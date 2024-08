Indosat Ooredoo Hutchison rehausse l'ambition technologique nationale avec le dévoilement du premier centre d'expérience en IA d'Indonésie

JAKARTA, Indonésie, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat ou IOH, IDX : ISAT) a franchi une étape importante sur la voie de son objectif plus large d'autonomisation de l'Indonésie en lançant le premier centre d'expérience en IA du pays au Solo Technopark de Solo, dans le centre de Java. Cette installation de pointe, qui bénéficie d'une connectivité 5G avancée, témoigne de l'engagement d'Indosat à façonner l'avenir de l'Indonésie en tant que nation de l'IA et à positionner le pays comme un acteur clé de la communauté mondiale de l'IA.

L'inauguration de ce centre d'expérience en IA a été marquée par la présence d'éminentes personnalités, dont Wijaya Kusumawardhana, expert auprès du ministre des affaires sociales, économiques et culturelles représentant le ministre de la communication et de l'informatique de la République d'Indonésie, Vikram Sinha, président-directeur général d'Indosat Ooredoo Hutchison, et Teguh Prakosa, maire de Surakarta. Cette étape souligne les progrès réalisés par l'Indonésie pour concrétiser son ambition d'une Indonésie dorée en 2045 grâce à l'adoption de technologies avancées, la connectivité 5G servant d'épine dorsale à cette transformation.

Wijaya Kusumawardhana, expert auprès du ministre de la communication et de l'informatique de la République d'Indonésie pour les affaires sociales, économiques et culturelles, a déclaré : " Nous félicitons Indosat Ooredoo Hutchison d'avoir ouvert le premier centre d'expérience en matière d'IA d'Indonésie. Cette initiative marque un tournant dans l'évolution de notre secteur des télécommunications. Nous sommes convaincus que ce centre d'expérience catalysera d'autres innovations dans tous les secteurs, et nous sommes prêts à favoriser son succès ".

Vikram Sinha, président-directeur général d'Indosat Ooredoo Hutchison, a déclaré : " Ce centre d'expérience en IA constitue une pierre angulaire dans notre parcours visant à autonomiser l'Indonésie grâce à l'IA. Il s'agit d'une démonstration claire de notre engagement à transformer le paysage numérique et des télécommunications de l'Indonésie. Nous apprécions profondément le soutien du gouvernement indonésien et de nos partenaires stratégiques qui partagent notre ambition de propulser l'Indonésie sur la scène mondiale. Ce n'est que le début de nombreux développements palpitants, alors que nous ouvrons des possibilités infinies pour des millions d'Indonésiens ".

Teguh Prakosa, maire de Surakarta, a souligné : " Nous sommes honorés qu'Indosat ait choisi Solo pour établir le premier centre d'expérience en IA d'Indonésie. Ce centre ne se contentera pas de renforcer Solo Technopark, elle aura aussi un effet multiplicateur sur l'économie locale et la numérisation, avec des retombées positives sur l'éducation, le tourisme et la création d'emplois ".

En partenariat avec le leader mondial de la technologie Huawei, le centre d'expérience en IA d'Indosat présente des technologies d'IA de pointe applicables à divers secteurs, notamment la gestion des villes intelligentes optimisée par son réseau 5G, les arts, l'alimentation et les boissons, ainsi que d'autres industries créatives. En plus de servir de vitrine aux dernières innovations en matière d'IA, le centre d'expérience en IA fera également office de centre de formation, offrant des programmes aux étudiants, aux fonctionnaires et à la communauté au sens large sur la façon dont l'IA peut améliorer la productivité et créer de nouvelles opportunités.

Cette expérience pratique est un précurseur du centre d'excellence en IA qu'Indosat prévoit de créer, qui sera alimenté par la technologie 5G et devrait être révolutionnaire dans un avenir proche. L'engagement d'Indosat à catalyser la technologie de pointe à Solo a commencé en 2021 avec le lancement de son service 5G, suivi par l'établissement de Solo Safari, le premier zoo 5G en Indonésie.

Guidé par l'objectif primordial d'Indosat d'autonomiser l'Indonésie, le centre d'expérience en IA est en passe d'être un catalyseur d'innovation, de favoriser le développement de talents prêts pour l'IA, et de fournir à la société les outils nécessaires pour exploiter le pouvoir transformateur de l'IA. Alors que l'Indonésie se trouve à la veille d'une révolution technologique, le centre d'expérience en IA d'Indosat symbolise non seulement l'aube d'une nouvelle ère, mais aussi le début d'un voyage qui verra l'Indonésie s'élever au rang de leader en matière d'IA. Avec ce centre, Indosat ne se contente pas d'investir dans la technologie, elle investit dans l'avenir de la nation - en donnant aux Indonésiens les moyens de saisir les opportunités illimitées qu'offrent l'IA et la 5G et de propulser le pays vers un avenir plus brillant et plus innovant.

À propos d'Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX : ISAT) a pour ambition de devenir l'entreprise de télécommunications numériques la plus appréciée en Indonésie. Avec ses filiales et sociétés affiliées, Indosat fournit des services cellulaires, des solutions TIC, des centres de données, un réseau FTTH (fibre optique jusqu'au domicile), des services de paiement électronique, des services financiers et d'autres services numériques. Indosat a pour objectif plus vaste d'autonomiser l'Indonésie, et dans l'esprit de Gotong Royong, Indosat entend être le principal collaborateur dans la réalisation de cet objectif et dans la création d'un changement significatif.

Clause de non-responsabilité

Ce document peut contenir des informations financières et les résultats de certaines activités opérationnelles, et peut contenir un certain nombre de projections, de plans, de stratégies et d'objectifs d'Indosat Ooredoo Hutchison, qui ne sont pas des déclarations de faits historiques et qui seront traités comme des déclarations prospectives conformément à la loi applicable. Eu égard aux risques et incertitudes inhérents aux déclarations prospectives, les événements réels et les réalisations futures d'Indosat Ooredoo Hutchison pourraient différer de ceux prévus ou indiqués dans les déclarations. Aucune garantie ne peut être donnée quant aux résultats escomptés par Indosat Ooredoo Hutchison, ou indiqués par ces déclarations, qui seront atteints.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486910/IOH_AI_Experience.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486911/IOH_AI_Experience_2.jpg