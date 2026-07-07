KuCoin se convierte en socio oficial del UAE Team Emirates - XRG y debuta en el Tour de France

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KuCoin, una plataforma mundial líder de criptomonedas basada en la confianza, anunció su colaboración oficial con el UAE Team Emirates – XRG, uno de los equipos de ciclistas profesionales más destacados del mundo. Esta colaboración histórica hará su gran debut público en el Tour de Francia de 2026, con la imagen de marca de KuCoin bien visible en todos los autobuses del equipo, los vehículos de apoyo y los automóviles de la flota a lo largo de esta prestigiosa carrera de tres semanas.

KuCoin

En virtud de este acuerdo exclusivo, KuCoin será el único socio del equipo en las categorías de plataformas de intercambio de criptomonedas, plataformas de trading basadas en blockchain y servicios de billeteras de criptomonedas. Esta alianza reúne a dos organizaciones de alto rendimiento impulsadas por un compromiso común con la innovación, la precisión y la excelencia a largo plazo.

El Tour de France representa la máxima expresión del ciclismo, en el cual las victorias se forjan gracias a la sinergia colectiva: ciclistas, entrenadores, mecánicos y personal de apoyo que trabajan en perfecta armonía. Del mismo modo, estos principios de disciplina, confianza y coordinación estratégica sustentan la misión de KuCoin de construir una infraestructura de activos digitales sólida y confiable a nivel mundial.

"Nos complace enormemente colaborar con el UAE Team Emirates – XRG y presentar esta colaboración en el escenario más importante del ciclismo", declaró BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. "Los logros de primer nivel nunca son fruto del esfuerzo individual; requieren de un equipo comprometido que avance en sincronía hacia una visión común. Son precisamente estos valores los que han impulsado el crecimiento de KuCoin y estamos deseando apoyar al equipo en su lucha por la victoria en el Tour de France".

El UAE Team Emirates – XRG, en el que militan superestrellas del ciclismo como Tadej Pogačar, el múltiple campeón del Tour de France, ha consolidado su estatus como fuerza dominante en el ciclismo mundial gracias a su preparación incansable y ejecución constante.

Esta colaboración supone una importante ampliación de la cartera de patrocinios deportivos de KuCoin a nivel mundial, lo que refuerza la presencia de su marca a gran escala internacional. A lo largo de esta temporada se darán a conocer nuevas iniciativas de colaboración en las que participarán el UAE Team Emirates – XRG y Tadej Pogačar.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su confiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida en materia de cumplimiento a nivel mundial, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Acerca de UAE Team Emirates – XRG

El UAE Team Emirates – XRG es uno de los equipos ciclistas líderes a nivel mundial del UCI WorldTour, que compite al más alto nivel del ciclismo profesional internacional. El equipo ha ganado múltiples Grandes Vueltas y Clásicas Monumentales y cuenta entre sus filas con algunos de los ciclistas más destacados de este deporte, incluido Tadej Pogačar, ganador del Tour de France.

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FUENTE KuCoin