다.

현대자동차 소개

1967년에 설립된 현대자동차는 200개국 이상에서 12만 명 이상의 임직원과 함께 전 세계의 실제 모빌리티 과제를 해결하는 데 전념하고 있다. '휴머니티를 위한 진보'라는 브랜드 비전을 바탕으로 현대자동차는 스마트 모빌리티 솔루션 제공업체로의 전환을 가속화하고 있다. 로보틱스 및 첨단 항공 모빌리티(AAM) 등 첨단 기술에 투자해 혁신적인 모빌리티 솔루션을 선보이는 한편, 오픈 이노베이션을 추진해 미래 모빌리티 서비스를 도입하고 있다. 지속 가능한 미래를 위해 현대자동차는 업계를 선도하는 수소 연료전지 및 전기차 기술을 통한 무공해 차량 도입 노력을 지속해 나갈 것이다.

현대자동차와 제품에 관한 자세한 내용은 https://www.hyundai.com/worldwide/en/ 또는 뉴스룸: 현대 미디어 허브에서 확인할 수 있다.

현대자동차 글로벌 뉴스룸 인스타그램 채널 @hyundai_mediahub를 팔로우할 수 있다.

보스턴 다이내믹스 소개

보스턴 다이내믹스는 가장 까다로운 산업 및 안전 과제를 해결할 수 있는 고기동성 로봇을 개발하고 구축하는 글로벌 리더다. 당사의 로봇은 첨단 기동성, 유연성, 지능을 갖춰 제조 시설, 발전소, 건설 현장은 물론 창고 및 유통 센터에서 구조화되지 않았거나 이동하기 어렵고 위험한 공간에서의 자동화를 가능하게 한다. 포트폴리오에는 세 가지 로봇이 있다. 기업 자산 관리를 위한 산업 점검을 수행하고 공공 안전 애플리케이션을 통해 사람들을 위험으로부터 보호하는 4족 보행 로봇 스팟®(Spot®), 물류 및 리테일 고객들과 함께 구축 중인 박스 이동 로봇 스트레치®(Stretch®), 현재 개발 중인 전기 휴머노이드 플랫폼 아틀라스®(Atlas®)가 있다. 회사와 기술에 관한 자세한 내용은 www.bostondynamics.com을 방문해 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2947196/Hyundai_Motor_Unveils_Next_Starts_Now_Campaign__Set_to_Showcase_Robotics_at_FIFA_World_Cup_2026.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2947195/Hyundai_Motor_Company___FIFA_World_Cup_2026__Logo.jpg

SOURCE Hyundai Motor Company