KuCoin trở thành đối tác chính thức của UAE Team Emirates - XRG, ra mắt tại Tour de France

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 7 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, hôm nay thông báo trở thành đối tác chính thức của UAE Team Emirates – XRG, một trong những đội đua xe đạp chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Hợp tác mang tính bước ngoặt này sẽ có màn ra mắt hoành tráng trước công chúng tại Tour de France 2026. Theo đó, thương hiệu của KuCoin sẽ xuất hiện nổi bật trên toàn bộ xe buýt của đội, xe hỗ trợ kỹ thuật và đoàn xe hậu cần trong suốt giải đấu danh giá kéo dài ba tuần.

Theo thỏa thuận độc quyền này, KuCoin sẽ là đối tác duy nhất của đội trong các lĩnh vực Sàn giao dịch tiền mã hóa, Nền tảng giao dịch blockchain và Dịch vụ ví tiền mã hóa. Quan hệ hợp tác này là cái bắt tay giữa hai tổ chức hàng đầu được thúc đẩy bởi cam kết chung về đổi mới sáng tạo, tính chính xác và sự xuất sắc bền vững.

Tour de France đại diện cho đỉnh cao của môn đua xe đạp, nơi chiến thắng được tạo nên nhờ sức mạnh hiệp lực của cả tập thể — các tay đua, huấn luyện viên, kỹ thuật viên và đội ngũ hỗ trợ phối hợp nhịp nhàng và ăn ý với nhau. Tương tự, các nguyên tắc về kỷ luật, niềm tin và sự phối hợp chiến lược cũng là nền tảng cho sứ mệnh của KuCoin trong việc xây dựng một cơ sở hạ tầng tài sản số toàn cầu vững chắc và đáng tin cậy.

"Chúng tôi vô cùng tự hào khi hợp tác với UAE Team Emirates – XRG và ra mắt mối hợp tác này tại đấu trường danh giá nhất của môn đua xe đạp", BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Những thành tựu đẳng cấp thế giới không thể đạt được bởi một cá nhân đơn lẻ mà đòi hỏi một đội ngũ tận tâm cùng hướng tới mục tiêu chung. Đây cũng chính là những giá trị đã thúc đẩy sự phát triển của KuCoin và chúng tôi mong muốn đồng hành cùng đội trên hành trình theo đuổi chiến thắng tại Tour de France".

UAE Team Emirates – XRG, nơi quy tụ những siêu sao đua xe đạp, trong đó có tay đua từng nhiều lần vô địch Tour de France Tadej Pogačar, đã củng cố vị thế là một trong những đội đua hàng đầu của làng xe đạp thế giới nhờ sự chuẩn bị không ngừng nghỉ và khả năng triển khai một cách nhất quán.

Quan hệ hợp tác này đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong danh mục tài trợ thể thao toàn cầu của KuCoin, qua đó củng cố sự hiện diện thương hiệu của công ty trên phạm vi quốc tế. Các sáng kiến hợp tác tiếp theo với UAE Team Emirates – XRG và Tadej Pogačar sẽ được công bố vào cuối mùa giải năm nay.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tin cậy. Được biết đến với cách tiếp cận đặt người dùng lên hàng đầu, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Giới thiệu về UAE Team Emirates – XRG

UAE Team Emirates – XRG là một trong những đội đua xe đạp thuộc hệ thống UCI WorldTour hàng đầu thế giới, thi đấu ở cấp độ cao nhất của làng đua xe đạp chuyên nghiệp quốc tế. Đội đã giành nhiều danh hiệu tại các giải Grand Tours và Monument Classics, đồng thời là nơi quy tụ một số tay đua xuất sắc nhất của môn thể thao này, trong đó có nhà vô địch Tour de France Tadej Pogačar.

SOURCE KuCoin