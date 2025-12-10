Indivumed y la Universidad de Rochester amplían su colaboración para el descubrimiento de nuevas terapias

- Indivumed y el Centro Médico de la Universidad de Rochester amplían su colaboración para el descubrimiento de nuevas terapias centradas en el paciente

Dos entidades líderes en investigación del cáncer prometen colaboración científica para avanzar en la oncología de precisión.

HAMBURGO, Alemania y ROCHESTER, N.Y., 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Indivumed se complace en anunciar su colaboración con el mundialmente reconocido Instituto Oncológico Wilmot del Centro Médico de la Universidad de Rochester (URMC). Aprovechando el enfoque probado de Indivumed para la recopilación estandarizada de datos clínicos y tisulares para la I+D oncológica centrada en el paciente, esta colaboración busca acelerar el desarrollo de nuevas terapias oncológicas para pacientes con alta necesidad médica.

Un recurso integral para la I+D del cáncer centrada en el paciente

La innovadora plataforma de Indivumed se basa en muestras de tejido quirúrgico cuidadosamente recolectadas y seleccionadas, así como en datos clínicos exhaustivos, para impulsar la investigación oncológica centrada en el paciente y el desarrollo de fármacos. La invaluable función de URMC incluye la recolección y el procesamiento de biomuestras de alta calidad y datos clínicos de pacientes, cumpliendo con los rigurosos procedimientos operativos estándar (POE) de Indivumed. Una ventaja clave es minimizar el tiempo de isquemia a menos de diez minutos, lo que garantiza la integridad y la calidad de la muestra.

La prioridad de la investigación conjunta es la creación de modelos tumorales derivados de pacientes (PDTM) bien caracterizados a partir de las mismas muestras. Estos modelos celulares, que incluyen cultivos celulares clásicos, esferoides y organoides, combinados con la información obtenida de los datos, permiten avanzar y minimizar los riesgos en el proceso de identificación, validación, cribado de ligandos y desarrollo de dianas moleculares farmacéuticas para el cáncer.

El doctor Hartmut "Hucky" Land, subdirector del Instituto Oncológico Wilmot, se muestra entusiasmado con la colaboración: "Hemos trabajado con éxito con Indivumed en el pasado y nuestra familiaridad con su enfoque de datos tisulares y multiómicos nos brindará una base excelente. El nuevo proyecto generará mayores oportunidades para identificar nuevas terapias y biomarcadores, descubrir información sobre la compatibilidad adecuada entre pacientes objetivo y pacientes para la toma de decisiones clínicas y, por lo tanto, contribuir al avance de la atención oncológica".

Centrarse en etapas avanzadas de entidades específicas

La colaboración se centra inicialmente en estadios avanzados de cánceres sólidos con alta necesidad médica, como el cáncer colorrectal (CCR), el cáncer de páncreas (PDAC), el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, con la posibilidad de ampliarla a otros tipos de cáncer en el futuro. Los conocimientos adquiridos a través de esta colaboración impulsarán las iniciativas de investigación en curso de Indivumed y el desarrollo de activos, a la vez que ofrecerán a los profesionales clínicos participantes una valiosa orientación para la toma de decisiones terapéuticas.

"Nos entusiasma profundizar nuestra colaboración con URMC, lo que mejorará significativamente nuestra capacidad para identificar nuevas terapias contra el cáncer con un enfoque verdaderamente centrado en el paciente", afirmó Hartmut Juhl, consejero delegado y fundador de Indivumed. "Desarrollaremos modelos tumorales primarios para probar nuevos compuestos frente a dianas identificadas gracias a nuestras exclusivas capacidades de análisis de datos basadas en IA, con el fin de ofrecer nuevas terapias a los pacientes con la mayor rapidez y precisión posibles".

Con este acuerdo, el Centro Médico de la Universidad de Rochester se une a la Red Clínica Global Indivumed, que ya incluye un número considerable de hospitales de renombre e institutos oncológicos líderes en Norteamérica, Europa y Asia. Esta colaboración se basa en el éxito de colaboraciones previas con iniciativas de investigación conjuntas entre ambas partes, incluyendo una publicación reciente sobre el descubrimiento de una forma alternativa de clasificar los distintos tipos de cáncer de colon.

Acerca de Wilmot Cancer Institute

El Instituto Oncológico Wilmot de la Universidad de Rochester es un Centro Oncológico Designado por el NCI, ubicado en Rochester, Nueva York, EE.UU. Atiende a una población de más de tres millones de personas en 27 condados del oeste y centro de Nueva York y es líder regional en atención e investigación del cáncer. Como parte del Strong Memorial Hospital, el Instituto Oncológico Wilmot ofrece servicios de atención oncológica especializada en el Centro Médico de la Universidad de Rochester y en una red de 13 centros en toda la región, incluyendo un hospital de 88 camas en el campus del Centro Médico de la Universidad. Wilmot cuenta con un equipo de más de 190 médicos oncólogos, más de 500 enfermeros oncológicos y aproximadamente 115 científicos que investigan diversos aspectos del cáncer.

Acerca de Indivumed

Indivumed es una empresa biotecnológica especializada en oncología de precisión. Descubrimos dianas terapéuticas innovadoras para el desarrollo de terapias oncológicas de precisión y aspiramos a un futuro en el que cada paciente con cáncer pueda beneficiarse de tratamientos terapéuticos precisos.

Para lograr este objetivo, dedicamos nuestras habilidades y conocimientos en investigación oncológica a la identificación, validación y desarrollo preclínico de terapias de primera clase. Con más de veinte años de experiencia y un recurso verdaderamente único, basado en un proceso de recolección estandarizado que garantiza un tiempo de isquemia fría inferior a 10 minutos, nos comprometemos a redefinir la oncología y a ofrecer las mejores terapias posibles a los pacientes. www.indivumed.com

