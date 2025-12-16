Em um momento crítico na governança climática global, o LEPAS interpreta a responsabilidade verde da China por meio da elegância sustentável

WUHU, China, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Recentemente, a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) foi concluída em Belém, Brasil. Esse período, de 2025 a 2030, representa a janela final para atingir a meta de temperatura de 1,5°C e sinaliza a passagem dos compromissos à ação concreta. Para atingir esse objetivo, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, enfatizou que as emissões devem ser reduzidas profunda e rapidamente e pediu planos claros e confiáveis para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e acelerar a transição para energias limpas.

LEPAS L8, o modelo principal do LEPAS

A China incorporou as metas de "atingir o pico das emissões de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060" em sua estratégia nacional de desenvolvimento em 2020. Esses compromissos se refletem não apenas na liderança política, mas também na transformação industrial. A indústria de veículos de nova energia (Nev) da China cresceu rapidamente, com produção, vendas e exportações classificadas entre as mais altas do mundo. Como um motor central para a neutralidade de carbono no transporte, o setor traduziu os compromissos climáticos em soluções escaláveis e orientadas para o mercado e tornou a mobilidade verde uma escolha predominante.

No duplo contexto de liderança política e impulso industrial, o Chery Group aproveitou esta oportunidade histórica e introduziu uma nova marca global Nev - LEPAS. Com uma profunda consciência dos desafios ambientais globais, a LEPAS incorpora a sustentabilidade no núcleo do DNA de sua marca. Posicionada como a "Marca Preferida para a Vida de Mobilidade Elegante", a LEPAS aproveita sua filosofia de "Tecnologia Elegante" para fornecer produtos e serviços ambientalmente responsáveis e premium. Ao fazer isso, cria experiências refinadas de mobilidade verde, ao mesmo tempo em que contribui com a força das marcas chinesas Nev para a governança climática global e os objetivos ambientais.

Do ponto de vista do produto, a LEPAS está planejando um portfólio centrado em modelos BEV para permitir mobilidade de emissão zero, enquanto os PHEVs servem como soluções de transição que fazem a ponte entre a mudança de veículos convencionais para um futuro totalmente elétrico. O carro-chefe LEPAS L8 e os modelos subsequentes são construídos em uma plataforma NEV desenvolvida internamente, integrando sistemas avançados de bateria, motor e controle eletrônico para obter desempenho de baixo carbono, forte dinâmica de direção e capacidade de longo alcance.

A governança climática transcende as fronteiras e o desenvolvimento verde diz respeito ao nosso futuro compartilhado. Com base nos pontos fortes da China, a LEPAS continua avançando na inovação verde e se expandindo globalmente, oferecendo soluções de mobilidade sustentáveis e elegantes que transformam cada jornada em um passo em direção a um mundo mais sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845502/LEPAS_L8__the_flagship_model_of_LEPAS.jpg

