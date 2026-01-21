A LEPAS abre seu primeiro showroom do mundo na Indonésia, inaugurando um novo capítulo no mercado de Nev

JACARTA, Indonésia, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 19 de janeiro, a LEPAS, a nova marca Nev do Chery Group, abriu oficialmente seu World's First Showroom em Jacarta, Indonésia. Mais de uma centena de participantes, incluindo representantes do governo indonésio, mídia, KOLs e parceiros de concessionárias, se reuniram para testemunhar esse marco na jornada de expansão da marca.

O primeiro showroom LEPAS do mundo (PRNewsfoto/LEPAS)

No evento, representantes do governo indonésio, vários executivos da Lepas Indonésia e a vencedora do Miss Universo Indonésia 2025 participaram do showroom e, juntos, cortaram a fita para abrir o primeiro showroom da Lepas no mundo. Dentro do showroom, o modelo principal, LEPAS L8, combinando inovação e design elegante, atraiu atenção significativa. AiMOGA, o robô anfitrião do showroom, forneceu consultas inteligentes e guiou os visitantes por todo o showroom, oferecendo uma experiência nova e imersiva. A Lifestyle KOLs comentou: "Da recepção inteligente do robô à experiência futurista da cabine, o showroom integra perfeitamente a tecnologia à estética elegante." Ao final do evento, o Momento Cápsula do Tempo da LEPAS simbolizou o compromisso de longo prazo da LEPAS com a inovação, qualidade e sustentabilidade.

Para a LEPAS, isso representa não apenas a abertura de seu primeiro showroom, mas também a implementação bem-sucedida de um sistema completo de operação da marca no mercado global. Zeng Shuo, Diretor Presidente da LEPAS Indonésia, disse: "A presença do showroom MAS Kelapa Gading reforça o compromisso da LEPAS em construir a marca de forma sustentável por meio de uma rede consistente, qualidade de serviço e experiência de marca."

Ao longo do último ano, desde a sua estreia como marca independente em abril de 2025, a LEPAS fez aparições em todo o mundo: uma estreia no exterior no Salão Internacional do Automóvel da Indonésia (GIIAS), uma estreia europeia no Salone dell'Auto di Torino, na Itália, assinando acordos com distribuidores nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, e realizando o lançamento da marca e a cerimônia de assinatura do revendedor na África do Sul.

Com a abertura do Primeiro Showroom do Mundo, o posicionamento e os objetivos da LEPAS no cenário internacional ficaram ainda mais claros. Este marco não é apenas um símbolo importante da filosofia da marca de um estilo de vida elegante ganhando vida, mas também um momento-chave no estabelecimento da LEPAS como referência no mercado global de Nev.

De olho no futuro, o Lepas continuará a promover a profunda integração entre inovação tecnológica, estética de design e condução elegante, proporcionando aos usuários em todo o mundo uma experiência de mobilidade Nev sem precedentes e viagens de estilo de vida elegantes.

