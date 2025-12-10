Indivumed とロチェスター大学医療センター、患者中心の新規治療法発見に向けた協力を拡大

がん研究をリードする2つの機関が、精密腫瘍学の推進に向けて科学協力を約束しました。

ドイツ・ハンブルクおよび米国ニューヨーク州ロチェスター, 2025年12月11日 /PRNewswire/ -- Indivumed は、世界的に著名なロチェスター大学医療センター（URMC）内の Wilmot がん研究所とのパートナーシップを発表できることを大変嬉しく思います。Indivumed が確立してきた、患者中心のがん研究開発に向けた標準化された組織および臨床データ収集手法を活用し、この協業は、高い医療ニーズを抱える患者のための新規がん治療法の開発を加速させることを目指しています。

患者中心のがん研究開発に不可欠なリソース

Indivumedの革新的なプラットフォームは、慎重に収集・キュレーションされた外科的組織サンプルと包括的な臨床データを基盤として、患者中心のがん研究および創薬を推進しています。URMCの重要な役割は、Indivumedの厳格な標準作業手順（SOP）に従い、高品質なバイオサンプルと患者の臨床データを収集・処理することにあります。大きな利点の一つは、虚血時間を10分未満に抑えることで、サンプルの完全性と品質を確保できる点です。

共同研究の最優先事項は、まさに同じサンプルから特性が十分に把握された患者由来腫瘍モデル（PDTMs）を作製することです。古典的な細胞培養、スフェロイド、オルガノイドなどのこれらの細胞モデルは、データの洞察と組み合わせることで、医薬品の分子癌標的の特定、検証、リガンドスクリーニング、開発のプロセスを促進し、リスクを軽減するのに役立ちます。

ウィルモットがん研究所副所長のHartmut・「Hucky」・Land博士は、この協力に期待を寄せています。「私たちはこれまでにも Indivumed と成功裏に協力しており、同社の組織およびマルチオミクスデータへのアプローチに精通していることは、今回の協業にとって優れた基盤となるでしょう。今回の新たなプロジェクトにより、新規治療薬やバイオマーカーを発見する機会がさらに広がり、臨床判断における適切な標的—適切な患者のマッチングに関する洞察が得られることで、がん医療の発展に寄与することが期待されます。」

特定のエンティティの高度な段階に焦点を当てる

今回の共同研究はまず、医療ニーズの高い進行期の固形がん――大腸がん（CRC）、膵がん（PDAC）、肺がん、乳がん――に焦点を当てて開始され、将来的には他のがん種へ拡大する可能性もあります。このパートナーシップから得られる知見は、Indivumed が進める研究活動およびアセット開発をさらに前進させるとともに、参加する臨床医に対して治療方針の決定に役立つ重要な指針を提供します。

「URMC との協力関係をさらに深化させ、真に患者中心のアプローチで新たながん治療法を特定する能力を大きく高められることを非常に嬉しく思います。」と、Indivumed の創業者兼 CEO であるHartmut Juhl氏は述べています。「私たちは、独自の AI を活用したデータ解析能力によって特定された標的に対して、新規化合物を試験するための一次腫瘍モデルを開発し、できる限り迅速かつ的確に新たな治療法を患者さんに届けます。」

今回の合意により、ロチェスター大学医療センターは、北米、欧州、アジアの名だたる病院や主要がん研究機関を多数含む Indivumed Global Clinical Network に加わることになります。今回の協力関係は、両者によるこれまでの共同研究の成功を基盤とするものであり、その中には、異なるタイプの大腸がんを分類する新たな方法の発見に関する最近の論文発表も含まれています。

ウィルモットがん研究所（Wilmot Cancer Institute）について

ロチェスター大学のウィルモット癌研究所(Wilmot Cancer Institute)は、米国ニューヨーク州ロチェスターにある NCI 指定の癌センターです。同研究所は、ニューヨーク州西部および中部の27郡にわたる300万人以上の人々に医療を提供しており、地域におけるがん治療および研究のリーダー的存在です。ストロング・メモリアル病院の一部門として、ウィルモットがん研究所(Wilmot Cancer Institute)は、ロチェスター大学医療センターおよび地域内13か所のネットワークで専門的ながん医療サービスを提供しており、その中には大学医療センターのキャンパス内にある88床の病院も含まれています。Wilmotがん研究所には、190名以上の腫瘍専門医、500名以上の腫瘍看護師、そしてがんのさまざまな側面を研究する約115名の科学者が在籍しています。

Indivumedについて

Indivumed は、精密腫瘍学に注力するバイオテクノロジー企業です私たちは、精密ながん治療薬の開発に向けた新規治療標的を発見し、すべてのがん患者が正確な治療の恩恵を受けられる未来を目指しています。

この目標を達成するために、当社はがん研究におけるスキルと知識を、ファーストインクラスの治療薬の特定、検証、および前臨床開発に注力しています。20年以上の経験と、虚血時間を10分未満に抑える標準化された収集プロセスに基づく、非常にユニークなリソースを活用し、私たちは腫瘍学の概念を再定義し、患者に可能な限り最良の治療法を届けることに取り組んでいます。 www.indivumed.com

