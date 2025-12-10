A Indivumed e o Centro Médico da Universidade de Rochester ampliam a colaboração para a descoberta de novas terapias centradas no paciente

Duas entidades líderes em pesquisa sobre o câncer prometem colaboração científica para promover a oncologia de precisão.

HAMBURGO, Alemanha e ROCHESTER, Nova York, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Indivumed tem o prazer de anunciar sua parceria com o mundialmente famoso Instituto de Câncer Wilmot do Centro Médico da Universidade de Rochester (URMC). Aproveitando a abordagem comprovada da Indivumed à coleta padronizada de dados clínicos e de tecidos para pesquisa e desenvolvimento de câncer centrado no paciente, essa colaboração visa acelerar o desenvolvimento de novas terapias contra o câncer para pacientes com alta necessidade médica.

Um recurso integral para pesquisa e desenvolvimento de câncer centrado no paciente

A plataforma inovadora da Indivumed baseia-se em amostras de tecido cirúrgico cuidadosamente coletadas e selecionadas e em dados clínicos abrangentes para impulsionar a pesquisa do câncer centrada no paciente e o desenvolvimento de medicamentos. O papel inestimável da URMC inclui a coleta e o processamento de amostras biológicas de alta qualidade e dados clínicos de pacientes, aderindo aos rigorosos procedimentos operacionais padrão (SOPs) da Indivumed. Uma das principais vantagens é minimizar o tempo de isquemia para menos de dez minutos, garantindo a integridade e a qualidade da amostra.

A prioridade dos esforços conjuntos de pesquisa é a criação de modelos de tumor bem caracterizados e derivados de pacientes (PDTMs) a partir das mesmas amostras. Esses modelos de células, incluindo culturas de células clássicas, esferoides e organoides, combinados com informações de dados, servem subsequentemente para avançar e reduzir o risco do processo de identificação, validação, triagem de ligantes e desenvolvimento de alvos de câncer molecular farmacêutico.

Hartmut "Hucky" Land, PhD, vice-diretor do Instituto de Câncer Wilmot, está ansioso pela colaboração: "Trabalhamos com a Indivumed com sucesso no passado e nossa familiaridade com sua abordagem de dados de tecido e multiômica fornecerá uma excelente base. O novo projeto criará maiores oportunidades para identificar novos terapêuticos e biomarcadores, revelar insights sobre a correspondência adequada entre paciente-alvo na tomada de decisão clínica e, assim, ajudar a avançar no cuidado oncológico (cancer care."

Focando em estágios avançados de entidades específicas

A colaboração inicialmente se concentra em estágios avançados de cânceres sólidos com alta necessidade médica, como câncer colorretal (CRC), pancreático (PDAC), de pulmão e de mama, com potencial de se expandir para outros tipos de câncer no futuro. Os insights obtidos por meio dessa parceria avançarão as iniciativas de pesquisa contínuas e o desenvolvimento de ativos da Indivumed, ao mesmo tempo em que oferecem aos clínicos participantes orientação valiosa para orientar a tomada de decisões terapêuticas.

"Estamos muito entusiasmados em aprofundar nossa colaboração com a URMC, aprimorando significativamente nossa capacidade de identificar novas terapias contra o câncer de uma abordagem verdadeiramente centrada no paciente", diz Hartmut Juhl, CEO e fundador da Indivumed. "Desenvolveremos modelos tumorais primários para testar novos compostos contra alvos identificados por nossas capacidades únicas de análise de dados baseadas em IA, para levar novas terapêuticas aos pacientes o mais rápido e preciso possível."

Com esse acordo, o Centro Médico da Universidade de Rochester se junta à Rede Global Clínica Indivumed, que já inclui um número considerável de hospitais renomados e institutos de oncologia líderes na América do Norte, Europa e Ásia. A colaboração se baseia no sucesso de colaborações anteriores com esforços conjuntos de pesquisa entre as duas partes, incluindo uma recente publicação sobre a descoberta de uma maneira alternativa de classificar tipos distintos de câncer de cólon .





Sobre o Instituto de Câncer Wilmot

O Instituto de Câncer Wilmot da Universidade de Rochester é um Centro de Câncer Designado pelo NCI localizado em Rochester, Nova York, EUA. Atende uma população de mais de três milhões de pessoas em 27 condados do oeste e centro de Nova York e é líder regional em cuidados e pesquisa sobre câncer. Como parte do Strong Memorial Hospital, o Instituto de Câncer Wilmot oferece serviços especializados de atendimento oncológico no Centro Médico da Universidade de Rochester e em uma rede de 13 unidades pela região, incluindo um hospital com 88 leitos no campus do Centro Médico da Universidade. Wilmot conta com uma equipe de mais de 190 médicos oncologistas, mais de 500 enfermeiros oncológicos e aproximadamente 115 cientistas que investigam diversos aspectos do câncer.

Sobre a Indivumed

A Indivumed é uma empresa de biotecnologia focada em oncologia de precisão. Descobrimos alvos terapêuticos inovadores para o desenvolvimento de terapias de precisão contra o câncer e buscamos um futuro em que todo paciente com câncer possa se beneficiar de tratamentos terapêuticos precisos.

Para alcançar esse objetivo, dedicamos nossas habilidades e conhecimentos em pesquisa do câncer à identificação, validação e desenvolvimento pré-clínico de terapias de primeira classe. Com mais de vinte anos de experiência e um recurso verdadeiramente único, baseado em um processo padronizado de coleta que garante um tempo de isquemia fria inferior a 10 minutos, estamos comprometidos em redefinir a oncologia e oferecer as melhores terapias possíveis aos pacientes. www.indivumed.com

