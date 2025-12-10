Indivumed et le Centre médical de l'Université de Rochester renforcent leur collaboration pour la découverte de nouvelles thérapies centrées sur le patient

Les deux acteurs de premier plan dans le domaine de la recherche sur le cancer s'engagent à collaborer scientifiquement pour faire progresser l'oncologie de précision.

HAMBOURG, Allemagne et ROCHESTER, New York, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Indivumed a le plaisir d'annoncer son partenariat avec le Wilmot Cancer Institute du University of Rochester Medical Center (URMC), un établissement de renommée mondiale. S'appuyant sur l'approche éprouvée d'Indivumed en matière de collecte de tissus standardisés et de données cliniques pour la R&D sur le cancer centrée sur le patient, cette collaboration vise à accélérer le développement de nouvelles thérapies contre le cancer pour les patients dont les besoins médicaux sont importants.

Une ressource intégrale pour la R&D sur le cancer centrée sur le patient

La plateforme innovante d'Indivumed s'appuie sur des échantillons de tissus chirurgicaux soigneusement collectés et conservés, ainsi que sur des données cliniques complètes, afin de favoriser la recherche sur le cancer et le développement de médicaments centrés sur le patient. Le rôle inestimable de l'URMC comprend la collecte et le traitement d'échantillons biologiques de haute qualité et de données cliniques sur les patients, dans le respect des procédures opérationnelles standard rigoureuses d'Indivumed. L'un des principaux avantages est de réduire le temps d'ischémie à moins de dix minutes, ce qui garantit l'intégrité et la qualité de l'échantillon.

La priorité des efforts de recherche conjoints est la création de modèles de tumeurs dérivées de patients bien caractérisés à partir de ces mêmes échantillons. Ces modèles cellulaires, y compris les cultures cellulaires classiques, les sphéroïdes et les organoïdes, combinés à des données, servent ensuite à faire progresser et à réduire les risques du processus d'identification, de validation, de criblage de ligands et de développement de cibles moléculaires pharmaceutiques contre le cancer.

Hartmut « Hucky » Land, PhD, directeur adjoint du Wilmot Cancer Institute, se réjouit de cette collaboration : « Nous avons déjà travaillé avec succès avec Indivumed par le passé et notre familiarité avec leur approche des tissus et des données multi-omiques constituera une excellente base. Le nouveau projet offrira davantage de possibilités d'identifier de nouvelles thérapies et de nouveaux biomarqueurs, de découvrir des informations sur la bonne adéquation entre la cible et le patient pour la prise de décision clinique, et de contribuer ainsi à faire progresser les soins contre le cancer ».

Se concentrer sur les stades avancés d'entités spécifiques

La collaboration se concentre dans un premier temps sur les stades avancés des cancers solides présentant un besoin médical important, tels que le cancer colorectal, le cancer du pancréas, le cancer du poumon et le cancer du sein, avec la possibilité de l'étendre à d'autres types de cancer à l'avenir. Les connaissances acquises grâce à ce partenariat feront progresser les initiatives de recherche en cours et le développement des actifs d'Indivumed, tout en offrant aux cliniciens participants des conseils précieux pour éclairer la prise de décisions thérapeutiques.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre collaboration avec l'URMC, ce qui renforce considérablement notre capacité à identifier de nouvelles thérapies contre le cancer dans le cadre d'une approche véritablement centrée sur le patient », déclare Hartmut Juhl, CEO et fondateur d'Indivumed. « Nous développerons des modèles de tumeurs primaires pour tester de nouveaux composés contre des cibles qui ont été identifiées par nos capacités uniques d'analyse de données alimentées par l'IA, afin d'apporter de nouvelles thérapeutiques aux patients aussi rapidement et précisément que possible. »

Avec cet accord, le Centre médical de l'Université de Rochester rejoint le réseau clinique mondial d'Indivumed, qui comprend déjà un nombre important d'hôpitaux renommés et d'instituts d'oncologie de premier plan en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cette collaboration s'appuie sur le succès de collaborations antérieures avec des efforts de recherche conjoints entre les deux parties, y compris une publication récente sur concernant la découverte d'une autre façon de classer des types distincts de cancer du côlon.





À propos du Wilmot Cancer Institute

Le Wilmot Cancer Institute de l'Université de Rochester est un centre de cancérologie désigné par le NCI et situé à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis. Il dessert une population de plus de trois millions de personnes dans 27 comtés de l'ouest et du centre de l'État de New York et est le leader de la région en matière de soins et de recherche sur le cancer. En tant que composante du Strong Memorial Hospital, le Wilmot Cancer Institute offre des services de soins spécialisés en cancérologie au Centre médical de l'Université de Rochester et dans un réseau de 13 sites dans la région, y compris un hôpital de 88 lits sur le campus du Centre médical de l'Université. Wilmot comprend une équipe de plus de 190 médecins oncologues, plus de 500 infirmières en oncologie et environ 115 scientifiques qui étudient de nombreux aspects du cancer.

À propos d'Indivumed

Indivumed est une société de biotechnologie spécialisée dans l'oncologie de précision. Nous découvrons de nouvelles cibles thérapeutiques pour le développement de traitements de précision contre le cancer et nous aspirons à un avenir où chaque patient atteint d'un cancer pourra bénéficier de traitements thérapeutiques précis.

Pour atteindre cet objectif, nous consacrons nos compétences et nos connaissances en matière de recherche sur le cancer à l'identification, à la validation et au développement préclinique de produits thérapeutiques de premier ordre. Avec plus de vingt ans d'expérience et une ressource vraiment unique, basée sur un processus de collecte standardisé qui garantit un temps d'ischémie froide inférieur à dix minutes, nous nous engageons à redéfinir l'oncologie et à apporter les meilleures thérapies possibles aux patients. www.indivumed.com

