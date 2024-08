Indosat Ooredoo Hutchison zwiększa ambicje technologiczne kraju, prezentując pierwsze w Indonezji Centrum Doświadczalne AI

DŻAKARTA, Indonezja, 22 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat lub IOH, IDX: ISAT) podjęła znaczący krok w kierunku realizacji wyższego celu, jakim jest podniesienie rangi Indonezji, uruchamiając pierwsze w kraju Centrum Doświadczalne AI zlokalizowane w Technoparku Solo w Solo w Jawie Środkowej. Ten nowoczesny obiekt wyposażony w zaawansowaną łączność 5G, potwierdza zaangażowanie Indosat na rzecz kształtowania przyszłości Indonezji jako narodu AI i uzyskania pozycji kluczowego gracza w globalnej społeczności AI.

W inauguracji przełomowego Centrum Doświadczalnego AI wzięły udział ważne osobistości: Wijaya Kusumawardhana, ekspert przy Ministrze ds. społecznych, gospodarki i kultury Republiki Indonezji; Vikram Sinha, prezes i dyrektor generalny Indosat Ooredoo Hutchison; oraz Teguh Prakosa, prezydent miasta Surakarta. Ten krok milowy podkreśla działania Indonezji w kierunku realizacji wizji „Złota Indonezja 2045" poprzez wprowadzenie zaawansowanych technologii, z łącznością 5G stanowiącą fundament tej transformacji.

Wijaya Kusumawardhana, ekspert przy Ministrze ds. społecznych, gospodarki i kultury Republiki Indonezji, stwierdził: „Gratulujemy Indosat Ooredoo Hutchison pionierskiej roli twórcy pierwszego Centrum Doświadczalnego AI w Indonezji. Inicjatywa oznacza kluczowy moment w ewolucji naszej branży telekomunikacyjnej. Jesteśmy przekonani, że centrum doświadczalne przyspieszy dalsze innowacje w różnych sektorach, a my jesteśmy gotowi wspierać jego sukces".

Vikram Sinha, prezes i dyrektor generalny Indosat Ooredoo Hutchison, powiedział: „Centrum Doświadczalne AI to punkt zwrotny na naszej drodze do podniesienia rangi Indonezji za pośrednictwem AI. Jest ono wyrazem naszego zaangażowania na rzecz zmiany środowiska cyfrowego i telekomunikacyjnego Indonezji. Głęboko doceniamy wsparcie rządu indonezyjskiego i partnerów strategicznych, którzy podzielają naszą wizję polegającą na wyniesieniu Indonezji na poziom międzynarodowy. To dopiero początek wielu ekscytujących zmian - otwieramy przed milionami Indonezyjczyków nieograniczone możliwości.

Teguh Prakosa, prezydent miasta Surakarta, podkreślił: „To dla nas zaszczyt, że firma Indosat wybrała Solo na lokalizację pierwszego w Indonezji Centrum Doświadczalnego AI. Obiekt nie tylko podniesie rangę Technoparku Solo, ale także spowoduje powstanie efektu mnożnikowego w miejscowej gospodarce i w zakresie cyfryzacji, z korzyścią dla edukacji, turystyki i liczby miejsc pracy".

Centrum Doświadczalne AI Indosat, współpracujące z globalnym liderem technologicznym Huawei, prezentuje przełomowe technologie AI mające zastosowanie w różnych sektorach, m.in. w inteligentnym zarządzaniu miastami zoptymalizowanym dzięki sieci 5G, w dziedzinie sztuki, gastronomii i w innych branżach kreatywnych. Obok prezentacji najświeższych innowacji w zakresie AI Centrum Doświadczalne AI będzie również pełnić funkcję centrum szkoleniowego oferującego kursy dla studentów, urzędników państwowych i szerszej społeczności poświęcone zwiększaniu produktywności i tworzeniu nowych możliwości za pomocą AI.

To przedsięwzięcie zapowiada planowane przez Indosat Centrum Doskonałości AI, które będzie wyposażone w technologię 5G i w najbliższej przyszłości ma odgrywać przełomową rolę. Zaangażowanie Indosat na rzecz przyspieszenia rozwoju zaawansowanych technologii w Solo rozpoczęło się w 2021 r. od uruchomienia usługi 5G, po którym nastąpiło utworzenie Solo Safari, pierwszego w Indonezji zoo wyposażonego w łączność 5G.

Centrum Doświadczalne AI, któremu przyświeca wyższy cel Indosat, aby podnieść rangę Indonezji, ma potencjał zostania katalizatorem innowacji, wspierając rozwój pracowników przygotowanych na potencjał AI i zapewniając społeczeństwu narzędzia do okiełznania rewolucyjnych możliwości AI. Gdy Indonezja stoi u progu rewolucji technologicznej, Centrum Doświadczalne AI Indosat symbolizuje nie tylko narodziny nowej ery, ale także początek drogi Indonezji w kierunku zdobycia pozycji lidera AI. Dzięki nowemu obiektowi Indosat nie tylko inwestuje w technologię, ale także w przyszłość narodu, pozwalając Indonezyjczykom na wykorzystanie nieskończonych możliwości AI i 5G i zapewniając krajowi jaśniejszą, bardziej innowacyjną przyszłość.

Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT) dąży do zostania najchętniej wybieraną cyfrową firmą telekomunikacyjną w Indonezji. Wspólnie z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi, Indosat zapewnia usługi komórkowe, rozwiązania teleinformatyczne, centra danych, usługi Fiber to the Home (FFTH), usługi płatności elektronicznych, usługi finansowe i inne usługi cyfrowe. Indosat realizuje też wyższy cel, aby podnieść rangę Indonezji i w duchu wspólnej pracy indonezyjskiego „gotong royong", chce być głównym podmiotem współpracującym w jego realizacji i wprowadzaniu znaczących zmian.

Klauzula

Niniejszy dokument może zawierać informacje finansowe i dotyczące wyników działań operacyjnych oraz przedstawiać prognozy, plany, strategie i cele Indosat Ooredoo Hutchison. Takie wypowiedzi nie stanowią stwierdzenia faktów i powinny być traktowane jako wypowiedzi prognozujące zgodnie z obowiązującym prawem. Wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności, które mogą sprawić, że rzeczywiste obecne i przyszłe osiągnięcia Indosat Ooredoo Hutchison będą różnić się od tych oczekiwanych i wskazywanych w wypowiedziach. Nie możemy udzielić żadnej gwarancji, że oczekiwane lub wskazywane w takich wypowiedziach wyniki Indosat Ooredoo Hutchison zostaną osiągnięte.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2486910/IOH_AI_Experience.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2486911/IOH_AI_Experience_2.jpg