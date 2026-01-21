LEPAS全球首店在印尼開業，開啟新能源汽車市場新篇章

新聞提供者

LEPAS

21 1月, 2026, 11:42 CST

印尼雅加達2026年1月21日 /美通社/ -- 1月19日，奇瑞集團旗下全新新能源品牌LEPAS全球首家展廳，在印度尼西亞首都雅加達開業。印尼政府代表，當地主流媒體，汽車、生活方式等領域的KOL，以及經銷商合作伙伴等百余人齊聚現場，共同見證品牌全球化征程中的重要裡程碑時刻。

活動現場，印尼政府代表、印尼子公司多位高管、環球小姐印尼選區冠軍等親臨展廳並共同參與剪彩儀式，宣告全球首家展廳的開業。展廳內，融合了創新與優雅設計的旗艦車型LEPAS L8備受矚目，展廳接待奇瑞墨甲機器人全程提供智能咨詢與動線引導服務，為到場嘉賓帶來耳目一新的體驗。生活方式領域KOL對此評價：「從智能機器人接待到未來感十足的座艙體驗，展廳完美融合了智能科技與優雅美學，令人印象深刻。」活動尾聲，時間膠囊環節象征LEPAS對創新、品質及可持續發展的長期承諾，為品牌未來願景留下見證。

LEPAS全球首店 (PRNewsfoto/LEPAS)
LEPAS全球首店 (PRNewsfoto/LEPAS)

對LEPAS而言，這不僅是首家門店的落成，更是完整的品牌運營體系在全球市場的首次成功落地，為後續市場的開拓樹立了可復制的標桿。印尼子公司總經理曾鑠表示：「MAS Kelapa Gading展廳的落成，體現了LEPAS通過持續完善的網絡布局、服務品質與品牌體驗，實現可持續品牌建設的長期承諾。」

過去一年裡，LEPAS自2025年4月作為獨立品牌舉辦發布會之後，陸續在各地亮相：在印尼國際汽車展（GIIAS）海外首秀，在意大利都靈車展歐洲首秀，並與阿聯酋和科威特的總代理完成簽約，於南非舉辦品牌發布會暨經銷商簽約儀式，東南亞、歐洲、中東和非洲等多個市場的渠道建設與品牌推廣取得關鍵突破。

隨著雅加達全球首家展廳的開業，LEPAS在國際舞台上的定位與目標進一步清晰。這不僅是優雅生活方式的品牌理念落地的重要象征，更是LEPAS在全球新能源市場中樹立標桿的關鍵時刻。面向未來，LEPAS將持續推動技術創新、設計美學與優雅駕控的深度融合，為全球用戶提供前所未有的新能源出行體驗，開啟優雅出行新時代。

SOURCE LEPAS

來自同一來源

全球交通擁堵榜出爐，LEPAS L8以「優雅駕控」重塑出行體驗

全球交通擁堵榜出爐，LEPAS L8以「優雅駕控」重塑出行體驗

全球交通數據分析公司INRIX於2025年12月發佈了「2025全球交通記分卡」報告，深度解析了全球36個國家、超過900個城市的交通數據。結果顯示，半數以上的城市交通擁堵程度較上一年進一步加劇，擁堵已成為主要城市普遍面臨的常態。基於這一洞察，LEPAS旗艦車型LEPAS...
全球氣候治理進入關鍵時刻，LEPAS以可持續優雅詮釋中國綠色擔當

全球氣候治理進入關鍵時刻，LEPAS以可持續優雅詮釋中國綠色擔當

近期，《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）在巴西貝倫落幕。本屆大會因處在關鍵的節點而備受關註：2025至2030年是實現1.5℃控溫目標的最後關鍵窗口，全球氣候治理進入兌現承諾與落地實施的關鍵拐點。為了達到這一目標，聯合國秘書長古特雷斯強調，必須大幅、迅速削減排放，並提出清晰可...
此來源更多新聞稿

探索

運輸、卡車和鐵路

運輸、卡車和鐵路

汽車

汽車

一般製造業

一般製造業

一般製造業

一般製造業

相關題材的新聞稿