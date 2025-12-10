Indivumed 與羅切斯特大學醫學中心拓展合作，以患者為中心探索新型癌症療法

新聞提供者

Indivumed GmbH

11 12月, 2025, 03:37 CST

兩大癌症研究巨頭承諾透過科研合作，推動精準腫瘤學發展。

德國漢堡及紐約羅切斯特2025年12月11日 /美通社/ -- Indivumed 欣然宣佈，與羅切斯特大學醫學中心 (URMC) 旗下享譽國際的 Wilmot 癌症研究所建立合作夥伴關係。此次合作將利用 Indivumed 在標準化組織及臨床數據收集方面行之有效的方案，推動以患者為中心的癌症研發 (R&D)，旨在為醫療需求迫切的患者加速開發新型癌症療法。

推動以患者為中心的癌症研發之核心資源

Indivumed 的創新平台建基於嚴謹收集和整理的手術組織樣本及全面的臨床數據，藉此推動以患者為中心的癌症研究及藥物開發。URMC 在當中擔當著重要角色，負責按照 Indivumed 嚴格的標準作業程序，收集及處理高質素的生物樣本與臨床患者數據。其中一個關鍵優勢是將缺血時間縮短至十分鐘以內，從而確保樣本的完整性和質素。

雙方聯合研究的首要任務是利用這些樣本，建立特徵清晰的患者衍生腫瘤模型 (PDTM)。這些細胞模型（包括傳統細胞培養、球狀體及類器官）結合數據分析見解，將用於推進藥物分子癌症靶點的識別、驗證、配體篩選及開發過程，並降低相關風險。

Wilmot 癌症研究所副所長 Hartmut "Hucky" Land 博士對此次合作充滿期待：「我們過去與 Indivumed 合作成功，我們對其組織及多組學數據方法的熟悉，將為合作奠定良好基礎。新項目將創造更多機會去識別新療法和生物標記，揭示針對臨床決策的『靶點-患者』精準配對，從而協助提升癌症護理水平。」

聚焦特定癌症實體的晚期階段

合作初期將集中於醫療需求迫切的晚期實體腫瘤，如結直腸癌 (CRC)、胰臟癌 (PDAC)、肺癌及乳癌，未來有望擴展至其他癌症類型。透過此合作夥伴關係獲得的見解，將推動 Indivumed 目前的研究計劃及資產開發，同時為參與的臨床醫生提供寶貴指導，以輔助治療決策。

「我們很高興能深化與 URMC 的合作，這將顯著增強我們透過真正以患者為中心的方法，探索新型癌症療法的能力。」Indivumed 行政總裁兼創辦人 Hartmut Juhl 表示，「我們將開發原發性腫瘤模型，針對透過我們獨有的 AI 驅動數據分析能力所識別的靶點，進行新化合物測試，務求以最快、最精準的方式將新療法帶給患者。」

隨著協議簽署，羅切斯特大學醫學中心正式加入 Indivumed 全球臨床網絡，該網絡已涵蓋北美、歐洲及亞洲眾多知名醫院及頂尖腫瘤研究所。此次合作建基於雙方過往聯合研究的成功之上，包括近期發表關於發現結腸癌不同類型替代分類方法的文獻

關於 Wilmot 癌症研究所

羅切斯特大學的 Wilmot 癌症研究所是位於美國紐約州羅切斯特、獲美國國家癌症研究所 (NCI) 認可的癌症中心。它服務紐約西部及中部 27 個縣超過 300 萬人口，是該地區癌症護理及研究的領導者。作為 Strong Memorial Hospital 的一部分，Wilmot 癌症研究所在羅切斯特大學醫學中心及該地區由 13 個地點組成的網絡提供專科癌症護理服務，其中包括位於大學醫學中心校園內一所設有 88 張床位的醫院。Wilmot 擁有一支由超過 190 名腫瘤科醫生、500 多名腫瘤科護士及約 115 名科學家組成的團隊，致力研究癌症的各個範疇。

關於 Indivumed

Indivumed 是一間專注於精準腫瘤學的生物科技公司。我們致力發現具治療價值的新靶點，以開發精準癌症療法，並以此為目標，致力實現每位癌症患者都能受惠於精準治療的未來。
為實現此目標，我們將在癌症研究方面的技能與知識，傾注於識別、驗證及臨床前開發首創的療法。憑藉超過二十年的經驗及真正獨特的資源（基於確保冷缺血時間低於 10 分鐘的標準化收集流程），我們致力重新定義腫瘤學，並將最好的治療方案帶給患者。www.indivumed.com

傳媒聯絡

Indivumed GmbH
Kristin Maack, 企業傳訊副總裁
[email protected]

羅切斯特大學醫學中心 / Wilmot 癌症研究所
Kellie Fraver，策略傳訊總監
[email protected]
+1-585-314-1552

SOURCE Indivumed GmbH