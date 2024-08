A Indosat Ooredoo Hutchison aumenta a ambição tecnológica nacional com a inauguração do primeiro Centro de Experiência em IA da Indonésia

JAKARTA, Indonésia, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat ou IOH, IDX: ISAT) deu um passo significativo em direção ao seu objetivo maior de capacitar a Indonésia, lançando o primeiro Centro de Experiência em IA do país no Solo Technopark em Solo, Java Central. Esta instalação de última geração, com o apoio da conectividade 5G avançada, é um testemunho do compromisso da Indosat em definir o futuro da Indonésia como uma nação de IA e posicionar o país como um agente decisivo na comunidade global de IA.

A inauguração deste inovador Centro de Experiência em IA foi marcada pela presença de figuras proeminentes, incluindo Wijaya Kusumawardhana, Perito do Ministro dos Assuntos Sociais, Econômicos e Culturais, representando o Ministro das Comunicações e Informática da República da Indonésia; Vikram Sinha, Diretor Presidente e CEO da Indosat Ooredoo Hutchison; e Teguh Prakosa, Prefeito de Surakarta. Esta conquista evidencia os avanços da Indonésia no sentido de concretizar a sua visão de uma Indonésia Dourada 2045, por meio da adoção de tecnologias avançadas, com a conectividade 5G servindo de espinha dorsal para essa transformação.

O membro da equipe de peritos do Ministro das Comunicações e da Informática da República da Indonésia para os Assuntos Sociais, Econômicos e Culturais, Wijaya Kusumawardhana declarou: "Felicitamos a Indosat Ooredoo Hutchison pelo pioneirismo de se tornar o primeiro Centro de Experiência em IA da Indonésia. Esta iniciativa representa um momento crucial na evolução do nosso setor das telecomunicações. Estamos confiantes de que este centro de experiência irá catalisar mais inovação em todos os setores e estamos prontos para apoiar o seu sucesso".

O Diretor-Presidente e CEO da Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, disse: "Este Centro de Experiência em IA determina um alicerce na nossa jornada de capacitação a Indonésia por meio da IA. Trata-se de uma demonstração clara do nosso comprometimento em transformar o panorama digital e de telecomunicações da Indonésia. Valorizamos muito o apoio do governo indonésio e dos nossos parceiros estratégicos, que partilham a nossa visão de conduzir a Indonésia para o cenário global. Este é apenas o início de muitos progressos empolgantes, à medida que desbloqueamos infinitas possibilidades para milhões de indonésios."

O Prefeito de Surakarta, Teguh Prakosa, destacou: "Estamos honrados pelo fato de a Indosat ter escolhido Solo para a criação do primeiro Centro de Experiência em IA da Indonésia. Esta instalação não só melhorará o Solo Technopark, como também desencadeará um efeito multiplicador na economia local e na digitalização, beneficiando a educação, o turismo e a geração de emprego."

Em parceria com a líder global de tecnologia Huawei, o Centro de Experiência em IA Indosat apresenta tecnologias de ponta em IA aplicáveis a vários setores, incluindo a gestão de cidades inteligentes, otimizadas pela rede 5G, artes, alimentos e bebidas e outros setores criativos. Além de servir como uma vitrine para as mais recentes inovações em matéria de IA, o Centro de Experiência em IA funcionará também como um centro de formação, oferecendo programas a estudantes, funcionários públicos e à comunidade em geral sobre a forma como a IA pode aumentar a produtividade e criar novas oportunidades.

Esta experiência prática é precursora do Centro de Excelência em IA que a Indosat pretende criar, que será movido pela tecnologia 5G e deverá ser inovador num futuro próximo. O compromisso da Indosat em estimular a tecnologia avançada em Solo começou em 2021 com o lançamento de seu serviço de 5G, seguido pelo estabelecimento do Solo Safari como o primeiro zoológico 5G da Indonésia.

Orientado pelo objetivo global da Indosat de capacitar a Indonésia, o Centro de Excelência em IA está preparado para ser um catalisador da inovação, promovendo o desenvolvimento de talentos preparados para a IA e fornecendo à sociedade as ferramentas para aproveitar o poder transformador da IA. Como a Indonésia está prestes a passar por uma revolução tecnológica, o Centro de Experiência em IA da Indosat simboliza não apenas o início de uma nova era, mas o começo de uma jornada em que a Indonésia se tornará líder em IA. Com esta instalação, a Indosat não está apenas investindo em tecnologia; está investindo no futuro da nação - capacitando os indonésios a aproveitar as oportunidades ilimitadas que a IA e o 5G apresentam e a impulsionar o país para um futuro mais brilhante e inovador.

Sobre a Indosat Ooredoo Hutchison

A Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT) pretende se tornar a empresa de telecomunicações digitais mais usada da Indonésia. Com suas subsidiárias e afiliadas, a Indosat oferece serviços de telefonia celular, soluções de TIC, centros de dados, fibra residencial (FTTH), serviços de pagamento eletrônico, serviços financeiros e outros serviços digitais. A Indosat tem um propósito maior de capacitar a Indonésia e, com o espírito de Gotong Royong, deseja ser a principal colaboradora na realização desse objetivo e na criação de mudanças significativas.

Aviso legal

Este documento pode conter informações financeiras e resultados de certas atividades operacionais, e pode incluir uma série de projeções, planos, estratégias e objetivos da Indosat Ooredoo Hutchison, que não são declarações de fatos históricos e serão tratados como declarações prospectivas de acordo com a legislação aplicável. Declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem resultar em eventos reais e realizações futuras da Indosat Ooredoo Hutchison diferentes das esperadas ou indicadas nas declarações. Nenhuma garantia pode ser dada quanto aos resultados esperados pela Indosat Ooredoo Hutchison ou indicados por tais declarações quanto à sua realização.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486910/IOH_AI_Experience.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486911/IOH_AI_Experience_2.jpg

FONTE Indosat Ooredoo Hutchison