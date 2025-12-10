Indivumed y el Centro Médico de la Universidad de Rochester amplían la colaboración para descubrir nuevas terapias centradas en el paciente

Dos entidades líderes en la investigación del cáncer se comprometen a colaborar en el campo científico para avanzar en la oncología de precisión.

HAMBURGO, Alemania y ROCHESTER, Nueva York, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Indivumed se complace en anunciar su alianza con el mundialmente famoso Instituto Oncológico Wilmot del Centro Médico de la Universidad de Rochester (URMC). Aprovechando el enfoque comprobado de Indivumed para la recopilación estandarizada de tejidos y datos clínicos para la investigación y desarrollo (I + D) de terapias contra el cáncer centradas en el paciente, esta colaboración tiene como objetivo acelerar el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer para pacientes con altas necesidades de atención médica.

Recurso integral para I + D sobre el cáncer centradas en el paciente

La innovadora plataforma de Indivumed se basa en muestras de tejido quirúrgico cuidadosamente recopiladas y seleccionadas y en datos clínicos completos para impulsar la investigación y el desarrollo de medicamentos contra el cáncer centrados en el paciente. El papel invaluable de URMC incluye la recopilación y procesamiento de muestras biológicas de alta calidad y datos clínicos de pacientes, que cumplen rigurosos procedimientos operativos estándar (SOP, por sus siglas en inglés) de Indivumed. Una ventaja clave es reducir el tiempo de isquemia a menos de diez minutos, lo que garantiza la integridad y la calidad de la muestra.

La prioridad de los esfuerzos conjuntos de investigación es crear modelos tumorales bien caracterizados y derivados del paciente (PDTM) a partir de las mismas muestras. Estos modelos celulares, incluidos los cultivos celulares clásicos, los esferoides y los organoides, combinados con los conocimientos de los datos, sirven para avanzar posteriormente y eliminar el riesgo en el proceso de identificación, validación, detección de ligandos y desarrollo de dianas farmacéuticas de cáncer molecular.

Hartmut "Hucky" Land, doctor en filosofía, subdirector del Instituto Oncológico Wilmot, espera con interés la colaboración: "Hemos trabajado con Indivumed con éxito en el pasado y nuestra familiaridad con su enfoque de datos de tejidos y multi-ómicos proporcionará una excelente base. El nuevo proyecto generará mayores oportunidades para identificar nuevas terapias y biomarcadores, descubrir información sobre la coincidencia correcta entre el paciente y el objetivo para la toma de decisiones clínicas y, por lo tanto, ayudar a avanzar en la atención del cáncer".

Enfoque en etapas avanzadas de entidades específicas

La colaboración se centra inicialmente en etapas avanzadas de tipos de cáncer sólidos con alta necesidad de atención médica, como el cáncer colorrectal (CCR), pancreático (ADP), de pulmón y de mama, con el potencial de expandirse a otros tipos de cáncer en el futuro. Los conocimientos obtenidos mediante esta alianza impulsarán las iniciativas de investigación en curso y el desarrollo de activos de Indivumed, a la vez que ofrecerán a los médicos participantes una valiosa orientación para informar la toma de decisiones terapéuticas.

"Nos complace profundizar nuestra colaboración con URMC y mejorar considerablemente nuestra capacidad para identificar nuevas terapias contra el cáncer en un enfoque verdaderamente centrado en el paciente", declaró Hartmut Juhl, director general y fundador de Indivumed. "Desarrollaremos modelos para tumores primarios para probar nuevos compuestos contra objetivos que hayan sido identificados por nuestras capacidades analíticas de datos únicas impulsadas por IA para llevar nuevas terapias a los pacientes de la manera más rápida y precisa posible".

Con este acuerdo, el Centro Médico de la Universidad de Rochester se une a la Red Clínica Global Indivumed, que ya incluye una cantidad considerable de hospitales de renombre e institutos oncológicos líderes en América del Norte, Europa y Asia. La colaboración se basa en el éxito de colaboraciones anteriores con esfuerzos de investigación conjuntos entre ambas partes, incluida una reciente publicación sobre el descubrimiento de una forma alternativa de clasificar distintos tipos de cáncer de colon.





Acerca del Instituto Oncológico Wilmot

El Instituto Oncológico Wilmot de la Universidad de Rochester es un centro oncológico designado por el NCI ubicado en Rochester, Nueva York, EE. UU. Este instituto brinda atención médica a una población de más de tres millones de personas en 27 condados en el oeste y centro de Nueva York y es líder de la región en atención oncológica e investigación sobre cáncer. Como parte del Strong Memorial Hospital, el Instituto Oncológico Wilmot brinda servicios especializados de atención oncológica en el Centro Médico de la Universidad de Rochester y una red de 13 sitios en toda la región, incluido un hospital con 88 camas en el campus del Centro Médico de la Universidad. Wilmot incluye un equipo de más de 190 médicos oncológicos, más de 500 enfermeras oncológicas y aproximadamente 115 científicos que investigan muchos aspectos del cáncer.

Acerca de Indivumed

Indivumed es una empresa de biotecnología centrada en la oncología de precisión. Descubrimos objetivos terapéuticamente novedosos para el desarrollo de terapias de precisión contra el cáncer y nos esforzamos por lograr un futuro en el que todos los pacientes con cáncer puedan beneficiarse de tratamientos terapéuticos precisos.

Para lograr este objetivo, dedicamos nuestras habilidades y conocimientos en investigación a identificar, validar y desarrollar terapias de primer nivel contra el cáncer en etapa preclínica. Con más de veinte años de experiencia y un recurso verdaderamente único, basado en un proceso de recolección estandarizado que asegura un tiempo de isquemia en frío de menos de 10 minutos, nos comprometemos a redefinir la oncología y brindar las mejores terapias posibles a los pacientes. www.indivumed.com

