Indosat Ooredoo Hutchison открывает в Индонезии Центр развития искусственного интеллекта

Indosat Ooredoo Hutchison повышает национальные технологические амбиции, открывая первый в Индонезии Центр развития искусственного интеллекта

ДЖАКАРТА, Индонезия, 23 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat или IOH, IDX: ISAT) сделала значительный шаг вперед к своей более глобальной цели по расширению возможностей для Индонезии, открыв первый в стране Центр развития искусственного интеллекта AI Experience Center в технопарке Solo Technopark в Соло, Центральная Ява. Этот современный объект с передовой связью 5G является подтверждением приверженности компании Indosat формированию будущего Индонезии как нации, использующей ИИ, и позиционированию страны как ключевого игрока в мировом сообществе ИИ (AI community).

На открытии этого новаторского Центра развития искусственного интеллекта присутствовали видные деятели, в том числе Виджайя Кусумавардхана (Wijaya Kusumawardhana), советник министра по социальным, экономическим и культурным вопросам, представляющий министра по коммуникациям и информационным технологиям Республики Индонезия; Викрам Синха (Vikram Sinha), президент и генеральный директор Indosat Ooredoo Hutchison; и Тегух Пракоса (Teguh Prakosa), мэр Суракарты. Данное эпохальное событие подчеркивает усилия Индонезии в отношении реализации своего видения «Золотой Индонезии 2045» (Golden Indonesia 2045) путем внедрения передовых технологий, в основе которых лежит связь 5G.

Советник министра по коммуникациям и информационным технологиям Республики Индонезия по социальным, экономическим и культурным вопросам Виджая Кусумавардхана сказал: «Мы поздравляем Indosat Ooredoo Hutchison с созданием первого Центра развития искусственного интеллекта в Индонезии. Эта инициатива знаменует собой поворотный момент в развитии нашей телекоммуникационной отрасли. Мы уверены, что этот Центр развития станет катализатором дальнейших инноваций во всех секторах, и мы готовы оказывать ему всестороннюю поддержку».

Викрам Синха, президент и генеральный директор Indosat Ooredoo Hutchison, сказал: «Этот Центр развития искусственного интеллекта является краеугольным камнем на нашем пути к расширению возможностей для Индонезии с помощью ИИ. Он служит наглядной демонстрацией нашей приверженности преобразованию цифрового и телекоммуникационного ландшафта Индонезии. Мы глубоко ценим поддержку со стороны правительства Индонезии и наших стратегических партнеров, которые разделяют наше видение продвижения Индонезии на мировой арене. Это только начало многих захватывающих событий, поскольку мы открываем бесконечные возможности для миллионов индонезийцев».

Мэр Суракарты, Тегух Пракоса, подчеркнул: «Для нас большая честь, что Indosat выбрала Соло для создания первого в Индонезии Центра развития искусственного интеллекта. Этот Центр не только расширит возможности технопарка Solo Technopark, но и даст мультипликативный эффект для местной экономики и цифровизации, что будет полезно для образования, туризма и создания рабочих мест».

Сотрудничая с мировым технологическим лидером Huawei, Центр развития искусственного интеллекта Indosat AI Experience Center демонстрирует передовые технологии искусственного интеллекта, применимые в различных областях, включая управление «умными городами» на базе сетей 5G, искусство, продукты питания и напитки, а также другие творческие отрасли. Помимо демонстрации последних инноваций в области ИИ, Центр развития искусственного интеллекта также будет функционировать в качестве учебного центра, предлагая студентам, государственным служащим и более широкой аудитории программы, обучающие тому, как повысить производительность и создать новые возможности с помощью ИИ.

Этот практический опыт является предшественником Центра передового опыта в области искусственного интеллекта, который Indosat планирует создать в ближайшем будущем, и который будет работать на технологии 5G и станет абсолютно новаторским центром. Начало внедрению передовых технологий в Соло со стороны Indosat было положено в 2021 году с запуском сервиса 5G, за которым последовало создание Solo Safari — первого зоопарка 5G в Индонезии.

Руководствуясь всеобъемлющей целью Indosat по расширению возможностей Индонезии, Центр развития искусственного интеллекта призван стать катализатором инноваций, способствуя развитию талантов, готовых к ИИ, и предоставляя обществу инструменты для использования преобразующей силы ИИ. Поскольку Индонезия стоит на пороге технологической революции, Центр развития искусственного интеллекта Indosat символизирует не только рассвет новой эры, но и начало пути, призванного сделать Индонезию одним из лидеров в области ИИ. С помощью этого Центра Indosat не просто инвестирует в технологии; она инвестирует в будущее нации, обеспечивая доступ индонезийцев к безграничным возможностям, которые дают ИИ и 5G, и продвигая страну к более светлому и инновационному будущему.

Об Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT) стремится стать главной цифровой телекоммуникационной компанией в Индонезии. Вместе со своими дочерними и аффилированными компаниями Indosat предоставляет услуги сотовой связи, ИКТ-решения, центры обработки данных, услуги доведения оптоволоконного кабеля до жилого дома (FTTH), электронные платежные услуги, финансовые услуги и другие цифровые услуги. Indosat имеет более глобальную цель расширения возможностей Индонезии, и, следуя духу толоки (Gotong Royong), Indosat хочет стать основным партнером в ее реализации и создании значимых изменений.

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