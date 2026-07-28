KuCoin kỷ niệm chặng đường 9 năm phát triển của thương hiệu và ngành khi Sân khấu Celestia chuyển mình tại cuối tuần thứ hai của Tomorrowland Belgium

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 28 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin đã khép lại cuối tuần thứ hai của lễ hội Tomorrowland Belgium 2026 bằng việc kỷ niệm 9 năm thành lập cùng các đối tác và cộng đồng trên toàn cầu, đồng thời tôn vinh những bước tiến rộng lớn hơn của ngành tài sản số trong suốt chín năm qua. Cột mốc này là một phần của cuối tuần đáng nhớ, cũng đã mang đến dàn nghệ sĩ hoàn toàn mới cho Sân khấu Celestia, đồng thời hé lộ chương tiếp theo của bộ nhận diện hình ảnh đã biến chuyển với cấu trúc lấy cảm hứng từ hình tượng cánh bướm, nổi bật trong sắc xanh đặc trưng của KuCoin. Cùng nhau, những khoảnh khắc này đã kết nối thông điệp xuyên suốt lễ kỷ niệm của KuCoin, năng lượng sáng tạo của Tomorrowland và tầm nhìn của Celestia về sự tin cậy, khám phá và chuyển mình.

Lễ kỷ niệm 9 năm thành lập của KuCoin được tổ chức thông qua chiến dịch tổng thể mang tên "Vượt lên trên cả tín hiệu", chiến dịch khuyến khích nhìn vượt ra ngoài những biến động ngắn hạn của thị trường để hướng tới sự tin cậy, đổi mới sáng tạo và hạ tầng thúc đẩy sự phát triển dài hạn của ngành. Trong cuối tuần thứ hai của lễ hội, KuCoin đã đánh dấu cột mốc này thông qua sự kiện "On Cloud 9 Skybox Experience", quy tụ các đối tác và đại diện cộng đồng cùng nhìn lại chặng đường 9 năm cùng nhau tăng trưởng và tiến bộ trong ngành.

Trong suốt cuối tuần, Sân khấu Celestia mang đến cho người tham dự lễ hội một chương trình gồm những nghệ sĩ hoàn toàn mới, bao gồm Mark Knight, Mr. Belt & Wezol, Belters Only, Bingo Players cùng Iceman, Dada Life, Sander van Doorn và Dannic b2b Dyro. Từ những giai điệu house và progressive đến những màn trình diễn nhạc điện tử tràn đầy năng lượng, các màn trình diễn đã tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, kết nối khán giả từ khắp nơi trên thế giới thông qua âm nhạc, những bước nhảy và niềm vui chung.

Sau màn ra mắt trong cuối tuần đầu tiên, Celestia đã trở lại với bộ nhận diện hình ảnh đã biến chuyển, chuyển mình từ hình ảnh một chú bướm mới trưởng thành với phần mái trong suốt và những điểm nhấn tinh tế màu xanh đặc trưng của KuCoin. Sắc xanh dần lan tỏa trên đôi cánh trong mờ, tạo nên những họa tiết ngọc lục bảo rực rỡ, đồng thời vẫn giữ nguyên kết cấu thanh thoát và khoáng đạt đặc trưng của sân khấu. Được định hình bởi âm nhạc, nguồn năng lượng và những kết nối được chia sẻ trong suốt hai cuối tuần của lễ hội, sự chuyển mình này tượng trưng cho sự phát triển, sự tin cậy và những tiềm năng phía trước, đồng thời phản ánh hành trình chín năm của KuCoin cũng như quá trình chuyển đổi sâu rộng của ngành tài sản số từ một công nghệ mới nổi, tập trung vào hoạt động giao dịch trở thành một cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, ngày càng gắn kết với lĩnh vực tài chính, văn hóa và đời sống hằng ngày.

Sân khấu Celestia hội tụ tầm nhìn của KuCoin và Tomorrowland: tin tưởng vào sức mạnh của trí tưởng tượng, công nghệ và cộng đồng trong việc kết nối con người từ các quốc gia khác nhau. Tomorrowland mời gọi mọi người khám phá những thế giới mới thông qua âm nhạc và sự sáng tạo, trong khi KuCoin đang nỗ lực đưa tương lai của tài chính số trở nên dễ tiếp cận, đáng tin cậy và mang tính nhân văn hơn.

Với vai trò là Đối tác Sàn giao dịch và Thanh toán Tiền mã hóa Độc quyền Chính thức của Tomorrowland Winter và Tomorrowland Belgium giai đoạn 2026-2028, KuCoin sẽ tiếp tục hợp tác cùng Tomorrowland để tạo ra những kết nối ý nghĩa trong thế giới thực. Hai bên cùng chia sẻ một tầm nhìn rõ ràng: những chuyển đổi bền vững được xây dựng thông qua sự tin cậy, được hiện thực hóa bằng đổi mới sáng tạo và được tiếp nối bởi các cộng đồng trên toàn cầu.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 45 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Tìm hiểu thêm tại www.kucoin.com.

Giới thiệu về Tomorrowland

Được thành lập cách đây 20 năm bởi hai anh em người Bỉ Manu và Michiel Beers, Tomorrowland vẫn là mô hình doanh nghiệp gia đình được vận hành bởi một đội ngũ sáng tạo và đam mê. Theo thời gian, Tomorrowland đã phát triển thành một thương hiệu giải trí toàn cầu.

Tập đoàn WEAREONE.world bao gồm một số đơn vị kinh doanh như Lễ hội & Sự kiện, Âm nhạc, Trải nghiệm, Giải trí, Sản phẩm và Nội dung giả tưởng. Hiện nay, hơn 350 thành viên trong đội ngũ đang tạo nên những điều kỳ diệu từ trụ sở chính của công ty tại Antwerp, Bỉ, cùng các văn phòng địa phương tại Brazil, Pháp, Ibiza và Thái Lan.

Nổi tiếng với khả năng gắn kết mọi người thông qua âm nhạc, sự sáng tạo và cách kể chuyện, Tomorrowland đã trở thành một trong những thương hiệu lễ hội được công nhận và có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua những trải nghiệm khó quên và tầm nhìn chung về sự kết nối.

SOURCE KuCoin