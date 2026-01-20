Rankings globais de congestionamento de tráfego lançados: LEPAS L8 redefine a experiência de mobilidade com condução elegante

WUHU, China, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em dezembro de 2025, a empresa global de análise de dados de tráfego INRIX divulgou seu Global Traffic Scorecard de 2025, fornecendo uma análise aprofundada dos dados de tráfego de mais de 900 cidades em 36 países. O relatório mostra que o congestionamento do tráfego piorou em mais da metade dessas cidades em relação ao ano anterior, tornando-se um desafio persistente para as principais áreas urbanas. Com base nesses insights, o modelo principal do LEPAS LEPAS L8 aproveita tecnologias inteligentes avançadas e sistemas híbridos robustos para oferecer uma solução de condução elegante. Mesmo em condições de congestionamento, reduz o estresse do motorista e permite que ele navegue pelo tráfego complexo com elegância e compostura.

LEPAS L8

O tráfego frequente de parada e saída durante os horários de pico pode levar rapidamente à fadiga do motorista. O sistema inteligente de assistência ao motorista do LEPAS L8 alivia efetivamente esse fardo. Com o ACC de faixa completa e o ICA ativados, o veículo pode acompanhar o tráfego desde a imobilidade até 180 km/h, mantendo o centramento na faixa e uma operação suave de parada e saída. Isso reduz expressivamente os comandos repetitivos do motorista, tornando o deslocamento em tráfego congestionado mais eficiente e menos cansativo.

Durante o horário de pico da noite, o tráfego de parada e saída aumenta as exigências sobre a atenção do motorista. O sistema de visualização panorâmica de 360° do LEPAS L8 e o sistema de visualização do chassi exibem claramente os pontos cegos ao redor na tela central, permitindo manobras de baixa velocidade sem esforço e mudanças precisas de faixa. Combinado com uma entrega de energia suave e uma cabine silenciosa, o sistema aumenta ainda mais o conforto e a confiança na condução em condições urbanas congestionadas.

Para viagens curtas de fim de semana, o congestionamento inesperado da estrada pode facilmente atrapalhar os planos, enquanto paradas e partidas frequentes podem mitigar a qualidade da experiência de dirigir. Com uma autonomia ampla de mais de 1.300 quilômetros, o LEPAS L8 dispensa o planejamento energético constante e elimina a chamada "ansiedade de autonomia". Sua transmissão híbrida dedicada, com uma eficiência de transmissão de 97,6%, garante uma condução suave e refinada em baixa velocidade, evitando os solavancos que muitas vezes prejudicam o conforto de viagem em cenários congestionados.

Por trás desse desempenho calmo e equilibrado no trânsito está uma capacidade técnica robusta. O LEPAS L8 está equipado com o Sistema Super Hybrid do Chery Group, com 44,5% de eficiência térmica e consumo de combustível que são destaque no setor, com até 4,2 L/100 km no modo de sustentação de carga. Juntas, essas tecnologias formam a vantagem competitiva do LEPAS L8 em cenários de condução congestionados — transformando cada jornada na experiência de condução elegante.

A LEPAS tem como objetivo levar a condução elegante a mais usuários em todo o mundo, capacitando os motoristas a manterem a calma em tráfego urbano complexo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg

FONTE LEPAS