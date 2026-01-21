LEPAS全球首店在印尼開業，開啟新能源汽車市場新篇章

對LEPAS而言，這不僅是首家門店的落成，更是完整的品牌運營體系在全球市場的首次成功落地，為後續市場的開拓樹立了可復制的標桿。印尼子公司總經理曾鑠表示：「MAS Kelapa Gading展廳的落成，體現了LEPAS通過持續完善的網絡布局、服務品質與品牌體驗，實現可持續品牌建設的長期承諾。」

過去一年裡，LEPAS自2025年4月作為獨立品牌舉辦發布會之後，陸續在各地亮相：在印尼國際汽車展（GIIAS）海外首秀，在意大利都靈車展歐洲首秀，並與阿聯酋和科威特的總代理完成簽約，於南非舉辦品牌發布會暨經銷商簽約儀式，東南亞、歐洲、中東和非洲等多個市場的渠道建設與品牌推廣取得關鍵突破。

隨著雅加達全球首家展廳的開業，LEPAS在國際舞台上的定位與目標進一步清晰。這不僅是優雅生活方式的品牌理念落地的重要象征，更是LEPAS在全球新能源市場中樹立標桿的關鍵時刻。面向未來，LEPAS將持續推動技術創新、設計美學與優雅駕控的深度融合，為全球用戶提供前所未有的新能源出行體驗，開啟優雅出行新時代。

