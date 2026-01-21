LEPASinaugura su primer showroom del mundo en Indonesia, lo que marca el comienzo de un nuevo capítulo en el mercado de Nev

YAKARTA, Indonesia, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de enero, LEPAS, la nueva marca Nev de Chery Group, inauguró oficialmente su primer showroom del mundo en Yakarta, Indonesia. Más de un centenar de asistentes, incluidos representantes del gobierno indonesio, medios de comunicación, Kol y socios de concesionarios, se reunieron para presenciar este hito en el viaje de expansión de la marca.

En el evento, representantes del gobierno indonesio, varios ejecutivos de LEPAS Indonesia y la ganadora de Miss Universo Indonesia 2025 asistieron a la sala de exposición y cortaron conjuntamente la cinta para abrir la primera sala de exposición LEPAS del mundo. Dentro de la sala de exposición, el modelo emblemático, LEPAS L8, que combina innovación y diseño elegante, atrajo una atención significativa. AiMOGA, el robot anfitrión de la sala de exposición, proporcionó una consulta inteligente y guió a los visitantes por toda la sala de exposición, ofreciendo una experiencia fresca e inmersiva. Lifestyle KOLs comentó: "Desde la recepción inteligente del robot hasta la experiencia futurista de la cabina, la sala de exposición integra perfectamente la tecnología con una estética elegante". Al final del evento, el Momento de la Cápsula del Tiempo de LEPAS simbolizó el compromiso a largo plazo de LEPAS con la innovación, la calidad y la sostenibilidad.

Para LEPAS, esto representa no solo la apertura de su primer showroom, sino también la implementación exitosa de un sistema de operación de marca completo en el mercado global. Zeng Shuo, presidente y director de LEPAS Indonesia, dijo: "La presencia de la sala de exposición MAS Kelapa Gading refuerza el compromiso de LEPAS de construir la marca de manera sostenible a través de una red consistente, calidad de servicio y experiencia de marca".

Durante el año pasado, desde su debut como marca independiente en abril de 2025, LEPAS ha hecho apariciones en todo el mundo: un debut en el extranjero en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia (GIIAS), un estreno europeo en el Salone dell 'Auto di Torino en Italia, la firma de acuerdos con distribuidores en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, y la celebración del lanzamiento de la marca y la ceremonia de firma del concesionario en Sudáfrica.

Con la apertura del World's First Showroom, el posicionamiento y los objetivos de LEPAS en el escenario internacional se han vuelto aún más claros. Este hito no solo es un símbolo importante de la filosofía de la marca de un estilo de vida elegante que cobra vida, sino que también es un momento clave para establecer a LEPAS como un punto de referencia en el mercado global de Nev.

De cara al futuro, LEPAS continuará impulsando la integración profunda de la innovación tecnológica, la estética del diseño y la conducción elegante, brindando a los usuarios de todo el mundo una experiencia de movilidad Nev sin precedentes y viajes de estilo de vida elegante.

